地域の中小企業社員が商業高校の“先生”として教壇へ　RP東プラと淀商業高校で実施した「NEXT SENSEI」出張授業

株式会社NEXCENT

「みんな誰かのせんせい」をテーマに掲げ、学校教育と企業研修を融合した教育プロジェクトとして社会課題解決型の研修プログラム「NEXT SENSEI」を提供する株式会社NEXCENT（本社：兵庫県神戸市中央区、以下、「当社」）は同プログラムの一環として、2026年1月19日（月）に、RP東プラ株式会社（本社：大阪府、以下RP東プラ）と共に大阪府立淀商業高等学校にて出張授業を実施しました。

当社が提供する「NEXT SENSEI」は、企業の人材育成と社会貢献を両立するキャリア教育プログラムです。プログラムの一環として、企業に勤める社員が“先生”として学校を訪れ、自身のキャリアや人生の経験を中・高校生に伝える「出張授業」を実施しています。社員にとっては自己理解を深める機会となり、生徒にとっては将来を考えるきっかけを提供します。

近年の少子化の影響により高校進学者数全体が減少する中、商業高校では生徒数の減少に加え、学びの内容や卒業後の進路が十分に伝わりにくいことから、進学先としての選択率低下が課題となっています。大阪・関西エリアは、地域産業を支える人材ニーズが高い一方で、学校と企業の連携が見えにくい状況にあり、商業高校ならではの特色を打ち出しづらいという課題を抱えています。

また、地域の中小企業では、将来を担う若者人材の採用・育成が重要な経営課題となっています。企業で働く社会人の「現場の学び」を教育現場に取り入れることで、商業高校の学びを社会と直結した、より実践的で特色ある教育へと発展させることが可能になります。

今回、当社はこうした課題に対し、企業人材を教育現場に派遣する「NEXT SENSEI」を活用し、商業高校の特色ある教育づくりと次世代人材育成に取り組みました。本取り組みは、大企業に限らず中小企業も教育に参画できることを示す実践事例であり、大阪府における商業教育の現場課題と地域企業の人材ニーズをつなぐモデルケースとなりました。

■実施概要

日時：2026年1月19日（月）

場所：大阪府立淀商業高等学校

対象：3年生 約30名

登壇者：RP東プラ株式会社（各社員7名）

主催：株式会社NEXCENT

■当日の様子

当日は、RP東プラ社員が自身のキャリアや、弱点を強みに変えてきた経験を語り、生徒は共感し将来を考えるきっかけとなるなど、教える側・学ぶ側の双方にとって学びの深い授業となりました。

■参加企業・生徒の声

RP東プラ株式会社 参加社員 コメント

・人を引き付ける話し方や声の出し方、抑揚の付け方、そして話の組み立て方や言葉をまとめる能力が、自分には全然足りていないと痛感しました。ただ、転職活動以来、改めて自分自身を見つめ直す良い機会にもなりました。こんなことがあったな、しんどかったな、楽しかったな、と振り返る中で、自分が本当に大切にしていることに、ぼんやりとですが気づけた気がしています。

・今回の研修を通じて、これまでの人生を振り返るよい機会となりました。学生時代から社会人生活に至るまでの歩みを整理することで、会社員としての自分を改めて見つめ直すことができました。今回の研修は、学生向けの内容にとどまらず、自分の経験を見直し、それを相手に言語化して伝えるという、これまで経験したことのない貴重な機会でした。

・「弱点を強みに変える」という経験・メッセージが伝わった生徒さんもいて、その「強みに変える」の考え方そのものが自分の長所になっているかもな、と思いました。

大阪府立淀商業高等学校 生徒 コメント

・どん底だったメンタルを変えるために行動してきたことや、自分にあった仕事内容を見つけるために気になるものに挑戦してみることの大切さを聞くことができた。自分も新しいことに挑戦して好きなことを見つけていきたいです。そして、弱点だった逃げグセを強みに変えることができることを聞いて自分の弱点をどう変えられるか考えていきたいと思いました。

・自信なさそうに「響くかわかりませんが」と話していたけど、すごく響いた。ついメモに残してしまった。

・私と似ているところがあったので参考にするではないけどこういう生き方もあるんだなと思った。

■学校教育と企業研修の連携による人材育成の取り組み「NEXT SENSEI」

当社は、学校教育と企業研修の融合を通じて、学生と社会人が“共に学び合う関係”を育むことを目指し「NEXT SENSEI」を展開しています。

今回、地元・大阪府を拠点とする中小企業であるRP東プラ社との取り組みを通じて、若者人材の採用・育成という企業課題に向き合いながら、社員の成長と次世代人材との接点づくり実現する取り組みとなりました。

今後も当社は、業種・規模を問わず多様な企業と連携し、「NEXT SENSEI」を全国の学校現場へ展開することで、地域の教育課題と企業の人材育成・社会貢献を両立する取り組みを推進していきます。

■企業研修業界初！社会課題解決型の研修プログラム「NEXT SENSEI」とは

当社が開発した「NEXT SENSEI」は、事前研修を実施した企業社員を「企業研修の一環として」学校現場に講師として派遣する全3回で構成するプログラムです。

１. 企業社員に対して講師として登壇するためのキャリアの棚卸しやマインドセットに関する研修を事前に実施します。

２. その後、中学校・高等学校のニーズに合わせて企業社員を派遣します。派遣先の学校で中・高校生向けに人生や仕事における実体験をベースとする授業を実施し、生徒や先生からのフィードバックを受け取ります。

３. 上記フィードバックを踏まえて振り返りの研修を実施します。

本プログラムでは、企業社員が自身の人生の体験を振り返り、失敗や悩んでいたりする“リアルな社会人”の姿を、未来の社会を担う子どもたちに授業を通して伝えます。子どもたちは将来に向けたイメージが湧き、人生や職業選択について向き合うきっかけとなると共に、企業社員はプログラムを通して「内発的動機付け」を促進することができます。本プログラムの取り組みが広がることで、学校現場の探究学習カリキュラムの拡充と社会人の受け入れを加速させることができると考えています。

■株式会社NEXCENTについて

「全ての人を主人公にする」をビジョンに、2022年4月に設立した教育コンサルティング企業です。

企業、自治体、教育現場での「意識改革」をベースにしたキャリア開発支援を行い、研修・セミナーを提供しています。教育現場でのAI活用サービス『SmartTeach』で学校現場でのAI活用研修や、社会課題解決型の研修プログラム『NEXT SENSEI』を提供しています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社 NEXCENT

住所：大阪市福島区福島２-10-19 メガロコープ603

代表取締役：小澤 悠

創立：2022年4月1日

事業内容：教育・学習支援、教育コンサルティング業

HP：https://www.nexcent.jp/