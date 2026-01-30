Notion、「ITreview Grid Award 2025 Winter」7部門でLeaderに選出

Notion Labs Japan合同会社

Notion Labs Japan合同会社（所在地：東京都、ゼネラルマネジャー アジア太平洋地域担当：西 勝清）は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：黒野 源太）が運営するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」のアワード「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、コラボレーションソフトウェア「Notion」が「コラボレーションツール」「プロジェクト管理ツール」「タスク管理ツール/ToDo管理」「業務可視化ツール」「AIライティングツール」「文章生成AI」「AI議事録自動作成ツール」の7部門で「Leader」に選出されたことを発表いたします。「コラボレーションツール」部門では19期連続の受賞となりました。

「ITreview」では、集まったユーザーのリアルなレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

1月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰し、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

ITreview Grid Award 2026 Winter「Notion」の受賞カテゴリー

また、「ITreviewカテゴリーレポート2026 Winter」では「コラボレーションツール」「プロジェクト管理ツール」「タスク管理ツール/ToDo」の3部門で「顧客満足度No.1」を獲得しました。

ITreviewカテゴリーレポート 顧客満足度No.1獲得部門

「ナレッジマネジメントツール」カテゴリーにNotionが追加

Notionは2025年11月より、ITreviewの「ナレッジマネジメントツール(https://www.itreview.jp/categories/knowledge-management-tool)」カテゴリーに追加されました。ナレッジマネジメントツールとは、組織内に蓄積された知識・ノウハウを可視化・共有・再利用するためのツールです。属人的な経験や暗黙知を形式知に変換し、誰もがアクセスできるナレッジベースとして蓄積することで、業務の質と生産性の向上を図ります。

Notionは、AI機能を統合したコネクテッドワークスペースとして、ナレッジマネジメントを革新します。NotionのAIエージェントは業務をサポートするだけでなく、実際のチームメンバーのように仕事を最後まで遂行します。ドキュメント・Wiki・タスク管理を一箇所に統合することで情報のサイロ化を解消することに加え、GoogleドライブやSlackなど外部ツールとの連携も可能です。AIミーティングノートでは、議事録の自動作成・要約・翻訳機能で暗黙知を瞬時に形式知化することができます。AIで必要なナレッジへ即座にアクセスし、「探す時間」を大幅に削減することができます。

NotionのITreviewページはこちらをご覧ください。

「ITreview Grid Award 2026 Winter」の詳細は下記専用ページもご参照ください。

Notionについて

Notionは、ドキュメントの作成・共有、プロジェクトの管理、ナレッジの整理、すべてが一箇所で実現できるコネクテッドワークスペースです。ユーザーは美しいドキュメント、ロードマップ、ナレッジベースなどを作成、カスタマイズすることができ、チームの生産性向上、コラボレーションの促進・強化、チームでの働き方の改革を加速化させます。Notionは次世代のスタートアップから大企業まで、世界中で最高のチームを支えています。日本でもトヨタ自動車社や三菱重工社、サイバーエージェント社、セプテーニ社といった大手企業への導入が進み、信頼を得ています。

