″センスではなく構造で投資を再現する″ AIデータ社、投資インテリジェンスプラットフォーム「AI Invest on IDX」発表

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、投資業界の属人的運営を解決し、構造的な収益性向上を実現する次世代InvestTech参謀プラットフォーム「AI Invest on IDX」の提供を開始いたします。

「AI Invest on IDX」は、投資判断・ソーシング・DD・バリューアップ・ポートフォリオ・EXIT・ファンド経営の7領域に専門AI参謀を配置し、投資組織の意思決定を24時間体制で支援する革新的なAI参謀サービスです。投資業界の構造的課題を解決し、IRR改善、投資精度向上、ポートフォリオ最適化を同時実現します。

▼投資業界向けAIプラットフォーム「AI Invest on IDX」(https://www.idx.jp/aifactory/list/invest/)

■背景と目的

日本の資産運用業界は総市場規模約500兆円の巨大市場である一方、銘柄分析・DD・ポートフォリオ管理における人手コストは年間数兆円レベルに達しています。Excel・資料・属人判断に依存した業務構造により、投資判断のブレ、機会損失、分析遅延が見えない形で収益を削る構造的課題があります。AI Invest on IDXは、この課題に対し、AIによる"7人の専門参謀"を投資業務の運営プロセスに組み込み、データドリブンで再現性ある投資経営を実現するソリューションとして提供します。

■「AI Invest on IDX」とは

「AI Invest on IDX」は、以下の特徴を備えています。

●IDXプラットフォームとのシームレス連携

投資判断・ソーシング・DD・バリューアップ・ポートフォリオ・EXIT・ファンド経営データをセキュアに統合・管理する基盤「IDX」上で、案件分析から経営意思決定まで一元管理します。

●7人の専門AI参謀による24時間支援

各投資業務領域に特化したAI参謀が、投資組織の意思決定を継続的にサポートします。

●案件最適と全体最適の両立

二重参謀構造により、各案件の収益最大化とファンド全体の最適化を同時実現します。

●MOAT OS（競争優位性蓄積システム）

成功した投資判断ノウハウ・DD手法・バリューアップパターンをIDXに蓄積し、使うほど強くなる競争優位性を構築します。

■ AI Invest on IDXの機能

AI Invest on IDXは、生成AI × RAG × VDR基盤「AI孔明 on IDX」を活用し、以下の7つのAI参謀で各領域をサポートします。

・投資判断参謀：投資仮説・市場分析資料の要約、過去類似案件のRAG検索、投資判断要点の整理、投資精度の標準化

・ソーシング参謀：案件情報・企業資料の要約、類似案件検索、パイプライン管理に必要な確認事項の整理、ソーシング効率化

・DD参謀：財務諸表・事業資料の要約、DD資料作成支援、分析レポート作成支援、DD効率向上

・バリューアップ参謀：投資先資料の要約、投資先問い合わせ対応支援、100日プラン確認の効率化

・ポートフォリオ参謀：ポートフォリオ分析資料の要約・整理、過去事例との比較分析、リスク要点の抽出、分散投資精度向上

・EXIT参謀：EXIT関連資料の要約、バリュエーション分析支援、EXIT戦略履歴の整理、EXIT判断向上

・ファンド経営参謀（AI PMO）：各種レポート・会議資料の要約、運用データの分析支援、経営判断材料の整理

■ 提供価値

●投資業務の劇的な効率化・品質向上

銘柄分析時間、レポート作成時間、ナレッジ検索時間の大幅削減を目指します。

●属人化の解消と標準化

「勘と経験」に依存した業務から脱却し、データドリブンで再現可能な投資業務運営を実現します。

●収益性の構造的改善

投資精度・分析効率・ナレッジ共有・意思決定品質の同時最大化により、投資事業の持続的成長を支援します。

■ターゲット市場

■提供開始

- 投資信託・資産運用会社：銘柄分析・ポートフォリオ管理の効率化・標準化- 証券会社・投資銀行：投資判断・DD業務の品質向上- 年金基金・機関投資家：運用業務最適化- ヘッジファンド・プライベートエクイティ：投資効率化・収益性改善- 富裕層向けプライベートバンク・ロボアドバイザー・FinTech企業：サービス品質向上・差別化

「AI Invest on IDX」は、2026年2月中旬より提供を開始します。導入事業者を対象とした無料トライアルやデモセッションも順次実施予定です。

▼▼▼ 動画で見る▼▼▼

投資AI、AI Invest on IDX 投資業界を再生する “AI PMO × MOAT OS”(https://youtu.be/aYipaHKuLNA)

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています