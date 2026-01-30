有名絵画の「うろ覚え」を隠し通す美術ダウトゲーム。「印象派編」「ポスト印象派編」2種類同時発売
アナログゲームメーカーの株式会社TRYBEは、株式会社キッズプロジェクトと、知育から大学・研究レベルまで“あらゆるジャンルの“勉強”で対決するカードゲームシリーズ『勉ゲー』より、最新作「うろおぼえ名画ダウト 印象派」と「うろおぼえ名画ダウト ポスト印象派」を2026年2月4日（水）に発売いたします。
また一般発売に先駆け、2026年1月31日（土）・2月1日（日）に開催される「BGBE2026」にて各シリーズ限定50個で先行販売を行います。
■「うろおぼえ名画ダウト」について
１. 世界的名画を“うろおぼえ”で語る背徳感がクセになる
ゴッホ、モネ、フェルメール--誰もが一度は見たことのある名画なのに、
はっきりとは思い出せない。曖昧な記憶と想像力で相手を騙そう！
２.ウソかホントか。名画をめぐるハッタリ合戦
名画カードを見て、作品名と作者名を宣言。わからなければ、それっぽいウソでもOK。
他のプレイヤーは、その一言が本当かどうかを見抜くだけ。
知識だけでなく、言い方・間・表情すべてが勝敗を分けます。
３. 名画を見る目が、少しだけ変わる
一度遊ぶと美術館や教科書で名画を見たときに、ただ眺めていた絵が、ぐっと身近に感じられる。
印象派とポスト印象派の違いがわかったり、名画が「知っているもの」になり、見ること自体が楽しくなります。
■「勉ゲー」とは？
3つの特徴
１.ルールはすべてトランプゲームをもとに構成
国語・算数・理科・社会・英語など、さまざまな科目が、ババ抜き・神経衰弱・スピード・ポーカーなど、だれもが知っているトランプゲームのルールで遊べます。覚えたい知識や身につけたい力が、遊んでいるうちに自然と定着。みんな知ってる遊び方なのでルール説明が不要。すぐに楽しめます。
２. 知育から大学・研究レベルまで、あらゆるジャンルを網羅
5教科はもちろん、文学や数IIIなど専門分野にも広がるラインナップ。
天文学、心理学などの大学・研究レベルの内容から、検定対策、司法試験等まで展開予定です。
３. 得意分野で対決できる楽しさ
遊んでいるうちに覚えられ、知っているほどゲームに勝ちやすくなる。
そして勝てるから好きになる、好きだからもっと得意になるという好循環が生まれます。
苦手な分野も、気づけばちょっと好きになっているかも。
公式ECサイトはこちら :
https://bengame.base.shop/
■商品情報
うろおぼえ名画ダウト 印象派
♦︎内容物：カード32枚
♦︎価格： 1500円（税込）
♦︎プレイ時間：約5分
♦︎プレイ人数： 2人以上
♦︎対象年齢： 12歳以上
♦︎発売日： 2026年2月4日
♦︎EC：https://bengame.base.shop/items/133299482
うろおぼえ名画ダウト ポスト印象派
♦︎内容物：カード32枚
♦︎価格： 1500円（税込）
♦︎プレイ時間：約5分
♦︎プレイ人数： 2人以上
♦︎対象年齢： 12歳以上
♦︎発売日： 2026年2月4日
♦︎EC：https://bengame.base.shop/items/133299369
■監修者・協力パートナー募集中
特定の学問領域や専門分野に精通した方々による、監修および販売協力を募集しております。
研究者・専門家の皆さま、法人様・個人様を問わず、幅広く歓迎いたします。
ご関心をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは下記まで：
株式会社キッズプロジェクト開発担当 藤田
E-mail: info@kids-project
■先行販売情報
イベント名：Board Game Business Expo Japan 2026
会場：インテックス大阪 3号館
期日：2026年1月31日（土）、2月1日（日）
ブース番号：B-7
HP：https://www.bgbe-j.com/
※各シリーズ50個限定販売
♦︎オンラインでも販売予約受付中！
URL：https://bengame.base.shop/
※数量には限りがございますので、あらかじめご了承ください。
■開発チーム
株式会社キッズプロジェクト
株式会社キッズプロジェクトは、キッズ・ファミリー向けコンテンツの企画・開発や地域と連携したイベント企画・運営を行う会社です。「難しいコトをカンタンに。おもしろいモノをもっとおもしろく。」を理念とし、エデュテインメント（楽しみながら学ぶ体験）を重視したコンテンツ開発を得意としています。
代表取締役：小林 一博
所在地 ：〒104-0033 東京都中央区新川1丁目11番6号
事業内容 ：
・子どもたちの「すごい！」が見つかるコトやモノの企画、
・ゲーム、PC等のソフトウェアの企画開発、
・商業デザイン（企業ロゴ、キャラクター、販促ツール、WEB、雑誌広告）の企画制作
・書籍/出版/映像/音楽/玩具/広告宣伝に関する企画制作
Webサイト：https://kids-project.jp/
株式会社TRYBE
株式会社TRYBEは、SNS世代を対象とするアナログゲームメーカーです。スマホやSNSが主流となった時代における若者のコミュニケーションに違和感を抱き創業しました。「タイパ至上主義シリーズ」等、現代的な視点でのゲームブランドを多数展開しています。
■ 会社概要
代表取締役：山口 ヒナタ
所在地：〒577-0027 大阪府東大阪市新家中町5-29
事業内容：アナログゲームの企画・開発・販売
HP：https://www.trybe.co.jp/
■お問い合わせ先
株式会社キッズプロジェクト
E-mail: info@kids-project
株式会社TRYBE
E-mail: h_yamaguchi@trybe.co.jp