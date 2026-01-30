有名絵画の「うろ覚え」を隠し通す美術ダウトゲーム。「印象派編」「ポスト印象派編」2種類同時発売

株式会社TRYBE

アナログゲームメーカーの株式会社TRYBEは、株式会社キッズプロジェクトと、知育から大学・研究レベルまで“あらゆるジャンルの“勉強”で対決するカードゲームシリーズ『勉ゲー』より、最新作「うろおぼえ名画ダウト 印象派」と「うろおぼえ名画ダウト ポスト印象派」を2026年2月4日（水）に発売いたします。

また一般発売に先駆け、2026年1月31日（土）・2月1日（日）に開催される「BGBE2026」にて各シリーズ限定50個で先行販売を行います。

■「うろおぼえ名画ダウト」について

１. 世界的名画を“うろおぼえ”で語る背徳感がクセになる

ゴッホ、モネ、フェルメール--誰もが一度は見たことのある名画なのに、

はっきりとは思い出せない。曖昧な記憶と想像力で相手を騙そう！

２.ウソかホントか。名画をめぐるハッタリ合戦

名画カードを見て、作品名と作者名を宣言。わからなければ、それっぽいウソでもOK。

他のプレイヤーは、その一言が本当かどうかを見抜くだけ。

知識だけでなく、言い方・間・表情すべてが勝敗を分けます。

３. 名画を見る目が、少しだけ変わる

一度遊ぶと美術館や教科書で名画を見たときに、ただ眺めていた絵が、ぐっと身近に感じられる。

印象派とポスト印象派の違いがわかったり、名画が「知っているもの」になり、見ること自体が楽しくなります。

■「勉ゲー」とは？

3つの特徴

１.ルールはすべてトランプゲームをもとに構成

国語・算数・理科・社会・英語など、さまざまな科目が、ババ抜き・神経衰弱・スピード・ポーカーなど、だれもが知っているトランプゲームのルールで遊べます。覚えたい知識や身につけたい力が、遊んでいるうちに自然と定着。みんな知ってる遊び方なのでルール説明が不要。すぐに楽しめます。

２. 知育から大学・研究レベルまで、あらゆるジャンルを網羅

5教科はもちろん、文学や数IIIなど専門分野にも広がるラインナップ。

天文学、心理学などの大学・研究レベルの内容から、検定対策、司法試験等まで展開予定です。

３. 得意分野で対決できる楽しさ

遊んでいるうちに覚えられ、知っているほどゲームに勝ちやすくなる。

そして勝てるから好きになる、好きだからもっと得意になるという好循環が生まれます。

苦手な分野も、気づけばちょっと好きになっているかも。

公式ECサイトはこちら :https://bengame.base.shop/

■商品情報

うろおぼえ名画ダウト 印象派

♦︎内容物：カード32枚

♦︎価格： 1500円（税込）

♦︎プレイ時間：約5分

♦︎プレイ人数： 2人以上

♦︎対象年齢： 12歳以上

♦︎発売日： 2026年2月4日

♦︎EC：https://bengame.base.shop/items/133299482

うろおぼえ名画ダウト ポスト印象派

♦︎内容物：カード32枚

♦︎価格： 1500円（税込）

♦︎プレイ時間：約5分

♦︎プレイ人数： 2人以上

♦︎対象年齢： 12歳以上

♦︎発売日： 2026年2月4日

♦︎EC：https://bengame.base.shop/items/133299369

■監修者・協力パートナー募集中

特定の学問領域や専門分野に精通した方々による、監修および販売協力を募集しております。

研究者・専門家の皆さま、法人様・個人様を問わず、幅広く歓迎いたします。

ご関心をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは下記まで：

株式会社キッズプロジェクト開発担当 藤田

E-mail: info@kids-project

■先行販売情報

イベント名：Board Game Business Expo Japan 2026

会場：インテックス大阪 3号館

期日：2026年1月31日（土）、2月1日（日）

ブース番号：B-7

HP：https://www.bgbe-j.com/

※各シリーズ50個限定販売



♦︎オンラインでも販売予約受付中！

URL：https://bengame.base.shop/

※数量には限りがございますので、あらかじめご了承ください。



■開発チーム

株式会社キッズプロジェクト

株式会社キッズプロジェクトは、キッズ・ファミリー向けコンテンツの企画・開発や地域と連携したイベント企画・運営を行う会社です。「難しいコトをカンタンに。おもしろいモノをもっとおもしろく。」を理念とし、エデュテインメント（楽しみながら学ぶ体験）を重視したコンテンツ開発を得意としています。



代表取締役：小林 一博

所在地 ：〒104-0033 東京都中央区新川1丁目11番6号

事業内容 ：

・子どもたちの「すごい！」が見つかるコトやモノの企画、

・ゲーム、PC等のソフトウェアの企画開発、

・商業デザイン（企業ロゴ、キャラクター、販促ツール、WEB、雑誌広告）の企画制作

・書籍/出版/映像/音楽/玩具/広告宣伝に関する企画制作

Webサイト：https://kids-project.jp/



株式会社TRYBE

株式会社TRYBEは、SNS世代を対象とするアナログゲームメーカーです。スマホやSNSが主流となった時代における若者のコミュニケーションに違和感を抱き創業しました。「タイパ至上主義シリーズ」等、現代的な視点でのゲームブランドを多数展開しています。

■ 会社概要

代表取締役：山口 ヒナタ

所在地：〒577-0027 大阪府東大阪市新家中町5-29

事業内容：アナログゲームの企画・開発・販売

HP：https://www.trybe.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社キッズプロジェクト

E-mail: info@kids-project

株式会社TRYBE

E-mail: h_yamaguchi@trybe.co.jp