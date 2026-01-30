Northern Lights社向け新造液化CO2輸送船2隻の長期用船契約を締結

株式会社商船三井

株式会社商船三井（社長：橋本 剛、本社：東京都港区、以下「当社」）は、世界初の国境を跨ぐCO2海上輸送・貯留事業を展開するNorthern Lights JV DA（以下「Northern Lights社」、読み：ノーザン ライツ、註1）による、事業拡大に向けた、新造LNG二元燃料アイスクラス（耐氷仕様）液化CO2輸送船2隻（以下「本船」）の船主に選定され、1月29日にHD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.との造船契約およびNorthern Lights社との長期用船契約を締結しました。本船は2028年頃より、欧州各地で回収されたCO2をノルウェーの受入基地まで海上輸送します。

ノルウェー受入基地の拡張イメージ（提供：Northern Lights社）

脱炭素社会の実現には、排ガスなどからCO2を分離・回収し、大気放散前に地中深くに安定的に貯留するCarbon Capture and Storage（CCS）の導入が不可欠です。その中で、液化CO2海上輸送は回収地と貯留地を効率的に結ぶ重要な役割を担います。

Northern Lights社は、欧州各地で回収されたCO2を船でノルウェー西岸Øygarden（読み：オイガーデン）の受入基地へ輸送し、100kmの海底パイプラインを通じて北海の海底約2,600mに恒久的に貯留する、世界初の国境を跨ぐCCS事業を展開しています。Northern Lights社は2025年に本格稼働を開始し、現在年間150万トンのCO2輸送・貯留能力を備えており、さらに2028年までにその能力を年間500万トン以上に引き上げる予定です。

Northern LightsプロジェクトのCO2輸送経路（提供：Northern Lights社）当社船舶は、主にスウェーデンのStockholm Exergi社のCO2回収プラントから、ノルウェー・ØygardenのCO2受入基地までCO2を輸送予定

脱炭素化が難しい産業分野において、液化CO2輸送を通じて回収・貯留・輸送されるCO2の量は、今後大幅に増加すると見込まれています。当社グループは、LNG船をはじめとする液化ガス輸送で世界トップクラスのシェアと実績を誇ります。加えて、欧州で35年以上にわたり液化CO2を海上輸送してきたノルウェーのラルビック・シッピング社へ2021年に出資し（註2）、液化CO2海上輸送事業に継続して取り組んでまいりました。当社は液化CO2輸送需要に応え、信頼されるパートナーとしてCCSバリューチェーンの構築に貢献していきます。

当社グループは、海運業を中心に様々な社会インフラ事業を展開し、環境保全を始めとした変化する社会のニーズに技術とサービスの進化で挑むことをグループビジョンとしています。本件はグループビジョンに加え、「商船三井グループ 環境ビジョン2.2(https://www.mol.co.jp/sustainability/environment/vision/)」での戦略の一つ「グループ総力を挙げた低・脱炭素事業拡大」にも合致する取り組みです。当社グループは、人・社会・地球のサステナブルな発展に貢献し、青い海から豊かな未来をひらきます。

(註1) Equinor, TotalEnergies, Shellが1/3ずつ出資する合弁企業。Northern Lights社ホームページ：https://norlights.com/

(註2) 2021年3月19日付当社プレスリリース「ノルウェー Larvik Shipping社へ出資、液化CO2海上輸送事業へ参画(https://www.mol.co.jp/pr/2021/21020.html)」をご参照ください。