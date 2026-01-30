【ジオフラ】おでかけエンタメアプリ『プラリー』が、さっぽろ雪まつりにてデジタルスタンプラリーを開催

ジオフラ株式会社

ジオフラ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員CEO：尾崎 雄一、以下 ジオフラ）は、2026年2月に行われる「2026さっぽろ雪まつり」において、アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』とコラボレーションいたします。



・アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』2026さっぽろ雪まつり公式サイト

https://snowfes2026-milkysubway.com/

■アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』さっぽろ雪まつり2026

2026年さっぽろ雪まつりに、アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』のキャラクター、チハルとマキナの雪像とポッピーくんの氷像が登場します。会場では描きおこしイラストを用いたオリジナルグッズの物販を行うほか、おでかけエンタメアプリ「プラリー」を使った会場内を巡るデジタルスタンプラリーを開催します。

■取り組みの背景

ジオフラは「おでかけ×エンターテインメント」を軸に、IPの持つ集客力をリアルな人流へと転換し、地域に新たなにぎわいと消費を生み出す仕組みづくりに取り組んでいます。アニメやキャラクターなどのIPは、世代や国境を越えて人々を惹きつける高い訴求力を有しています。本取り組みにおいては、アニメの世界観をさっぽろ雪まつり会場内で象徴的に表現することで、来場者の関心を喚起するとともに、雪まつりバージョンの特別な描きおこしイラストを活用した関連グッズの展開により、地域経済への波及効果を創出します。さらに、デジタルスタンプラリーの実施を通じて周辺エリアでの回遊を促進し、イベント会場にとどまらない広域的な人流創出を図ります。

■プラリーについて

おでかけエンタメアプリ『プラリー』は、毎日の移動をもっと楽しくする、おでかけエンターテインメントアプリです。日常の移動やスポットへのチェックイン、デジタルスタンプラリーなど、ロケーションに紐づいたイベントを達成することで、ポイントが貯まります。アプリ上で展開される地図には、日常生活で訪れることの多い駅や公園、店舗、また近所の歴史や文化を感じられるモニュメントなどもチェックインスポットとして設定されており、毎日の生活の中でちいさな発見や気付きを見つけることもできます。2023年12月より提供を開始し、2025年12月に累計170万ダウンロードを突破。国内最大級のおでかけエンターテインメントアプリとして、全国各地の自治体や企業のみなさまとの連携を広げながら成長を続けています。

＜開催概要＞

- 体験内容：おでかけエンタメアプリ「プラリー」を活用したデジタルスタンプラリー- - 会場内の全3スポットにチェックインをすると、描きおこしイラストを使用したオリジナルアクリルキーホルダーがあたるカプセルトイマシーン「プラポン」を1回無料で引くことができるチケットがもらえます。- 参加費：無料- 開催期間：2026年2月4日（水）10:00 ～2月11日（水・祝）20:00- - ＊プラポン引換は2月11日(水・祝）20:00までとなります。- - ＊有償で1回880円（税込）でもプラポンを引くことができます。- - ＊景品がなくなり次第、終了となりますので、あらかじめご了承ください。- - ＊デジタルスタンプラリーの内容については、アプリ「プラリー」内の告知ページにて詳細をご確認ください。- 開催場所：- - 雪像 - 大通4丁目STV広場- - 氷像（すすきの会場） - 札幌市中央区南5西4交差点付近（アイスワールドイベントエリア内Bブロック区画）- - 物販 - 大通会場7丁目HBC広場 プリンセスカフェブース- URL：https://snowfes2026-milkysubway.com/- 協賛：ジオフラ株式会社

ジオフラは今後も、IPとテクノロジーを掛け合わせた行動を生みだすエンターテインメント活動を通じて、地方に新たな人の流れと価値を創出してまいります。

ジオフラは、「Moving Entertainment すべての移動を、新しい発見と感動に。」を掲げ、 「移動」が生み出す経済効果を最大化し、地域の持続的な発展に寄与したいと考え、2023年3月に創業しました。テクノロジーとエンターテインメントの力で人の心を動かし、すべての場所に人が集まる理由をつくり、地域の未来を明るくするというパーパスのもと、すべての移動が新しい発見と感動に変わる世界をつくり、デジタル体験とリアル体験の融合で、新しい価値を生み出し続けるというビジョンを掲げています。これまで多くの地方自治体や法人・企業とのコラボレーションを実施し、地域における人の移動を活性化させ、実際に足を運び、そこでしか得ることのできない価値を創造することで、日本経済、地方経済、地域経済の発展に貢献しています。

