AVITA、ドバイおよび韓国に海外拠点を設立

AVITA株式会社

AVITA株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長CEO：石黒 浩、以下「AVITA」）は、グローバル市場における事業拡大を本格化させるため、ドバイ支社および韓国支社を新たに設立したことをお知らせします。

AVITAは、アバターおよびAI技術を活用したリモート接客サービス「AVACOM」や、AIロールプレイ支援サービス「アバトレ」などの業務変革を支援するソリューションを展開し、国内企業にとどまらず、海外企業への導入・提供を積極的に進めてまいりました。今回の海外拠点設立により、中東およびアジア市場における事業基盤を強化し、現地企業・パートナーとの連携を一層深めることで、グローバルでの事業展開を加速させてまいります。

またAVITAは、韓国・中小ベンチャー企業省が主導する国内外企業との協業促進プログラムおよび、アラブ首長国連邦（UAE）経済省が支援する国際ビジネス推進プログラムに選抜されており、両国政府の支援のもとで事業を推進している点も大きな特長です。

今後は、これらの公的支援と海外拠点を活かし、アバター×AIによる新たな顧客体験の創出と、世界規模でのDX推進に貢献してまいります。



加えて、AVITAはグローバル戦略の推進に向け、国際的なビジネス環境で活躍できる人材の採用を強化していきます。

支社情報

韓国支社

所在地：韓国・ソウル

支社長：西口昇吾

ドバイ支社

所在地：アラブ首長国連邦・ドバイ

支社長：西口昇吾

会社概要

・会社名：AVITA株式会社

・代表者：代表取締役社長 CEO 石黒浩

・役 員：取締役副社長 COO兼CFO 西口昇吾、社外取締役 濱口秀司

・本 社：東京都目黒区

・設 立：2021年6月

・事業内容：アバターや生成AIを活用したサービス開発（アバター接客サービス「AVACOM」、ロープレ支援サービス「アバトレ」）／ アバターや生成AIを活用したマーケティング支援

・コーポレートサイト：https://avita.co.jp/(https://avita.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260130)

・採用ページ：https://www.wantedly.com/companies/avita

・主要サービス：

アバター接客サービス「AVACOM」：https://avita.co.jp/avacom(https://avita.co.jp/avacom?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260130)

AIロープレサービス「アバトレ」：https://avita.co.jp/avatar-training(https://avita.co.jp/avatar-training?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260130)

オリジナルアバター制作：https://avita.co.jp/avatar-creative-studio(https://avita.co.jp/avatar-creative-studio?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260130)