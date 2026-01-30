【コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション】ソース文化の大阪に乾杯！クラフトコーラor ソース？！ カクテル「OSAKA FUSION(オオサカ フュージョン)」を発売

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社イメージ

コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション（所在地：大阪府大阪市淀川区、総支配人：上田 哲也）では、2026年2月1日(日)より、ホテル最上階（19階）の「Bar19(バー ナインティーン)」にて「OSAKA FUSION(オオサカ フュージョン)」を発売いたします。

「OSAKA FUSION(オオサカ フュージョン)」は、2025年11月のホテル開業10周年記念に、地元大阪に位置するホテルとして、「大阪産(もん)*」の魅力を国内外のゲストにお届けしようと期間限定で発売したカクテルです。今回は、そのカクテルをより大阪のユーモアを感じていただける趣向にアップデートし、再販売いたします。

大阪産(もん)とは、大阪府内で栽培・生産される農林水産物とそれらを原材料として使用した加工品のこと。大阪府は、大阪産(もん)の活用・消費拡大やブランド化を推進するため、府内のレストランなどでの使用を推奨していることから、本カクテルでも、大阪産(もん)のコーラベース「ワールドコネクトコーラ」を使い、オリジナルカクテルにしております。

世界各国の15種類のスパイスや大阪産のレモンなどがブレンドされたコーラベースに、ウォッカ、スイート・ヴェルモットを入れてシェイクし、トニックウォーターを注いで仕上げました。ガーニッシュには駄菓子のカツを添えてご提供いたします。一口目は、カクテルだけをお飲みいただき、コーラの風味をご堪能。二口目は、駄菓子のカツを先に味わってからカクテルを含むことで、ソースを思わせる風味が前面に現れ、串カツを食べたような味わいをお楽しみいただけます。

ホテル最上階の落ち着いた雰囲気のバーで、バーテンダーとの会話を楽しみながら、大阪のユーモアあふれるカクテルに酔いしれるひとときをお過ごしください。

■カクテル「OSAKA FUSION(オオサカ フュージョン)」について

コーラのような風味から、串カツのソースを思わせる味わいへと変化する、意外性に満ちた一杯。思わず笑みがこぼれるような大阪らしい遊び心を閉じ込めたカクテルを、ぜひご堪能ください。

カクテル イメージ

内容：

ワールドコネクトコーラ、ウォッカ、スイート・ヴェルモット、トニックウォーター

駄菓子

カクテル「OSAKA FUSION」概要

期間：2026年2月1日(日)より通年

時間：平日 17：00～22：30 ラストオーダー、土・日曜日、祝日 14：00～22：30 ラストオーダー

場所：Bar19

料金：1名様2,300円

※上記料金は消費税・サービス料込の料金です。

※入荷の都合により、原産地およびメニュー内容が変更になる場合がございます。

※状況により営業時間が変更になる場合がございます。詳しくはホームページをご確認ください。

＜本件に関するお客様からのご予約・お問い合わせ先＞

コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション Bar19

TEL：06-6350-5701 URL： https://www.cyosaka.com/

*大阪産(もん)について

大阪産(もん)とは、大阪府内で栽培・生産される農林水産物とそれらを原材料にした加工食品の総称です。具体的には、泉州地域のたまねぎや水なすをはじめ、牛肉や卵、大阪湾で獲れる魚介類など、大阪の豊かな海と恵まれた自然により多種多様な品目が収穫・生産されています。

大阪府は、大阪産の食材を使う飲食店等に対し、大阪産(もん)ロゴマークの使用を推進しています。

