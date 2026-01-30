【リクロマ・Earth hacks共催】データ算定とブランド構築を一気通貫で学ぶ対面セミナーを2月27日(金)に開催

リクロマ株式会社

気候変動・サステナビリティ領域のコンサルティングを行うリクロマ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤貴大）は、Earth hacks株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：関根澄人）と共催で、Scope3を「データ算定」と「ブランド構築」の両面から一気通貫で学ぶ対面セミナーを、2025年2月27日（金）15:00～17:30に東京都渋谷のTKPガーデンシティ渋谷にて開催します。

本セミナーでは、Scope3を単なる排出量算定・情報開示の対象として捉えるのではなく、「企業価値・ブランド価値を高める経営アクション」として再定義。生活者起点（toC）とサプライチェーン起点（toB）の両視点から、Scope3を経営価値に転換するための実践知を共有します。

開催背景

セミナー詳細はこちら :https://rechroma.co.jp/seminar/strategic-scope3

近年、脱炭素への取り組みは、情報開示にとどまらず、企業価値やブランド価値を左右する経営テーマへと進化しています。中でもScope3は、排出量インパクトの大きさに加え、生活者・投資家・規制当局からの要請が強まる中で、経営レベルでの対応が不可欠な領域となっています。

一方で、Scope3対応には「データの取得・算定・開示」というtoBの実務と、「生活者に伝え、選ばれる理由に変える」というtoCのマーケティングの両面があり、担当部門を横断した一気通貫の視点が求められています。こうした背景を受け、toC視点でブランド・マーケティングを手がけるEarth hacksと、toB視点でScope3算定・削減支援を手がけるリクロマが連携し、サステナ・マーケ・調達の各担当者が自社のScope3対応を次のステージへ進めるための具体的なヒントを得られるセミナーを実施することといたしました。

実施概要

＜プログラム・アウトライン＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115896/table/120_1_3c7feae0f4b3b40d167377fa3479998e.jpg?v=202601300251 ]

【第1部｜Earth hacks株式会社】

「toC視点のScope3 ─ 可視化・マーケティング・生活者起点の価値」

- 次世代脱炭素経営の潮流と市場構造の変化- Scope3の可視化：リスクからブランド価値へ- 脱炭素を「選ばれる理由」に変えるマーケティング戦略

【第2部｜リクロマ株式会社】

「toB視点のScope3削減 ─ データ取得・算定・開示」

登壇者プロフィール

- Scope3算定の全体像- 主要カテゴリ別に見る算定ボトルネック- サプライヤーエンゲージメントの設計と成功事例

Earth hacks株式会社 戸倉 遼太郎 氏

2014年に三井物産に入社。鉄鋼製品分野における戦略企画、物流、事業投資を担当し、事業成長と組織価値向上を担う。2022年よりエネルギーソリューション本部にて脱炭素やまちづくり領域の新規事業開発に従事し、博報堂との共創プロジェクトをはじめとした異業種連携を推進。2025年より、立ち上げ期から関わるEarth hacksに参画。生活者の「欲望」を起点とした行動変容デザインを軸に、官公庁や流通・小売事業者など多様なパートナーと協働し、デカボスコア事業のサービス拡大やZ世代との共創プログラムの開発を先導している。

リクロマ株式会社 代表取締役CEO 加藤 貴大

大学卒業後、PwC Mexico International Business Centreにて日系企業への法人営業 / アドバイザリー業務に携わる。帰国後、一般社団法人CDP Worldwide-Japanを経て、リクロマ株式会社を創業。

Earth hacks株式会社とは

セミナーに申し込む :https://rechroma.co.jp/seminar/strategic-scope3

Earth hacks株式会社は、博報堂と三井物産が共同出資し、2023年に設立された脱炭素領域のスタートアップです。脱炭素社会の実現を目的に、企業・生活者・自治体が連携する共創型プラットフォームの運営を行っています。

主な事業として、商品やサービスのCO2排出量の削減率を可視化する指標「デカボスコア」を提供しており、キリン株式会社や株式会社ファミリーマートをはじめとする大手企業での導入実績があります。生活者が脱炭素アクションに参加しやすい仕組みづくりを通じて、企業の脱炭素施策を社会実装へとつなげています。また、ビジネスメディア「PIVOT」への出演実績などを通じて、生活者起点の脱炭素のあり方を社会に発信しています。

リクロマ株式会社について

リクロマ株式会社は、気候変動・サステナビリティ領域における戦略設計と情報開示の専門ファームです。制度対応にとどまらず、「なぜ・何を・どう伝えるか」を軸に、企業が社会との関係性を再設計できるよう支援しています。CFP算定支援をはじめ、200件超の開示支援実績と、Eラーニング事業による知の普及を通じて、企業活動と地球環境のより良い関係性をともにつくるパートナーとして伴走しています。

■会社概要

商号 ： リクロマ株式会社

所在 ： 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町1－10 いちご南平台ビル 2F

代表者名： 加藤 貴大

設立 ： 2018年 4月

HP ：https://rechroma.co.jp/

■本件に関する問い合わせ先

リクロマ株式会社

Tel：03-4400-4893

Mail：mkt@rechroma.co.jp



