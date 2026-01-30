【ＪＲ西日本　車両所撮影企画】吹田総合車両所 車両撮影ツアーの発売（3月開催分）

西日本旅客鉄道株式会社クモヤ145系

西日本旅客鉄道株式会社 吹田総合車両所は、日々の車両の検査などを通じて、京阪神エリアの車両品質向上に努めております。車両の魅力を間近でご体感いただきながら撮影いただける「吹田総合車両所 車両撮影ツアー」を３月に開催します。普段は入ることのできない「クモヤ145系」の車内を撮影していただけます。

１．商品名

吹田総合車両所 車両撮影ツアー （吹田総合車両所所在地：大阪府吹田市目俵町１-１）

２．出発日時

実施日：2026年3月21日（土）

時 間：１.10:00～、２.11:20～、３.13:00～、４.14:20～

※合計4回開催します。ツアー所要時間は約２時間の予定です。

３．ツアーの主なメニュー

(1) クモヤ145系の車内撮影

・普段は入ることのできない「クモヤ145系」の車内にて撮影していただけます。

※車内の機器類には、安全のため決してお手を触れないようお願いいたします。

※撮影はお一人様あたり1分程度の交代制となります。スタッフが誘導・付き添います。

※安全確保のため、当日はヘルメット等の保護具を着用していただきます。

(２) 留置車両の外観撮影

２２５系２２１系３２３系２２３系

(3) その他のメニュー

・吹田総合車両所の社員がご案内・解説をおこないます。

・展示車両においてお客様のリクエストに応じた種別と行先表示の幕回し・LEDの変更ができます。

・普段立ち入ることのできない社員食堂において、グッズの販売をおこないます。

４．募集人員

各回30名（最少催行人員各回10名）

５．ツアーの発売について

(1) 発売開始日時

２月２日 (月) 13:00

※発売は先着順です、定員に達し次第募集を締め切ります。

(2) 発売箇所

観光ナビtabiwa by WESTERが提供するお得な旅のtabiwaトラベル「こだわり企画」欄の「鉄道ファンの宝箱」より入場できる専用HPにて発売します。

https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/train/?SITE_ID=66104023/#a202512_suita



６．旅行代金

現地発着プラン（現地集合・解散）

・おとな お一人様 12,800円

・こども お一人様（小学生）11,800円

※こどものみでのお申込みはできません。