ちゅうぎんサステナビリティ・リンク・ローンの実行（株式会社五実興産）

中国銀行（岡山市 頭取 加藤 貞則）は、１月３０日（金）に、株式会社五実興産に対し、『ちゅうぎんサステナビリティ・リンク・ローン（※）』を実行しましたのでお知らせします。

今回、株式会社五実興産は、ＣＯ２排出削減への寄与による持続可能な環境・社会の実現を目的として、「実質CO２排出量（Ｓｃｏｐｅ１・２）」に関する具体的な企業目標数値を設定しました。当行は、当該目標の達成時に金利引下げをおこなうことで、目標達成の動機付けを促し、お客さまのサステナブル経営を後押しします。

当行では幅広い金融サービスの提供とコンサルティング機能の発揮を通じ、持続可能な地域社会の実現に取組んでまいります。

※『ちゅうぎんサステナビリティ・リンク・ローン』

お客さまにＳＤＧｓやＥＳＧに関連する企業目標を設定いただ

き、当該達成状況に応じて金利が変動する仕組みの商品です。

商品の仕組み自体に、環境省が策定したガイドラインに準拠性

がある旨の第三者意見を取得しており、低負担でサステナブル

ファイナンス導入が可能です。

【導入企業およびサステナビリティ・リンク・ローンの概要】

ＳＰＴｓ（※）

- 会 社 名 ： 株式会社五実興産- 所 在 地 ： 兵庫県赤穂市折方１５１３- 代 表 者 ： 司波 尚俊- 業 種 ： セメント製造業- 売 上 高 ： ２，２９４百万円（２０２５年４月期）- 融 資 額 ： １００百万円- 実 行 日 ： ２０２６年１月３０日（金）- 融資期間 ： ７年- コメント ： 当社は、住友大阪セメント株式会社赤穂工場内においてセメント製造工程全般に携わっています。セメント業界では環境に配慮した取組みが重要視されており、当社においては優先課題として取組んでおります。２０２５年４月には温室効果ガスの排出量削減目標を策定し、ＳＢＴ認証を取得。この度排出量削減を目標とするサステナビリティ・リンク・ローンを導入することで、環境保全に配慮した取組みを強化し、持続可能な社会への貢献に努めてまいります。（※）サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット。環境に対しポジティブな影響をもたらす企業目標。

なお、上記ＳＰＴｓの達成への取組みに加え、あしなが育英会や赤十字募金への寄付活動等の社会貢献活動および持続可能な社会の実現に向けた活動をおこなっています。

