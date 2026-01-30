PACKING×JOURNAL STANDARD relume 別注バッグ2型が登場。即完売モデルの再販と新作2WAYバッグを展開、オンライン先行予約受付中

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役CEO：古峯 正佳）が運営するJOURNAL STANDARD relume（ジャーナル スタンダード レリューム）より、アメリカのスーパーマーケットで日用品として並ぶバッグを想起させる、チープシックなムードが魅力のバッグブランド「PACKING」との別注コレクションが登場。

アメリカのスーパーに無造作に並ぶ日用品をイメージし、“毎日使うバッグ”を提案するPACKINGと、JOURNAL STANDARD relumeによる別注バッグが2型ラインナップ。昨年即完売した人気モデルの再販に加え、新作となる2WAYバッグがリリースされる。

再販モデル PACKING ／2WAY トートバッグ

昨年のローンチで即完売した、大容量の“背負えるトートバッグ”が待望の再登場。relumeが一から形を起こしたオリジナルデザインで、トートバッグとバックパックの2WAY仕様を採用している。約30Lの容量を備え、日常使いからレジャーシーンまで幅広く対応。某アメリカブランドのバッグをデザインソースに、日本のバッグメーカーPACKINGへ別注したモデルだ。サイドポケットを含む高い収納力に加え、巾着型の開閉仕様により、荷物量やスタイルに応じた使い分けが可能。容量・強度・機能性を兼ね備えた、コストパフォーマンスに優れた万能バッグに仕上がっている。

新作モデルPACKING ／ 2WAY ドローストリング ショルダーバッグ

新作「PACKING SMU 2WAY DRAWSTRING BAG」は、PACKINGの人気モデルをベースに、relume流の機能性を加えた別注アイテム。手持ちと肩掛けの2WAY仕様に加え、フロントにはマチ付きのジップポケットを2つ配置。さらに、同素材のミニポーチが付属し、小物の整理にも配慮した設計となっている。メイン収納部は巾着型で大きく開き、荷物の出し入れもスムーズ。ブラック一色でまとめたミニマルなデザインはスタイリングを選ばず、ユニセックスで使用可能。デイリーからギフトまで対応する汎用性の高いバッグだ。

本コレクションは、店頭発売に先駆けてオンラインにて先行予約受付中。

展開店舗：JOURNAL STANDARD relume各店/オンラインストア ※先行予約受付中(https://baycrews.jp/item/list?q_mtype=0&q_skeywd=%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0&q_mshop=0498)

お問い合わせ：JOURNAL STANDARD relume 自由が丘(https://baycrews.jp/store/detail/4620)

TEL：03-5731-0504

PACKING ／2WAY トートバッグ

Price：\10,780税込

Size：高さ：44cm／上部幅：49cm／底幅：37.5cm／マチ：17cm

※3月中旬店頭販売

PACKING ／ 2WAY ドローストリング ショルダーバッグ

Price：\13,200税込

Size：高さ：40cm／幅：42cm／底幅：29cm／マチ：18cm

※2月下旬店頭販売

INFO

【JOURNAL STANDARD relume/ジャーナル スタンダード レリューム】

‘‘ just feeling ’’

Relumeは背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランドです。

カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、

ちょっと先を行くトレンドを「relumeらしく」独自に解釈したアイテムなどを提案します。

メンズ・レディス・ユニセックスと、全ての大人に楽しんで貰えるように

豊富なラインナップを取り揃えております。

HP： https://journal-standard.jp/relume/mens/concept/

Instagram： https://www.instagram.com/js_relume/

YouTube： https://www.youtube.com/@JOURNALSTANDARDrelumeChannel

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/