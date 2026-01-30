吉積情報が提供する Cmosy Pocket と GooTorial が「ITreview Grid Award 2026 Winter」でそれぞれ Leader を受賞

吉積情報株式会社ITreview Grid Award 2026 Winter

吉積情報株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋田 晴通）は、セキュアにドライブから直接ファイルを外部に送受信できる Google Workspace 拡張機能 Cmosy Pocket（クモシィポケット） と、Google Workspace 活用促進のためのeラーニング・マニュアルサービス GooTorial（グートリアル） が、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が主催するアワード「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、複数の部門で Leader および High Performer を受賞したことをお知らせします。



特に Cmosy Pocket は、ファイル転送サービス部門【総合】で Leader を 3 年連続受賞、Google Workspace 拡張機能部門【総合】で High Performer を 5 年連続受賞いたしました。この度の受賞を機に、長年多くのユーザーにご支持いただいた Cmosy Pocket は、さらなる利便性と機能を備えたGoogle Workspace 拡張機能「Cmosy Pocket」へとリニューアルいたします。詳細は、サービスページにてご確認いただけます。

https://pocket.cmosy.jp/

■受賞内容

- Cmosy Pocket（クモシィポケット）- - ファイル転送サービス部門【総合】：Leader- - ファイル転送サービス部門【中堅企業】：Leader- - Google Workspace 拡張機能部門【総合】：High Performer- GooTorial（グートリアル）- - その他情報共有部門【総合】：Leader

ファイル転送サービス部門：

https://www.itreview.jp/award/2026_winter/filetransfer.html

Google Workspace 拡張機能部門：

https://www.itreview.jp/award/2026_winter/g-suite-expanded-function.html

その他情報共有部門：

https://www.itreview.jp/award/2026_winter/other-information-sharing.html







■ITreview Grid Award とは

アイティクラウド株式会社が運営する、ビジネス向け IT 製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」。この「ITreview」で集まったレビューをもとに、ユーザーに支持された製品を表彰するアワードが「ITreview Grid Award 2026 Winter」です。

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html





■ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である Leader、High Performer とは

「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreview に集まったレビューをもとに、顧客満足度の優れた製品をHigh Performer、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を Leader として表彰、バッジが発行されています。ITreview の Leader は、すでに多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

Cmosy Pocket 受賞バッジ - Google Workspace 拡張機能部門【総合】Cmosy Pocket 受賞バッジ - ファイル転送サービス部門【総合】Cmosy Pocket 受賞バッジ - ファイル転送サービス部門【中堅企業】

■ファイル共有サービス「 Cmosy Pocket（クモシィポケット） 」とは

Cmosy Pocket

Cmosy Pocket は、吉積情報が提供する Google ドライブの機能や制限を拡張する Google Workspace 拡張サービスです。TBS テレビと共同開発したファイル共有サービス「Cmosy」の信頼性と実績を大切に受け継ぎながら、「ポケットのように常備でき、必要な時にさっと取り出せる手軽さ」をコンセプトに再構築いたしました。

Google Workspace のセキュリティ ポリシー（社外共有の禁止）を保持した状態での安全はファイル送受信を実現するだけでなく、作業画面を離れることなくすぐに操作できる Chrome 拡張機能の提供や、PC からのローカルファイル添付など、利便性も大幅に向上しています。

新しいサービスの詳細につきましては、サービスページをご確認ください。

https://pocket.cmosy.jp/

https://www.yoshidumi.co.jp/cmosy-pocket-trial

【お客様の声(https://www.itreview.jp/products/cmosy/reviews)】※旧モデル「Cmosy」へのご感想です。

「情報が第三者にわたってはまずいファイルなどを送るように重宝しています。良いところでも述べたように、簡単にパスワードが設定でき、別でメールを作成しパスワードを通知する必要がないので、手間とパスワード通知忘れを防げています」

業種：ソフトウェア・SI 、職種：経営・経営企画職

レビュー参照元：https://www.itreview.jp/products/cmosypocket/reviews/215146

「会社で利用している Google ドライブ に対して共有ドライブを設定し、そのドライブを社外の方と共有できる。この仕組みは、リテラシーが高くない社内パートナーの学習コストが高くないため、展開をスムーズに行える。専用のウェブ UI ではなく、Google ドライブ なため、海外の方であっても利用しやすいのもよいです」

業種：情報通信・インターネット 、職種：営業・販売・サービス職

レビュー参照元：https://www.itreview.jp/products/cmosypocket/reviews/211119

■Google Workspace 活用促進のための eラーニング・マニュアルサービス「GooTorial（グートリアル）」とは

GooTorial

「GooTorial」は、Google Workspace の導入から活用までを支援する、ご契約企業様専用のeラーニング・マニュアルサービスです。新入社員のオンボーディングや、管理者向けの研修コンテンツなどを通じて、継続的な IT リテラシー向上と Google Workspace の定着をサポートします。

https://www.yoshidumi.co.jp/service/service-gootorial

【お客様の声(https://www.itreview.jp/products/gootorial/reviews)】

「入社時の説明に使えるのはもちろんのこと、入社後に利用者が躓いたときのマニュアルとしても利用できるため助かっております。説明や問い合わせを減らすことで自分の業務へ時間を割けるようになりました」

業種：経営コンサルティング、職種：社内情報システム（開発・運用管理）

レビュー参照元：https://www.itreview.jp/products/gootorial/reviews/208744

「Google Workspace の導入側としては心強いサービスかと思います。管理や導入の手間も殆どないですし、何より自身でドキュメントを作成しなくていいのは、ただでさえ忙しい導入期には非常に助かるのではないかなと、使わせていただいて感じました」

業種：その他、職種：経営・経営企画職

レビュー参照元：https://www.itreview.jp/products/gootorial/reviews/208748

■ ITreview Grid Award 2026 Winter にて 3 部門で受賞した吉積情報のセミナーが開催されます。

「Google Workspace vs. Microsoft 365 徹底比較セミナー ～ Gemini で加速する生成 AI 時代の働き方～」

2 / 10（火）14:00 ～ 15:00 無料オンライン開催

【セミナーの内容】

- Microsoft 365・Google Workspace の概要と比較ポイントを解説- 生成 AI（Google Workspace with Gemini、Microsoft 365 Copilot）の活用- Microsoft 365 から Google Workspace への実際の移行事例をご紹介

【こんな方におすすめです】

- Microsoft 365 と Google Workspace のどちらを導入すべきか悩んでいる組織の意思決定者や情報システム担当の方- 業務効率化や生産性向上を目指している方- Microsoft 365 から Google Workspace への移行を検討している組織の方- 最新のビジネスツールやテクノロジーに関心のある方

https://www.yoshidumi.co.jp/seminar/google-workspace-vs-microsoft-365-comparison

■会社概要

会社名：吉積情報株式会社

所在地：東京都千代田区大手町 1 丁目 7 番 2 号 東京サンケイビル 26 階

代表者：代表取締役 秋田 晴通

ホームページ：https://www.yoshidumi.co.jp/

事業内容：吉積情報は 2005 年に創業した、先端技術を活用して次世代の働き方を実現するDX支援のスペシャリストです。Google Cloud のプレミアパートナーであり、ワークスタイル変革分野のスペシャライゼーション認定を持つエキスパート集団として、Google Workspace 導入支援、Google ドライブを活用した脱PPAPソリューション「Cmosy Pocket」」や、Google Workspace with Gemini の導入から定着、活用促進までをトータルでサポートする「AI Driven」、Google Workspace ユーザー向けトレーニング「Y's UP Skill（ワイズアップスキル）」、IT エンゲージメント最適化診断サービス「ENGAGE UP」など幅広いサービスを提供しており、お客様の業務改革によるビジネス成長に貢献します。

担当者：マーケティング部

お問い合わせフォーム：https://www.yoshidumi.co.jp/contact

