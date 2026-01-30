令和7年度 仙台市 障害者雇用貢献事業者表彰事業「障害者雇用貢献事業者表彰」受章

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、2026年1月30日に開催された令和7年度 仙台市 障害者雇用貢献事業者表彰事業において、「障害者雇用貢献事業者表彰」を受章しました。

「障害者雇用貢献事業者表彰」は、障がい者の雇用促進に積極的に取り組む事業者を表彰し、その取り組みを広く紹介することで、障がいに対する理解を深めるとともに、障がい者の雇用の創出・拡大を図ることを目的に実施されています。当社は、多様な障がいのある方の雇用を積極的かつ継続的に進めています。入社後の業務イメージを明確にし、採用後のミスマッチを防ぐための職場見学や実習の機会を数多く設けているほか、障がい特性を理解した業務の提供や支援の体制を整えている点が評価され、今回の受章にいたりました。

当社は、6,549名の従業員に対して157名の障がいのある従業員を雇用（※1）しており、2025年の障がい者雇用率は法定雇用率を上回る2.66%（※2）です。従業員数の増加に伴い、障がい者の受け入れ体制を強化するため、2004年に大河原工場（宮城県柴田郡）に、障がいのある従業員を指導・支援しながら業務を行う「SP（スペシャルパートナー）事業部」を設置して以来、その取り組みを全国へ拡大し、現在までに7か所の工場や拠点（※3）で積極的に現地採用を行っています。「SP事業部」では、個々の従業員の能力や適性を考慮しながら成長を支援できるよう、障がいのある従業員も個人の目標を設定し、特性に合った幅広い業務で活躍しています。

当社は、今後も障がいのある従業員がやりがいを持って働くことができる環境の整備と積極的な雇用を継続してまいります。

※1：2025年6月1日時点。従業員は週の労働時間が20時間以上の社員数。

※2：2025年6月1日時点。「障害者雇用状況報告書」の計算方法で算出。

171.5ポイント（常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数）÷6455.5ポイント（常用雇用労働者の数）＝2.66％

※3：大河原工場（宮城県）、アイリス卸町ビル（宮城県）、埼玉工場（埼玉県）、三田工場（兵庫県）、角田I.T.P.（宮城県）、鳥栖工場（佐賀県）、富士裾野工場（静岡県）