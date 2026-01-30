【LINEヤフー】生成AI利用に関する意識調査を実施　約8割が生成AIのセキュリティやプライバシーに不安を抱えるも、半数以上が「利用規約」や「注意書き」を確認せず

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、過去1年以内に生成AIを利用した1,056名を対象に実施した「生成AI利用に関する意識調査」の結果を公表しました。

本調査により、95.1％が「生成AIの最終判断は人が行うべき」と回答したほか、83.8％が「生成AIに入力したデータが学習に使われる可能性を理解している」と回答し、生成AI利用に関する高い規範意識とリテラシーが明らかになりました。一方で、回答者の78.7％が「生成AI利用時のセキュリティやプライバシー」に不安を感じていながらも、52.0％の人が利用規約や注意書きを「確認しない」または「確認したことがない」ことが分かりました。

生成AIのリスクを理解し、慎重な姿勢を持ち合わせながらも、具体的な確認行動までには至っていない、認識と行動のギャップが浮き彫りになりました。

総務省によると、日本において、何らかの生成AIサービスを「使っている（過去使ったことがある）」と回答した人の割合は、全体で26.7％、20代においては44.7％となっています。（※1）生成AIの活用が広がる中、総務省は、情報流出を防ぐための行動として「規約」を確認し、規約の変更時には変更箇所をチェックすることを推奨しています。（※2）

※１：総務省「個人におけるAI利用の現状」より

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd112210.html

※２：総務省「生成AIはじめの一歩 生成AIの入門的な使い方と注意点」より

https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/generativeai/data/file01.pdf

＜アンケート結果ハイライト＞

１．セキュリティやプライバシーへの不安を感じる人は78.7％

生成AIを利用する際、セキュリティやプライバシーが気になることが、「よくある」または「ときどきある」と回答した人は78.7％となり、多くのユーザーが生成AIに不安を感じながら利用している現状が伺えます。

2．生成AIを利用する上で不安に感じることは、「入力データの漏洩」で63.4％と最大

生成AIを利用する上で具体的な不安要素として、「自分が入力したデータの漏洩（63.4％）」が最多となり、情報の取り扱いに対する不安が顕著に現れる結果となりました。次いで「自身の利用において、誤った情報に気づかずに使ってしまうこと（47.3％）」や「生成AIへの依存（46.2％）」が挙げられました。

３．生成AIが「事実と異なる回答をすること」への理解度は92.3％

生成AIが事実と異なる回答をする可能性について、「十分理解している」または「ある程度理解している」と回答した人は92.3％でした。生成AIによる誤回答のリスクは、利用者の間で高いレベルで認知されています。

４．生成AIの回答を、「他の情報源で再確認する」人は76.9％

生成AIの回答を他の情報源で再確認するかという問いに対し、「毎回確認している」または「ときどき確認している」人は76.9％と高い水準でした。

５．「生成AIに入力したデータが学習に使われる可能性」の理解度は83.8％

入力内容が生成AIの学習に利用される可能性について、「十分理解している」または「ある程度理解している」人は83.8％でした。データ流出への不安が強い一方で、学習への活用についても多くの人が認識しています。

６．採用基準は「自分の知識・経験」による主観判断が最多

生成AIの回答を採用する基準は「自分の知識や経験と照らし合わせて判断」が46.4％と最も多く、個人の知識と経験に委ねた判断で採用している人が多い結果となりました。一方で、「他の情報源での確認」により採用する人は34.5％でした。

７．生成AIによる文章や画像が「著作権侵害になる可能性」への理解度は79.0％

生成AIが作った文章や画像が、既存の著作物に酷似して権利侵害になる可能性について、「十分理解している」または「ある程度理解している」人は79.0％と高い水準で理解が進んでいる結果となりました。

8．生成AIの最終判断は「人が行うべき」と考える人は95.1％

生成AIを使う際、最終的な判断は人が行うべきかという問いに、「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」と答えた人は95.1％に上りました。生成AIに依存しすぎず、自らが責任を持つという高い規範意識が浮き彫りになっています。

９．利用規約や注意書きを、確認していない人は52.0％

生成AI利用時に、規約や注意書きを「あまり確認しない」または「確認したことがない」と答えた人は52.0％となりました。セキュリティやプライバシーへの不安は多くの人が感じている一方で、利用規約の確認など具体的な行動の間にはギャップがあることが分かりました。

＜アンケート結果グラフ＞

■LINEヤフー「責任あるAIへの取り組み」

https://www.lycorp.co.jp/ja/sustainability/esg/social/responsible-ai/

LINEヤフーは、ユーザープライバシーの保護と適切な情報管理を徹底し、AI倫理基本方針に基づき様々なAIをサービスや開発に広く活用しています。特に生成AIについては、日本で最も活用している会社を目指し、従業員が活用するための技術基盤や利用環境の構築・整備を行っています。LINEヤフーは、生成AI活用による業務効率化や、より利便性の高いサービスのユーザー提供等を通じて、中長期的に収益の拡大を目指します。

■（参考）総務省「生成AI活用に当たって注意すべきポイントは?」より

＜アンケート概要＞

調査主体：LINEヤフー株式会社

調査名：生成AI利用に関する調査

調査方法：インターネット調査

調査期間：2026年1月16日～1月20日

対象：過去1年以内に生成AIサービスを利用したことがある人

回答者数：1,056人

※表/グラフ中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります。

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げるLINEヤフーでは、今後もユーザーに安全安心にサービスをご利用いただくためのさまざまな取り組みを進めていきます。