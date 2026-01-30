アース製薬、スポーツ庁の「スポーツエールカンパニー2026」に３年連続認定！

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、社員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な取組を行っている企業として、「スポーツエールカンパニー2026」に３年連続で認定されました。「スポーツエールカンパニー」は、スポーツ庁が従業員の健康増進のためにスポーツの実施に向けて積極的に取り組んでいる企業を認定するものです。

「スポーツエールカンパニー2026認定ロゴ」

当社は、社員をはじめ家族の健康維持増進を経営課題の一つととらえており、「アース健康宣言」を制定しています。それは、従業員とその家族の健康増進やグループ企業との共同実施による健康シナジー創出を目的とし、ウォーキングイベントやスポーツ活動、ラジオ体操などの運動機会の提供を継続して実施しています。

これまで一貫して、人々の健康と快適な生活の実現に真摯に向き合い、高品質な商品を提供することで、社会とともに成長を遂げてきました。社員とその家族にとって良い会社であるために、そして社会に必要とされる会社であるために、一人ひとりが心身共に健康であるという認識のもと、明るく活き活きと働くことができるよう、全従業員の健康の維持、増進に取り組んでまいります。

【アース製薬の主な取り組み】

当社の取り組みは、社員の体力・メンタルヘルスの維持・向上、健康増進、そしてコミュニケーションの活性化を図ることを目的としています。

ウォーキングイベント

ウォーキング（歩数）、ランニング（走行距離）をアプリ上で自動計測できる無料の民間アプリを利用したウォーキングイベントに、2022年より参加を継続しています。2023年からはグループ会社への参加を呼び掛け、グループ企業対抗として参加するなど、グループ全体での運動機会向上の取り組みを行っています。2024年にはグループ6社（大塚電子、アース製薬、バスクリン、白元アース、アースペット、アース環境）で合同目標歩数（地球3周分）を設定し達成しました。各社の中間進捗の配信や、成績優秀者にはグループから協賛品を募り贈呈するなど、運動習慣継続の啓発と共に、コミュニケーションの活性化を図る役割も担っています。

スポーツ文化活動

2014年にゴルフ、テニス、マラソンの3競技からスタートしました。現在では、ゴルフ、テニス、マラソン、eスポーツ、ウォーキング、サッカー＆フットサル、野球等などの部活や同好会の活動を、会社がサポートしています。また活動レポートを社内イントラで全社員に共有することで、スポーツ実施促進の啓発を担っています。初心者へのフォローアップ体制も各部で充実しており、社員だけでなくグループ会社やお取引先、家族も参加するなど、コミュニケーションの醸成にも繋がっています。

赤穂事業所内でのラジオ体操

赤穂事業所内では、1993年から業務開始前に任意で参加できるラジオ体操を流し、各々やりやすい場所で実施しています。ラジオ体操が始まらないと業務が始まらないと感じてしまうほど習慣化している活動です。仕事のエンジンをかける役割も果たしており、頭の切替えと同時に身体を動かす事によりスッキリと業務に取り組むことができ、業務の生産性や創造性向上に繋がっています。