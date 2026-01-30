【東京ヴェルディ】株式会社MARK Nとの新規コーポレートパートナー契約締結のお知らせ

東京ヴェルディ株式会社

■代表取締役 川田 将大 様 コメント

「このたび、東京ヴェルディ様とコーポレートパートナー契約を締結できましたことを、大変光栄に思っております。

株式会社MARK Nは、正しく情報を伝えるPRの教育事業を通じて、企業や地域、そして人と人をつなぐ価値創出に取り組んでまいりました。長い歴史と伝統を持ち、多くの人々に夢と感動を届け続けている東京ヴェルディ様の挑戦に共感し、今回のパートナーシップに至りました。

本パートナーシップを通じて、クラブのさらなる発展を支援するとともに、スポーツの力による社会的価値の創出に貢献していきたいと考えております。東京ヴェルディ様とともに歩み、成長していけることを心より楽しみにしております。」

■会社概要

会社名：株式会社MARK N

代表者：代表取締役 川田 将大

本社所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台1-11-10 日総第22ビル 5F

設立年月：2021年4月

事業内容：広報PR事業、イベント事業

https://www.mark-n.co.jp/

■掲出ロゴ