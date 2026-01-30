認定美容ライト脱毛エステティシャン教育養成制度美容ライト脱毛安全講習会および認定美容ライト脱毛技術者講習会（学校単独開催）のご案内

日本エステティック振興協議会

一般社団法人日本エステティック振興協議会（理事長 瀧川睦子）では、2011年3月より「美容ライト脱毛安全講習会」および「認定美容ライト脱毛技術者講習会」を開催し、2022年からはEラーニングの形で全国各地のエステティシャン、理容師・美容師、また、エステティックや理容・美容を学ぶ学生、累計10,000人以上の方々に受講いただいております。

近年、美容ライト脱毛はエステティックおよび理美容業界において重要な施術分野の一つとなっており、安全性と正しい知識に基づいた教育の必要性が一層高まっております。

本講習会は、認定美容ライト脱毛エステティシャン教育養成制度の一環として、美容ライト脱毛に関する法令理解・皮膚理論・機器の安全な取扱い・事故防止等を体系的に学ぶことを目的とした講習となっております。

学校の教育方針・カリキュラムに合わせ、学校単独での開催が可能であり、在学中に業界で求められる安全知識を習得する機会としてご活用いただけます。

【講習会の主な内容】

・エステティックに関する関連法令、業界ルール

・皮膚、毛の基礎理論

・美容ライト脱毛機器の構造と安全な取扱い

・施術時のリスク管理およびトラブル防止

・消費者保護、安全配慮に関する考え方

【開催形態】

・貴校単独開催（原則的に動画による講習）

・実施日程はご相談のうえ決定

・在校生を対象とした一括受講が可能

【対象者】

・エステティック・理容・美容関連専門学校等の在校生、または講師等

本講習会は、学生の皆様が将来、安全・安心な施術を提供できる人材として活躍するための基礎教育として、多くの教育機関にご活用いただいております。

本講習会が、学校における専門教育の充実および学生の皆様の安全意識向上の一助となれば幸いです。

学校単独開催等に関する詳細や実施方法につきましては、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

一般社団法人日本エステティック振興協議会 事務局

〒111-0055 東京都台東区三筋2-24-8 エステ会館8階

TEL 03-5823-4755 FAX 03-3866-2600