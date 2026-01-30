【ノックラーン】人事・バックオフィス業務の効率化を支援する「バックオフィス World 2026」に出展決定

株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、2026年2月4日(水)から6日(金)まで幕張メッセで開催される、人事・経理・総務・法務向けの総合展示会「バックオフィス World 2026」に出展いたします。


「バックオフィス World 2026」について




本展示会は、バックオフィス業務の効率化や生産性向上を目指す企業の担当者が、最新の製品・サービスを一堂に比較検討したり、豪華講師陣によるセミナーを通じて最新トレンドを学ぶことができる展示会です。



当社が出展する人事支援エリアでは、企業の採用課題や人事業務の負荷軽減に寄与する最新のソリューションをご覧いただけます。


出展概要

展示会名：バックオフィス World 2026


会期：2026年2月4日(水)～6日(金)10:00～17:00


会場：幕張メッセ


ブース位置：4ホール 人事支援EXPOエリア


弊社の出展サービスについて


当社ブースでは、成長企業が直面するリソース不足を解消し、業務を円滑に進めるための中途採用支援とHRテクノロジーの2つのサービスをご紹介予定です。


中途採用支援サービス「Recboo（リクブー）」



採用戦略の設計から、母集団形成、選考プロセスの改善まで、実務に入り込む形で中途採用を支援するサービスです。



採用ノウハウの属人化を防ぎ、企業の採用体制を強化する一助としてお役立ていただけます。


HR業務自動化ソリューション「AlgorHRm（アルゴエイチアール）」



AIと人が協働し、採用をはじめとした煩雑な人事業務を効率化・高度化するソリューションです。



業務負荷を軽減することで、担当者が本来注力すべきコア業務に専念できる環境作りをサポートします。


来場者特典もご用意

旅行券最大5万円分が当たる抽選会ブース内では、最新のソリューション体験や個別のご相談をいただいた方を対象に抽選会を実施いたします。



＜景品＞


1等「旅行券 5万円分」など。


※参加方法はブース内にて各サービスの説明を聞いていただいた方が対象となります。


社名：株式会社ノックラーン


所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階


代表取締役：福本 英


事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業


設立日：2022年3月14日


公式サイト：https://corporate.knocklearn.com/



▼本プレスリリースに関するお問い合わせ


取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。


お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact


メールアドレス：info@knocklearn.com