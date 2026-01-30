内側から回復力を呼び覚ます。免疫力を整えるヒーリング音楽 CROIX HEALING 最新アルバム『Vital Harmony - Inner Energy Activation』1/30配信開始

株式会社クロア

音が、内側の回復力にそっと触れる。

忙しい毎日に“整う時間”を届けるヒーリングアルバム。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、CROIX HEALINGの最新アルバム『Vital Harmony - Inner Energy Activation』の配信が2026年1月30日より、Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。

CROIX HEALING / Vital Harmony - Inner Energy Activation

日々の疲れでしぼみかけたエネルギーに、静かに火を灯すようなサウンドコレクション。

柔らかな周波のレイヤーが呼吸のリズムと調和し、心身の奥に眠る“自然治癒のスイッチ”へ優しく触れていきます。

忙しさの中で揺らいだ免疫バランスを、そっと整え、内側から力が満ちてくる...

そんな感覚を目指して紡がれた音たちです。

深い安らぎと穏やかな活力が、あなたの一日にそっと寄り添いますように。

このアルバムは、気分を高めるための音楽でも、

何かを成し遂げるためのBGMでもありません。

日々の中で知らず知らずのうちに溜まっていく緊張や疲れを、

少しずつ手放していくための、静かな余白のような存在です。

仕事の合間に、移動中に、あるいは一日の終わりに。

特別な聴き方を意識しなくても、

音がそばにあることで呼吸が深まり、

身体の感覚が自然な位置へ戻っていく。

そんな時間の流れを大切にしながら制作されています。

聴き終えたあとに残るのは、強い印象や劇的な変化ではなく、

「少し整った」「少し楽になった」と感じられる感覚。

『Vital Harmony - Inner Energy Activation』が、

あなたの日常のどこかで、静かに力を支える音となれば幸いです。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-1983

タイトル：Vital Harmony - Inner Energy Activation

アーティスト：CROIX HEALING

配信日：2026年1月30日

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/Xhjj6ayA45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/218AQ0tC21

収録曲

01 Immune Energy Flow

02 Healing Light Resonance

03 Inner Power Boost

04 Vital Breath Alignment

05 Cell Renewal Harmony

06 Energy Balance Waves

07 Deep Immune Activation

08 Serenity Healing Pulse

09 Body Refresh Frequency

10 Strength Revival Ambient

関連作品

理学博士：和合治久先生による、RELAX WORLDへの監修アルバムとなる最新作『Listening to Healthy Music with Immuno-Power』

自律神経は意志とは無関係に作動して人間の健康のバランスを整えています。一般的に心身を活動的に導くのが昼間作用する交感神経、安静に導くのが夜間作用する副交感神経です。今日のストレス社会では、その神経系のバランスが崩れており、特に交感神経優位な状況にあるため、粘液が減少してドライスキンやドライマウスなどが起こり微生物の侵入を許しています。加えて、がん細胞やウイルス感染細胞を撃退するリンパ球の機能も低下して免疫力が弱くなっています。今回収録されている曲は心身を穏やかにする副交感神経に作用するため、交感神経優位で生じる体の不調を改善することが期待されます。音楽で免疫力を高めるには、お部屋を薄暗くし目を閉じて集中して聴き入ることが大切です。またリンパ球は夜間に異物を処理してくれるため、就寝前に聴くことがより効果的です。音楽を大いに活用して外敵から身を守ってほしいと思います。

監修：和合治久

松本大学客員教授・埼玉医科大学短期大学名誉教授・理学博士

“音でととのえる免疫力”。

それは、誰もが今すぐ始められる最もやさしいウェルビーイング・テクノロジーです。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/relax-world/chdd-1889

タイトル：Listening to Healthy Music with Immuno-Power

アーティスト：RELAX WORLD

配信日：2025年10月10日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/CsF9LmFX45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/L3HHVWkB21

＜CROIX HEALING＞プロフィール

CROIX HEALING

ヒーリングアーティスト

毎日のサウンド・トリートメントをテーマに耳から取り入れる健康法「SOUND TREATMENT」による音楽を追究活動する音楽ユニット。

様々な演奏家とのコラボレーションの他、音楽の持つ生理的、心理的、社会的働きを用いて、心身障害の回復、ストレスの解消、免疫力アップなど、現代社会における様々な課題へ音楽からのアプローチを深め広げていく事を目標に、医師や医療機関、専門家らとも活動中。

眠れる音楽、リラクゼーション音楽、メディテーション(瞑想)音楽、癒やしの自然音、ヨガミュージック、禅音楽、などの他、モーツァルトやバッハなどを筆頭に癒やしの周波数を放つクラシック音楽も多く制作しています。

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

