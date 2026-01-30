【東京都】ライフ・ワーク・バランスEXPO東京2026開催間近！事前来場登録受付中！

東京都産業労働局

2026年2月6日（金）10：00～18：00 東京国際フォーラム ホールE１で開催いたします。2月17日（火）からはオンライン展示会も実施し、ハイブリッド形式で開催をします。WEBにて参加登録・ステージ予約を受け付けております。（ 参加登録はこちら(https://lwb-expo-2026.metro.tokyo.lg.jp/) ）

＜イベント概要＞

名 称 ライフ・ワーク・バランス EXPO 東京2026

主 催 東京都

会 場 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号 東京国際フォーラム ホールE１

日 時 2026年2月6日（金）10：00～18：00 リアル開催

同年2月17日（火）から3月10日（火）までオンライン開催（ハイブリッド形式で開催）

公式サイト https://lwb-expo-2026.metro.tokyo.lg.jp/

■見どころ１. 第一線で活躍する有識者・企業トップが集結！

ライフ・ワーク・バランスを牽引する有識者と企業トップが集結し、多彩な講演や討議を実施！

組織の成長と従業員の未来を支える実践ポイントが得られます！

講演・セッション 登壇者

◇ 10：15 ～ 11：00 基調講演

「DXによる組織変革 ー経営を変える、働き方が変わるー」

一橋大学 副学長 経営管理研究科教授

西野 和美 氏

◇ 11：15 ～ 11：45 東京LWB認定企業 認定状授与式

◇ 12：45 ～ 13：30 男性育業フォーラム

「男性育業の促進は企業の持続的成長のカギ」

大東建託株式会社 執行役員 ＨＲ統括部長

湯目 由佳理 氏

◇ 13：40 ～ 14：30 パネルディスカッション（1）

テーマ：「一人ひとりが実践できる女性活躍推進への一歩」

白山達也 氏 （富士水質管理株式会社 専務取締役）

宮城英子 氏 （株式会社ツムラ 経営統括本部コーポレート・コミュニケーション部コミュニケーション

デザイン課 課長）

山下まどか 氏 （アステラス製薬株式会社人事部 HRビジネスパートナーズ 日本マーケット

Senior Director）

【モデレーター】浜田敬子 氏 （ジャーナリスト）

◇ 14：40 ～ 15：30 パネルディスカッション（2）

テーマ： 「介護への関わり方・介護離職を防止するために」

飯野三紀子 氏 （一般社団法人 介護離職防止対策促進機構 理事）

末松倫 氏 （東洋エンジニアリング株式会社 TOYO未来推進部長/経営管理本部人事部）

谷健太郎 氏 （株式会社アットオフィス 代表取締役社長CEO）

【モデレーター】柴山延子 氏 （フリーアナウンサー）

◇ 15：40 ～ 16：30 パネルディスカッション（3）

テーマ： 「社員の手取り時間と幸福度を増やす！いい人材が定着する、生産性の高い働き方へ」

島津光沙子 氏 （大塚倉庫株式会社 取締役 総務人事部長)

平野未来 氏 （シナモンAI 代表取締役社長 CEO）

保元道宣 氏 （株式会社オンワードホールディングス 代表取締役社長）

【モデレーター】小室 淑恵 氏 （株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長）

※登壇者氏名は写真左から順に記載をしております。

◇ 総合司会

赤平大 氏 （フリーアナウンサー・ナレーター）

■見どころ２. 認定企業交流会 “誰でも” “気軽に” 参加できます！

あなたの会社でライフ・ワーク・バランスを実現するためのヒントを発見していただくため、

「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」との交流会を実施します。

予約不要で、ドリンクもサービス。誰でも気軽にご参加いただけます！

＜タイムスケジュール＞

13:35～14:25 【交流会１.】 テーマ：働き方改革と企業成長

14:35～15:25 【交流会２.】 テーマ：従業員が主役の職場づくり

15:35～16:35 【交流会３.】 テーマ：業界をリードする制度整備

この他、令和６年度認定企業のトークセッションを午前中に実施！

今だから話せるリアルな声をお届けします。

■見どころ３. 最先端の技術を持った製品・サービスを紹介！

ライフ・ワーク・バランスに関する様々な機器やサービスを「体験」できる「働き方改革応援コーナー」、家庭と仕事の両立を実現するのに役立つ５つのテーマを「知る」ことができる「家庭と仕事の両立支援コーナー」をご用意し、課題解決の糸口となるコンテンツを実施いたします。

＜働き方改革応援コーナー＞

〇ワークプレイス改革

〇DX・業務効率化

〇ワークエンゲージメント

〇健康経営

＜家庭と仕事の両立支援コーナー＞

〇育児と仕事の両立

〇介護と仕事の両立

〇女性活躍・働く女性のウェルネス

〇病気治療・不妊治療と仕事の両立

〇手取り時間の創出

■ご来場その前に

初めてご来場される方、働き方改革を取り入れようと検討されている方へ

今知っておきたいライフ・ワーク・バランスに関する解説動画を先行配信中です。

「ABWが切り拓くこれからの働き方」

東京大学大学院経済学研究科 准教授

稲水伸行 氏

「女性管理職育成、なぜ必要？ どうしたらいい？」

株式会社Mentor For 取締役COO

宮本桃子 氏

「仕事と介護の両立支援セミナー 企業における両立支援のポイントとは」

株式会社チェンジウェーブグループ CCO(チーフケアオフィサー)

木場猛 氏

「産業医が語る健康経営成功の秘訣を公開！」

日本医師会認定産業医 OBC社内診療所院長

和田悠起子 氏

■来場者一人ひとりにベストな出会いを-

「認定企業のレコメンド機能」搭載で、最適なマッチングが可能に！

今年のライフ・ワーク・バランスEXPO東京2026では、新たに「認定企業のレコメンド機能」を導入。

来場登録の際に関心のある分野を選択するだけで、あなたの興味がある取組に力を入れている認定企業をご紹介します。

このほか、ライフ・ワーク・バランス支援団体による展示スペースなど、多くのコンテンツをご用意しております。ぜひご来場ください。

詳しくは、https://lwb-expo-2026.metro.tokyo.lg.jp/ をご覧ください。