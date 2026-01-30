SBI FXトレード、優良顧客向けロイヤリティサービス「ミリオンダラークラブ」を開始

SBI FXトレード株式会社

SBI ホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）の連結子会社で、個人投資家向けに外国為替取引サービスを提供する SBI FX トレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤田 行生、以下「当社」）は、2026年1月30日より、最上位ランクのお客さまを対象とした新たなロイヤリティサービス「ミリオンダラークラブ」の提供を開始いたします。預かり資産および取引数量が一定の基準を満たしたお客さまを対象に、プレミアムサポートや限定キャンペーン、各種ギフトなどのご提供を通じて、さらなる顧客満足度の向上を目指します。

■「ミリオンダラークラブ」概要

「ミリオンダラークラブ」は、SBI FXトレードにおいて継続的にお取引をいただいている最上位ランクのお客さまに向けた新たな特別プログラムです。預かり資産および取引数量が一定の基準を満たしたお客さま向けに、これまでにない特別な価値をご提供いたします。

＜サービス開始日＞

2026年1月30日（金）

▶「ミリオンダラークラブ」の詳細はこちら(https://www.sbifxt.co.jp/special/million_dollar_club.html)

■「ミリオンダラークラブ」特典内容

（1）SBI FXトレードNEOBANKでの優遇

SBI FXトレードNEOBANKの円普通預金・円定期預金・SBIハイブリッド預金に一定額以上お預入れいただくことで、預金残高に応じて実質最大年1.4％相当の特典を提供いたします。

本優遇は、年0.4％（税引後0.318%）の円普通預金への金利付与に加え、実質最大年1.0％相当の現金キャッシュバック（※2）を組み合わせたものとなります。

※1 金利および特典内容は2026年1月30日時点のものであり、今後変更となる場合があります。

※2 預金残高5,000万円以上に対して付与される特典の上限は25万円まで、預金残高1億円以上に対して付与される特典の上限は100万円までとなります。

（2）各種イベントチケットの贈呈、イベントへの招待

クラシックコンサートやスポーツ観戦等のチケット贈呈のほか、対象レストランの所定コースメニューを大人2名様以上で予約すると1名様分のコース料金が無料となるサービスを提供いたします。

また、全国各地で行う少人数制の交流会のほか、SBIグループ主催のセミナーやプライベートセミナーへご招待いたします。

（3）専用サポート

専属の担当者がお電話、メールに加え、対面にてサポートいたします。

さらに、当社専属スタッフによるプライベートセミナーをオンラインや出張形式で実施いたします。

■「ミリオンダラークラブ」認定条件

FX取引において、以下の条件をもとに当社選定委員会が審査・認定いたします。

・直近3ヶ月間の営業日における平均預託金残高が5,000万円以上

・同期間のFX取引数量が合計3,000万通貨以上

※ZAR/JPY、CNH/JPY、HKD/JPY、MXN/JPY 、KRW/JPYは1/10換算

・上記条件達成者をもとに選定委員会にて3ヶ月ごとに対象となるお客さまを認定

ミリオンダラークラブの対象となるお客さまは3ヶ月（四半期）ごとに更新され、対象のお客さまにはマイページ内の「当社からのお知らせ」等にてご案内いたします。

■SBI FXトレード 代表取締役 藤田行生コメント

当社はSBIグループの掲げる『顧客中心主義』の理念に基づき、お客さま一人ひとりの声に真摯に向き合い、より良いサービスの提供に努めてまいりました。このたび開始するミリオンダラークラブは、長年にわたりご愛顧いただいているお客さまへの感謝の気持ちを形にした取り組みです。

本サービスを通じて、これまで以上にご満足いただける取引環境をご提供するとともに、今後もプログラム内容の充実を図り、お客さまのご期待を超える価値をお届けしてまいります。

SBI FXトレードは、今後もSBIグループが掲げる「顧客中心主義」のもと、顧客満足度No.1企業を目指し、真にお客さまが求めるサービスを追求してまいります。

今後ともSBI FXトレードをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

【投資にかかる手数料等およびリスクについて】

全サービスを通して原則、口座開設・維持費および取引手数料は無料です。ただし、当社が提供するその他の付随サービスをご利用いただく場合は、この限りではありません。また、元本および利益が保証されるものではありません。決済方法は反対売買による差金決済での清算となります。お取引を始めるに際しては、「契約締結前交付書面」、「取引約款」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

≪SBI FXTRADEおよび積立FX＜つみたて外貨＞（店頭外国為替証拠金取引）≫

店頭外国為替証拠金取引は、取引金額（約定代金）に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。外貨での出金はできません。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。SBI FXTRADEにおいては、個人のお客さまは取引価格に応じた取引金額の4％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大25倍までのお取引となります。法人のお客さまは一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率*を取引金額に乗じて得た証拠金が必要となります。積立FX＜つみたて外貨＞においては、取引価格に応じた取引金額の33.334％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大3倍までのお取引となります。証拠金の詳細については、当社ホームページの取引ルールをご確認ください。

*為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。

商号等：SBI FXトレード株式会社（金融商品取引業者）

登録番号：関東財務局長（金商）第2635号

加入協会：一般社団法人 金融先物取引業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

銀行代理業の概要

所属銀行 住信SBIネット銀行株式会社

銀行代理業者 SBI FXトレード株式会社

許可番号 関東財務局長（銀代）第496号

取扱業務 預金の受入れ、資金の貸付、為替取引を内容とする契約締結の媒介

住信SBIネット銀行規定

（https://www.netbk.co.jp/contents/company/userules/）

住信SBIネット銀行ディスクロージャー誌

（https://www.netbk.co.jp/contents/company/ir/library/disclosure/）

