銀座三越で先行体験！シュウ ウエムラ最新の高保水クレンジング「ブライト オイル」期間限定イベントが2026年2月4日よりスタート

写真拡大 (全11枚)

日本ロレアル株式会社

日本発のメイクアップアーティストブランド 『シュウ ウエムラ』は、土台*からクリアに澄み渡る水光透明肌に導く高保水クレンジング「ブライト クレンジング オイル」の先行体験イベントを銀座三越 本館地下1階 GINZAステージにて2026年2月4日(水)～2月10日(火)に開催いたします。


*角質層






本イベントでは、2月6日の全国発売に先駆け、長年にわたるクレンジング研究の成果を集結した新クレンジング オイル「ブライト クレンジング オイル」の心地よい洗いあがりを実際に体験いただけます。さらに、5種類のクレンジング オイルの中から、お悩みや肌タイプ、お好みのテクスチャーに合わせてぴったりのクレンジングをご提案します。



また、3月4日に全国発売となるメイクアップの完成度を極める新発売のプライマー「アンリミテッド ブロック：ブースター アドバンスト」も先行発売いたします(数量限定)。カバー・立体感・透明感・なりたい理想の仕上がりをシュウ ウエムラのプロのメイクアップ アーティストがタッチアップ。 クレンジングで整えたお肌の美しさを引き出すフェイスルーティンもあわせて体感いただけます。



本イベントでは特別なご購入特典もご用意しております。乾燥や肌コンディションが気になるこの時期、シュウ ウエムラの世界観とともに、心地よいひとときをお過ごしいただける空間となっております。



先行体験・発売

ブライト クレンジング オイル

シュウ ウエムラの半世紀以上にわたるクレンジング研究がたどり着いた、落とすだけでない“肌土台*¹”から引き出す透明感に着目したクレンジングオイル。


角層の潤いを守る新開発の“高保水洗浄メカニズム”がメイクや毛穴汚れ、透過やくすみのある角質までもつるんとオフ。また、発酵美容成分 酒粕*²やビタミンC誘導体*²などを配合した独自の”ブライト コンプレックス*²”を搭載。くすみにアプローチし、みずみずしくまばゆい艶めきを解き放ちます。
ほんのり香るフルーティーな日本酒とホワイトティー、ホワイトムスクが重なる繊細な香調がまろやかなテクスチャーとともに
包み込み、クレンジングが豊かな毎日のセルフケアタイムに。


洗うたび潤いで守り、光を纏って透明感湧きあがる高保水クレンジングが誕生します。





*1 角質層


*2 酒粕：酒粕エキス、ビフィズス菌：ビフィズス菌培養溶解液、ビタミンC誘導体：テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、ビサボロール(すべて整肌成分）


【製品概要】

・製品名：ブライト クレンジング オイル


・容量・価格：150mL 5,720 円（税込）、450mL 13,200円（税込） ※表示価格は希望小売価格


・発売日：2026年2月6日（金） 全国発売


・先行発売日：


2026年1月28日(水) ※シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス（表参道旗艦店）、シュウ ウエムラ公式オンラインショップ


2026年2月4日(水) ~ 2/10(火)　※銀座三越、@cosme TOKYO、シュウ ウエムラ 公式ショップ 楽天市場店


・店頭予約開始日：2026年1月30日(金) ※予約対象の店舗：全国のシュウ ウエムラ店舗



■極上ハンドデモ体験　（予約不要）



「ブライト クレンジング オイル」の心地良い洗いあがりと香りをご体験いただけるハンドデモ体験。


新製品のみならずクレンジング オイル5種から、あなたの肌悩みにベストマッチするクレンジングオイルをご提案させていただきます。


ハンドデモをご体験いただいたお客様には先着でプレゼントをご用意しております。






アンリミテッド ブロック：ブースター アドバンスト

▼本イベントでいち早く先行発売(数量限定)



”崩れにくさ”、”みずみずしさ”、”トーンアップ”に着目し、メイクアップの完成度を極める、全方向パーフェクションプライマー。



シュウ ウエムラ独自の「うるツヤグリップ」が心地よいうるツヤ膜を纏うように瞬時にピタッとこう密着。肌・プライマー・ファンデーションの３層をロックし、24時間くすみ・乾燥知らずのベースメイクが続きます。





【製品概要】


・製品名 : 「アンリミテッド ブロック:ブースター アドバンスト」 SPF50+ PA+++
・色数・容量・価 格 : 全4色各　30mL 5,830円（税込）　※表示価格は希望小売価格です。


・発売日 : 2026年3月4日(水) 全国発売
・先行発売日 :


2026年2月4日(水) ~ 2/10(火) ※銀座三越(数量限定)


2026年2月20日(金) ※シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス（表参道旗艦店）、シュウ ウエムラ公式オンラインショップ、@cosme SHOPPING、 @cosme TOKYO、@cosme NAGOYA、 @cosme OSAKA、伊勢丹 新宿店　イセタン メイクアップ パーティー内、ISETAN BEUATY online、阪急うめだ本店、HANKYU BEAUTY ONLINE


・店頭先行予約開始日 :2026年2月25日（水）



■水光透明肌ルーティンをタッチアップ（予約不要）



「もっと透明感がほしい」「カバーしながらも自然な立体感を出したい」 そんな願いを叶えるべく、プロのメイクアップ アーティストがタッチアップ。クレンジングで整えた肌に、新作アイテムを使ったベースメイクまで、あなたの魅力を引き出す秘訣を丁寧にレクチャーします。





イベント限定 ご購入特典


■シュウ ウエムラ人気アイテムサンプルセット


エムアイアプリ会員のお客様で、シュウ ウエムラ製品をご購入でプレゼント






■銀座三越特別キット


ブライト クレンジング オイル 450mLとお好きなクレンジング オイル 450mLのご購入で、人気クレンジング3種トラベルセットをプレゼント



プレゼント内容


・ブライト クレンジング オイル 50mL（試供品）


・アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジング オイルn 50mL（試供品）


・ブラック クレンジング オイル50mL（試供品）







■オリジナル ミラー


お好きなクレンジング オイルを含む22,000円(税込)以上をお買い上げのお客様にプレゼント






■オリジナル メイクアップ ボックス ミニ


お好きなクレンジング オイルを含む44,000円(税込)以上をお買い上げのお客様にプレゼント





※すべての画像はイメージです


※限定品、プレゼントはなくなり次第終了となります


※おひとり様おひとつまでとなります


※イベント限定キットは、一部特典との併用不可となります。詳しくは店頭へお問い合わせください。


ご購入特典


■クレンジングキット


ブライト クレンジング オイル 450mL購入でプレゼント



プレゼント内容


・ブライト クレンジング オイル 50mL(試供品)／1本


・オリジナルウォッシュバンド 1セット（2個入り）






■大人気クレンジング2種＆ベースメイクキット


ブライト クレンジング オイル 150mL含む 10,000円（税込）以上ご購入でプレゼント



プレゼント内容


・アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジング オイル n 15mL（試供品） / 1本


・ブラック クレンジング オイル 15mL（試供品） / 1本


・アンリミテッド ケア ツヤ セラム ファンデーション 574, 584 1mL（試供品） / 各1枚


・アンリミテッド ブロック:ブースター アドバンスト ルミ ブルー、エナジー フラッシュ 1mL（試供品） / 各1枚





※すべての画像はイメージです


※限定品、プレゼントはなくなり次第終了となります


※おひとり様おひとつまでとなります


※イベント限定キットは、一部特典との併用不可となります。詳しくは店頭へお問い合わせください。


イベント情報

期間：2026年２月4日(水)～2026年2月10日(火)　


場所：銀座三越 本館地下1階 GINZAステージ　


住所：〒104-8212 東京都中央区銀座4-6-16


営業時間：10:00-20:00


※営業日、営業時間の詳細につきましては、銀座三越公式ホームページをご覧ください。



■シュウ ウエムラについて


1967年に誕生した日本発のメイクアップ アーティストブランド「シュウ ウエムラ」。


ブランド創始者の植村秀は、「美しいメイクアップは、美しい素肌からはじまる。」という考えのもと、初めてメイクアップとスキンケアの双方からビューティへと昇華させた改革者。現在もそのDNAを継承し、美の形、方法、スタイルといった包括的なアプローチで“個性美”を提案しています。表参道旗艦店「シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス」他、全国の百貨店を中心に展開。



website: https://www.shuuemura.jp/　　X: @shuuemurajp(https://x.com/shuuemurajp)　　Instagram: @shuuemura(https://www.instagram.com/shuuemura/)　