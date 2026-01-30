『岩国 X フェスティバル』を2026年2月13日(金)～2月15日(日)に開催決定！「チケットペイ」にて申し込み受付開始！
スリル満点のポーカー大会、心揺さぶるJAZZライブ、フロアを沸かすCLUBイベント、そして子供たちが主役のキッズスタンプラリー！ 異なるカルチャーがクロスし、融合するエキサイティングな空間。 2月13日~2月15日、岩国国際観光ホテルで、新しい熱狂を目撃せよ！
▽詳細はこちら
@iwakuni_x_fes(https://www.instagram.com/iwakuni_x_fes/)
イベント名：岩国Xフェスティバル
開催期間：2026年2月13日~2026年2月15日
会場名：岩国国際観光ホテル
出演者：
ZENDAMAN
斉藤道場45
超少女MEI
ぽぽみちゃん
HEARTJEN
Beike
DJ4music
RAGAMILK
AMM
ハルル
yzmid
zizifox
3high
DOPEじゃないマン
AKINA
Hana
SOL-T
Circle Tree
NEIGHBOR
X2
Sregret
MASU
SHONOSUKE
RAGI
Daiya
MSK
GG ＄ANTAMONICA II
チケット代金：クラブ前売り入場券：3000円
販売ページURL：https://www.ticketpay.jp/search/?keyword=%E5%B2%A9%E5%9B%BD+X+%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%90%E3%83%AB
■イベント詳細
イベント名：【2/13(金)】岩国 X フェスティバル
開催日：2026年2月13日(土) 17時半 開場 18時 開演
会場名：岩国国際観光ホテル（4階 銀龍）
出演者：ZENDA MAN、超少女めい、他
チケット代金：3,000円
販売ページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=60367
イベント名：【2/14(土)】岩国 X フェスティバル
開催日：2026年2月14日(土) 17時半 開場 18時 開演
会場名：岩国国際観光ホテル（4階 銀龍）
出演者：AKINA、RAGI、他
チケット代金：3,000円
販売ページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=60368
■「チケットペイ 」とは
イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。
サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/
■株式会社ペイメントフォーについて
「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーです。
<会社概要>
会社名：株式会社ペイメントフォー
所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア
代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎
設立日：1999年3月19日
資本金：11億3,478万円
URL：https://www.paymentfor.com/
※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
■本件に関するお問合せ
株式会社ペイメントフォー
チケットペイグループ
問合せフォーム：https://weborder.payhub.jp/entry/73