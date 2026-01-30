横浜市住宅供給公社と相鉄不動産(株)、マンション・団地の再生推進に係る連携協定を締結

マンション・団地の再生推進に係る連携協定を締結

脱炭素・子育て支援・地域活性化等の都市課題解決と「明日をひらく都市」の実現を目指し、連携開始。

協定に基づく取り組みの第１弾として、横浜市建築局に後援いただき、共同セミナー「横浜マンション・団地みらい研究会」を2026年3月14日に開催します。

相鉄不動産(株)（本社：横浜市西区、代表取締役社長：平野 雅之、以下「相鉄」）と横浜市住宅供給公社（本社：横浜市神奈川区、理事長：小林 一美、以下「公社」）は、1月29日（木）横浜市内に所在するマンションおよび住宅団地の再生推進を目的とした包括連携協定（以下「本協定」）を締結しました。

近年、横浜市内においても、建物の老朽化や居住者の高齢化等に起因するさまざまな課題を抱えるマンションや住宅団地が増加しています。

本協定は、これらの課題解決と住宅再生の実現に向け、相鉄が持つ不動産開発及び事業企画の専門性と公社が持つ地域に根差した知見や公的ノウハウを相互に連携・協力させることを目的とします。両者が協働することにより、建替え等の住宅再生に関する課題に対応するだけでなく、住宅地の再編を契機とした地域の活性化、新たな価値創造による魅力ある持続可能なまちづくりの実現に寄与してまいります。

左から相鉄不動産 平野社長、横浜市住宅供給公社 小林理事長

▶プレスリリース全文(PDF)(https://www.yokohama-kousya.or.jp/user_files/uploads/news/PressRelease_20260129.pdf)

共同セミナー「横浜マンション・団地みらい研究会」概要

イベント名：横浜マンション・団地みらい研究会

開催日時：2026年3月14日（土） 10:00-12:00

主 催：横浜市住宅供給公社

共 催：相鉄不動産株式会社

後 援：横浜市建築局

会 場：グレーシア サロン（新横浜駅 徒歩1分） 横浜市港北区新横浜2-4-19 相鉄新横浜ビル 3階

対 象：横浜市内のマンション管理組合役員および区分所有者

内 容：高経年マンション・団地が直面する課題、建替え・再生に向けた多様な手法、先進事例の紹介など

参加費：無料

申込期間：2026年1月30日（金）～2026年2月28日（土）

定 員：４０人 ※定員を超える場合は抽選となります。申し込みされた方には、参加の可否をご連絡いたします。

