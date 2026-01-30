報道関係者各位 　 令和8年1月30日

株式会社CAELUM

当店は、京都嵐山で2017 年に創業し、今年で創業8 年目になる京綿菓子専門店zarame（ザラメ）です。 当店は、現在、嵯峨嵐山本店と京都タワーサンド店、渋谷ヒカリエ shinQs 店の 3 店舗にて営業しており ます。この度、バレンタイン向け特別商品として、「はじける綿菓子」を2 種類限定発売いたします。「は じける綿菓子ダブルストロベリー」は、ストロベリーチョコでコーティングされたお口の中でパチパチは じけるザラメとドライストロベリーパウダーのかかった綿菓子をミックスした商品です。「はじける綿菓 子ホワイトショコラ」は、ホワイトチョコでコーティングされたお口の中でパチパチはじけるザラメとホ ワイトチョコパウダーのかかった綿菓子をミックスした商品です。大切な方への贈り物に、自分へのご褒 美として、今年の特別なバレンタイン、当店の「はじける綿菓子」で、はじけるような恋、しませんか？

賞味期限1 ヶ月あります。▲1 袋 497 円（税込）

＜取材に関するお問い合わせ＞

株式会社CAELUM（カエルム）

法人登記住所：京都市右京区太秦多薮町14-222-303

代表取締役 能勢 雅子

TEL: 075-600-2959 携帯電話：090-5905-5840 メールアドレス：zarame.net@gmail.com

京綿菓子専門店zarame（ザラメ）

嵯峨嵐山本店：京都市右京区嵯峨天龍寺車道町1

京都タワーサンド店：京都市下京区東塩小路町721番地の1 京都タワーサンド 1階

渋谷ヒカリエshinQs店：東京都渋谷区渋谷２丁目２１－１