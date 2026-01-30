捨てられるはずだったプラスチックが、子どもたちの笑顔に変わった――高校生達と挑んだ再生プロジェクト「プラリボン」
株式会社Kiriuri（本社：大阪府、代表取締役社長 兼 CEO：栗本 学）は、大阪府教育庁教育振興室 高校改革課および府立茨木工科高等学校・府立淀商業高等学校と連携し、廃プラスチックを活用した産学官連携プロジェクト「プラリボン」を始動しました。
本プロジェクトでは、これまで廃棄されていたプラスチック素材を再活用し、高校生の技術力とアイデアを掛け合わせて新たな製作物を生み出す取り組みを行いました。完成した作品は2025年12月13日に2025年12月13日に府立淀商業高等学校の地域連携イベント「淀翔モール」にて展示され、12月24日には茨木市立春日保育所へ寄贈されました。
■ 廃プラスチックから新たな価値を生み出す「プラリボン」プロジェクト
株式会社Kiriuriでは、プラスチック加工業界から月間500トン以上発生する廃材の有効活用を模索してきました。
SDGsの観点から、この廃プラスチックを「資源」として再活用できないかと大阪府教育庁へ相談したことをきっかけに、本プロジェクトがスタートしました。
加工技術を府立茨木工科高等学校が担当し、商品アイデアの創出や展示用ポスター制作、PR活動を府立淀商業高等学校が担当。企業・学校・行政が連携し、実践的な学びと社会課題解決を同時に実現する取り組みとなりました。
■ 高校生の技術と発想が形に
廃プラスチックを活用して制作されたのは、ハンガーラックや机などの実用的な家具作品です。
金属フレームの角部分には、ケガ防止のため加工したプラスチック部材を取り付け、安全性にも配慮。
素材の特性を理解しながら、専用刃具を使用して加工するなど、現場に近い技術体験を通して生徒たちはものづくりの難しさと面白さを学びました。
一方、淀商業高校の生徒たちはプロジェクトの名称決定や展示用ポスターの制作を担当し、「SDGsを推進」「廃プラスチックに新しい形を」というメッセージを視覚的に発信しました。
■ 地域イベントでの展示と園児への寄贈
完成した作品は、2025年12月13日に開催された「淀翔モール」にて展示され、多くの来場者の注目を集めました。
また、12月24日には茨木市立春日保育所へ寄贈され、生徒たちが直接園児へ作品を手渡し、交流の時間も設けられました。
子どもたちが実際に触れて使うことで、リサイクルや環境問題について自然に学ぶきっかけにもつながっています。
■ 教育と環境をつなぐ未来への投資
本プロジェクトは単なる制作活動にとどまらず、
・課題解決力
・チームワーク
・企画から完成までの主体的な取り組み
・社会課題への意識
といった、将来に活きる実践的な学びの場となりました。
関係者からは
「販売を目的とするのではなく、喜んでもらえるものを寄贈することで、10年後の未来への投資になる」
という声も上がっています。
■ 株式会社Kiriuri CEO 栗本 学 コメント
「廃棄されていたプラスチックが、生徒さんたちの技術とアイデアによって新たな価値を持つ姿を見て、大きな可能性を感じました。
本プロジェクトを通じて、環境問題とものづくり教育の両立が実現できたことを非常に嬉しく思います。
今後も循環型プラスチック産業の実現に向け、教育機関や地域と連携した取り組みを続けてまいります。」
■ 今後の展開
茨木工科高等学校からは、次回は園児向けの立体パズル制作の構想も寄せられており、株式会社Kiriuriでは引き続き廃プラスチック素材の提供を予定しています。
今後も教育現場と連携し、プラスチックを使い切る新しい取り組みを模索していきます。
■ プロジェクト概要
プロジェクト名：プラリボン
参加者：
・府立茨木工科高等学校（加工担当）
・府立淀商業高等学校（アイデア・PR担当）
・大阪府教育庁教育振興室 高校改革課
・株式会社Kiriuri
展示日：2025年12月13日（淀翔モール）
寄贈日：2025年12月24日（茨木市立春日保育所）
■ 会社概要
会社名：株式会社Kiriuri
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 栗本 学
事業内容：プラスチック素材のオーダーカット販売サイト『KIRIURI.COM』の運営
URL：https://kiriuri.com/