オートモーティブ・ソフトウェア・フロンティア 2026にゴールドスポンサーとして参画

人材育成のトレノケート株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：早津 昌夫、以下、トレノケート）は、2026年2月25日（水）から27日（金）に開催されるオートモーティブ・ソフトウェア・フロンティア 2026（以下、本イベント）に、ゴールドスポンサーとして参加します。

自動車業界ではSDV（Software Defined Vehicle）時代に向け、ソフトウェア開発が可能な人材の確保が急務となっています。しかし、IT人材は自動車業界に限らず、人材不足が顕著となっています。そのため、外部からの採用だけでは必要な人材の確保が難しく、組織内での育成も必要不可欠です。トレノケートはIT・デジタル人材育成の専門企業として、本イベントでの講演を通じ、事例やトレンドなどの人材育成に有益な情報を提供することで、自動車業界のDX促進を後押しして参ります。

▼オートモーティブ・ソフトウェア・フロンティアとは

2016年3月より開催されている、自動車ソフトウェアとシステム開発にフォーカスした専門のカンファレンスで、オンラインにて開催されます。

自動車業界ではエレクトロニクスとITが融合してきた中で、SDV（ソフトウェア・デファインド・ビークル）という概念が広く認識されるようになりました。本イベントでは、ソフトウェア技術の進化やそれに伴う社会的課題に対するモビリティ産業の取り組み、グローバル規模での競争の加速など、新時代のモビリティ社会を担う「フロンティア」を展望し、コア・エンジニアリング、テクノロジー・フロンティア、エコシステムや外部環境の3つのカテゴリで、業界の先頭を走るリーダーや専門家による講演が行われます。

主催：株式会社インプレス

共催：名古屋大学 未来社会創造機構 モビリティ社会研究所

日程：2026年2月25日(水)～2026年2月27日(金)

場所：オンライン

受講料：無料（事前登録制）

URL：https://evt-entry.impress.co.jp/asf2026/

▼トレノケート 講演概要

テーマ：モビリティ業界におけるDX戦略実現に向けたソフトウェア人材の育成

日時：2026年2月26日（木） 11:40～12:10

場所：オンライン

講師：トレノケート株式会社 営業本部ソリューション推進グループ コーポレートエヴァンジェリスト 三浦 美緒

講師プロフィール

外資系UNIXベンダー企業にてITコンサルタントとしてオープン環境における運用管理システムの提案・設計・構築などに従事。2002年よりトレノケートにて技術教育エンジニア（講師）、マーケティング・PR担当、AWS認定インストラクター、営業マネジャー等を経て現職。現在は、人材育成コンサルタントとして、DX/デジタル化推進を目指す企業様に向け人材育成ソリューションを設計・提案・提供。2023年から三年連続で Japan AWS All Certifications Engineerを受賞。

本イベントの詳細や、講演のお申込はこちら：

第11回 オートモーティブ・ソフトウェア・フロンティア 2026(https://evt-entry.impress.co.jp/asf2026/)

またトレノケートでは、自動車業界でビジネスや業務を行うために必須となる知識を1時間で学ぶことができるeラーニング「自動車業界へようこそ」の提供を行っています。自動車業界でビジネスを成功させる第一歩として、自動車業界の特徴や固有の用語・商習慣などの基礎知識を学ぶことができるカリキュラムとなっています。

「自動車業界へようこそ」について、詳しくはこちら

https://www.trainocate.co.jp/elearning/automobile.html(https://www.trainocate.co.jp/elearning/automobile.html?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260130&utm_campaign=pressrelease)

【トレノケート株式会社 会社概要】

代表取締役社長：早津 昌夫

設立 ：1995年12月6日

本社所在地 ：東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー20階・27階

事業内容 ：IT 技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成業務

URL ：https://www.trainocate.co.jp/

* 掲載された社名、製品名は、各社の商標及び登録商標です