唯一無二の世界観を展開するボタニカル抹茶スイーツが初登場　大丸東京店　最旬スイーツ

写真拡大 (全17枚)

株式会社大丸松坂屋百貨店

東京駅直結の大丸東京店の最旬スイーツをご紹介します。〈ＴＲＥＥＥ釻Ｓ ＫＹＯＴＯ〉「ＥＮＪＯY ＴＨＥ ＧＲＥＥＮ」をテーマに唯一無二の世界観を展開する、ボタニカル抹茶スイーツブランド。今までの枠にとらわれない本格抹茶ショコラスイーツです。〈ジャン＝ミッシェル・モルトロー〉「カカオは自然からの贈り物」という信念のもと、すべて厳選したオーガニックの素材を使用しており、ショコラに関わる全ての人を幸せにしたいという想いから、持続可能なカカオ作りとおいしさの両立を追求。〈ディック・ブルーナ　ｂｙ　モロゾフ〉オランダの絵本作家ディック・ブルーナさんが描くミッフィーの世界が、素敵なチョコレートに。〈ＣＯＭＭＥ ＰＡＲＩＳ（コムパリ）〉東京、田園調布の小さな焼菓子専門店。人を笑顔にする幸せの小さな焼菓子たち。〈ＳＮＯＷＳ〉素材とおいしさへのこだわりから、冬季限定で販売される北海道発のスイーツブランドです。



本格抹茶ショコラスイーツ



〈ＴＲＥＥＥ釻Ｓ ＫＹＯＴＯ〉１.お濃茶トリュフチョコレート　６個入　３,４５６円　※冷凍　２.ボタニカルクッキー缶（２１０ｇ）　４,８６０円　３.クローバーサンドクッキー　５枚入（抹茶３枚・ほうじ茶２枚）　２,１６０円　※新商品　／１階ＭＶＰスイーツ（中央入口前）


【大丸東京店初登場】


１.“上質な抹茶を純粋に味わう“を追及して誕生したお濃茶トリュフは『シンプル　イズ　ベスト！』厳選したオーガニック抹茶・ＴＲＥＥＥ釻Ｓオリジナルクーベルチュール・生クリームの“シンプル“な素材だけで本物の深い味わいを実現。風味豊かで濃厚でありながらも、その先に広がる雑味のない透明感のある上品な味わいと、なめらかで至福な口溶けのお濃茶トリュフチョコレート。


２.数種類のお茶や素材にこだわった、見ても食べても楽しめる鮮やかな彩りの葉っぱ型のボタニカルクッキーのセット。


３.サクッとほどけるレトロな食感。抹茶とほうじ茶の濃厚なチョコレートクリームをサンドした、四つ葉型クッキー。



１.


２.


３.


贅沢素材のマリアージュ



〈ジャン＝ミッシェル・モルトロー〉マリアージュ・デ・クル　９個入　３,５１０円／１階ウィークリー・セレクトスイーツ


４カ国のカカオ産地の個性と素材のマリアージュを愉しむアソート。ブランドを象徴する希少な一番塩を使ったガナッシュやキャラメル、丁寧にローストした濃厚な香りと風味のナッツプラリネに加え、ドイツ産の薔薇を贅沢に纏ったハート型ローズショコラの華やかなアロマもお楽しみいただけます。







冬季だけの限定販売



〈ＳＮＯＷＳ〉１.スノーサンドＶＤ缶　６個入　２,０５２円　※バレンタイン限定缶　２.スノーボール（黒）※冷凍　１,７２８円　３.スノーチップス　１,４８５円　➃森の木（黒）　１,２４２円　➄森の木（赤）　１,５１２円　６.とんとんぱらぱら　１,５６６円　※今シーズン新商品　７.雪まくら　※冷凍　２,４８４円　※バレンタイン新商品／１階ＳＶＰ　イベントスペース


北海道発・冬季限定のお菓子。直営の放牧酪農場で搾った冬の放牧牛乳をはじめ、北海道産の上質な原材料を活かしたお菓子です。



１.


２.


３.


４.


５.


６.


７.


集めて可愛いミッフィーの世界



〈ディック・ブルーナ　ｂｙ　モロゾフ〉ミッフィートリュフショコラ　６個入　９１８円　※お一人様合計２０点まで／１階ウィークリー・セレクトスイーツ３（ランキングＢＯＸ横）


ケーキを楽しむミッフィーがデザインされたお洒落なティーポット缶に、オリジナル個包装のトリュフショコラをアソートしました。集めて並べても可愛いシリーズです。





贅沢な一粒フォンダンショコラ



〈ＣＯＭＭＥ ＰＡＲＩＳ（コムパリ）〉Ｔｒｏｉｓ Ｆｏｎｄａｎｔｓ（トロワ・フォンダン）６個入（フォンダンショコラ、抹茶フォンダンショコラ、ベリーフォンダンショコラ×各２）　２,８９０円／１階イベント（八重洲側入口前）


ガナッシュ、生地、サブレという独自の３層構造にアクセントのトッピング素材をあしらったフォンダンショコラです。







※価格は全て税込みです。