「第6回さがみ湖さくらラン＆ウォーク」3/29(日)開催

首都圏から車で50分、大自然に囲まれたアドベンチャーリゾート「さがみ湖MORI MORI」（神奈川県相模原市）では、約2,500本の桜が咲き誇る遊園地やキャンプ場の広大なエリアを舞台にしたラン＆ウォークイベント「第6回さがみ湖さくらラン＆ウォークinさがみ湖MORI MORI」を2026年3月29日（日）に開催いたします。

ゲストスターターには青山学院大学陸上競技部監督の原晋氏が登場します。原晋監督の熱いゲキと共にコースへ繰り出していただけます。また、ランイベントには原晋監督が率いる「青山学院大学駅伝チーム」もファンラン形式で参加し、一緒に遊園地内を走ることができるなど、１日限りの特別なイベントとなります。

第６回目の開催となる今回は、約2,500本の桜並木の下を走れるだけでなく、遊園地ならではの魅力としてカートアトラクション「バギーカート」のコース内も走るルートに含まれる「10kmラン」が登場します。また、「10kmラン」に加えて、「10km EKIDEN」部門も新設。1周約3.3kmのコース3周を、チームメンバーでタスキをつなぎ、力を合わせて記録に挑戦いただけます。ご自身のランニングスタイルに合わせて、さまざまな形でご参加いただけます。

「2.5km FUN RUN＆WALK」は、桜が咲き誇る遊園地内でご自身のペースでウォーキングができる部門です。ワンちゃんも参加可能で、ご家族はもちろん、ペットと一緒に春を感じながらウォーキングをお楽しみいただけます。また、ゴール地点では地元相模原にちなんだプレゼントを参加者全員にお渡しいたします。

イベント終了後は、山の上から絶景を眺めながら、お食事をお楽しみいただける「バーベキューパーティー」（追加オプション）も開催。また、ランイベント参加者は隣接の「さがみ湖温泉うるり」を無料でご利用いただけます。気持ちよく汗を流して、BBQを楽しみ、アトラクションを体験し、温泉で癒されるなど、健康的でアクティブな1日を過ごしいただける、「さがみ湖リゾート」ならではのラン＆ウォークイベントを是非、お楽しみください。

【「第5回さがみ湖さくらラン＆ウォーク in さがみ湖MORI MROI」概要】

（1） 開催日

2026年3月29日 (日) ※雨天決行

（2）公式webサイト

https://www.sagamiko-resort.jp/sakurarun/index.html

（3）実施種目及び参加資格

≪10kmラン≫

・コース：約10kmコース（約3.3km園内コース×３周）

・参加資格：中学生以上

※18歳以下の方は保護者の同意が必要です。

※中学生は保護者の同伴（参加・応援）が必要です。

≪10kmEKIDEN≫

・コース：約10kmコース（約3.3km園内コース×3周）

・参加資格：新小学4年生以上の方2名、もしくは3名のチーム出場。

※タスキは1チームにつき、1本プレゼントいたします。

（イベント終了後お持ち帰りいただけます）

※２名チームの場合は1人目が1周、2人目が2周走り、3名チームの場合はそれぞれ

1周ずつ走ります。

※18歳以下の方は保護者の同意が必要です。

≪2.5km FUN RUN＆WALK≫

・コース：約2.5kmコース（園内１周）

・参加資格：どなたでも参加可能（ペット（犬）参加可能）

※18歳以下の方は保護者の同意が必要です。

※小学生以下の方は保護者の同伴が必要です。

（3）募集人数

10kmラン（EKIDEN部門含む）： 1,500名

2.5km FUN RUN&WALK：1,000名

（4）参加費

・10kmラン：5,000円（入園料込み・温泉利用チケット付き）

・10kmランEKIDEN：12,000円（入園料込み・温泉利用チケット付き）

※参加費は１組分の料金です。（2～3名で参加可能）

・2.5km FUN RUN＆WALK：大人2,000円、小人：1,300円、ペット（犬）：500円

（それぞれ、1人あたり。入園料込み）

＜追加プラン＞

・BBQセット ＋2,500円/1名

・フリーパスセット（イベント終了後、乗り物乗り放題）：大人2,000円、小人：1,300円

（5）受付及び競技開始時間

受 付：10kmラン（EKIDEN含む）7時30分～8時30分

2.5km FUN RUN&WALK 7時30分～9時30分

スタート：10kmラン（EKIDEN含む）9時、2.5km FUN RUN&WALK10時

（6）表彰

10kmラン（EKIDEN含む）：男女別1～3位、EKIDEN1～3位

※その他、飛び賞あり

2.5km FUN RUN&WALK ：表彰なし

（7）応募締切

2026年3月11日（水）23時59分（定員になり次第受付終了）

（8）大会HP

■原晋氏プロフィール

青山学院大学陸上競技部監督。1967年、広島県三原市出身。世羅高校を経て、中京大学に進学し、全日本インカレ5000mで3位入賞。卒業後、陸上競技部第１期生として中国電力に進むも、故障に悩み、5年目で競技生活から引退。95年、同社でサラリーマンとして再スタート。営業マンとして新商品を全社で最も売り上げ、ビジネスマンとしての能力を開花。2004年、青山学院大学陸上競技部の監督に就任。09年に33年ぶりの箱根駅伝出場を果たす。15年、青学史上初となる箱根駅伝総合優勝に輝く。17年、大学駅伝3冠を達成。初優勝から2026年までの12年間で4連覇を含む9度の箱根駅伝総合優勝を達成。2019年4月からは地球社会共生学部教授として教壇にも立っている。主な著書に、『人が替わっても必ず結果を出す 決定版！ 青学流「絶対王者の鉄則」』（祥伝社刊）などがある。

■ 「さがみ湖温泉うるり」とは

隣接する「さがみ湖温泉うるり」では、大自然に囲まれた開放的な露天風呂を満喫できるほか、ジェットバスやロウリュサウナ、水風呂もお楽しみいただけます。また、岩盤浴やマッサージ施設もあり、心も体もリフレッシュすることができます。

https://www.sagamiko-resort.jp/spa/index.html

■「WILD COOKING GARDEN」で春爛漫BBQ！

本格的な野外バーベキューが楽しめる「ワイルドクッキングガーデン」ではさくらラン＆ウォークのイベント参加者向けに割引価格の2,500円でカジュアルセットBBQを販売いたします。

さくらラン限定メニューも登場予定のワイルドクッキングガーデンで仲間たちとランイベント後もお楽しみいただけます。

https://www.pica-resort.jp/sagamiko/index.html

イメージ

■便利な前泊もできる宿泊施設「PICAさがみ湖」

隣接するアウトドア施設「PICAさがみ湖」は、見晴らしが良い丘の上に広がるキャンプグラウンドです。トレーラーやログキャビンなどの様々な宿泊施設があり、ランイベント前の週末の宿泊に最適です。

ランイベントへ向けて大自然の中でゆっくりとした時間をお過ごしいただけます。

【さがみ湖MORI MORI営業概要】

営業時間

平日10：00～20：00 休日9：30～20：30

※時期により異なります。休園日などはwebサイトをご確認ください。

料 金

入園料 大人2,000円、小人/シニア1,300円、愛犬1,000円

フリーパス 大人 4,700 円、小人/シニア3,700 円、愛犬2,000円

※小人は 3 歳～小学生以下、シニアは 65 歳以上

所 在 地

神奈川県相模原市緑区若柳 1634

交 通

車/【東京埼玉方面から】中央自動車道相模湖東出口から約 7 分

【横浜方面から】圏央道相模原ICから約15分､圏央道高尾山ICから約 20分

電車/JR 中央本線相模湖駅下車三ヶ木行き約 8 分さがみ湖MORIMORI前下車

JR 横浜線橋本駅（三ヶ木バスターミナル乗換え）相模湖駅行き約 50 分、さがみ湖MORIMORI前下車

お問合せ さがみ湖MORI MORI 0570-037-353

https://www.sagamiko-resort.jp/