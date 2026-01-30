冬本番！牡蠣の季節がやってきた！1月30日より、其々の店舗で”牡蠣放題”・”ハッピーカキアワー”と牡蠣にまみれる「牡蠣まつり」を開催！！こんなにお得でいいの？？

株式会社スパイスワークスホールディングス

株式会社スパイスワークスホールディングス（代表取締役社長：下遠野亘、本社：千代田区）が運営する7店舗において、冬の味覚「牡蠣」に因んだお得なキャンペーンを1月30日より開催いたします。以下に詳細をお知らせいたします。


【期間限定、月曜から金曜に開催オープンから18時30分まで】　　　　　　　　4種の牡蠣が90分間食べ放題！1499円（税込1649円）


牡蠣放題対象メニューは以下の通りです。


＊兵庫県　室津産　生牡蠣


＊炙り牡蠣


＊牡蠣フライ


＊牡蠣のオイル漬け


【牡蠣放題ルール】


- 事前ご予約でも当日でも、1名様より承ります。


- ご予約以外のお客様は、最終入店は18時まででございます。


- 1名様につき1ドリンク制となります。


- 最初に食べ放題の4種類をお出しいたします。こちらを召し上がっていただいた後に追加をご承ります。


- 生牡蠣、炙り牡蠣、牡蠣フライの追加は1人様5個までとさせていただきます。


- 食べ残しに関しましては、各メニュー1個につき299円（税込329円）をお支払いいただきます。





◆マサユメ　新宿3丁目　 　東京都新宿区新宿3-2-2　


　　　（ご予約はコチラ→ http://pr2.work/3/reserve_sushinjyuku）


　　　　詳細はコチラで→ https://www.instagram.com/sushinjyuku_3chome


◆スシンジュク・マサユメ　ほぼ新宿のれん街　渋谷区千駄ヶ谷5-20-10 ほぼ新宿のれん街FG


　　　 (ご予約はコチラ →　https://www.instagram.com/hoboshin_sushinjyuku）


【期間限定ほぼ毎日・終日牡蠣放題】ロッキーカナイ　浅草　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県産　室津牡蠣90分食べ放題　　1,999円(税込2,199円）　


毎日開催、オープンから20時まで。生牡蠣、カキフライ、蒸し牡蠣（カンカン焼き）をご用意しております。お一人様につき、チャージ及びワンドリンクのご注文が必要です。ラストオーダーはスタートから60分です。また、ご注文は6ピースが最大数となります。


◆日本栄光酒場　ロッキーカナイ　浅草横町


　東京都台東区浅草2-6-7　東京楽天地浅草ビル4階


（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/rocky.kanai.asakusa）





◆　◆　ハッピーカキアワー　◆　◆　2月3日より開始


日本栄光酒場ロッキーカナイでは、冬の時期になると登場する、牡蠣盛り（4個～）1個通常330円（税込）の牡蠣が、ハッピーカキアワーの時間帯において40％OFFの199円（税込）でお楽しみいただけます。


参加店舗は以下の通りです。


【　提供時間：　OPEN-18:00　】


■日本栄光酒場 ロッキーカナイ 田町　　


　東京都港区芝浦3-6-1 ふじやビル


（ご予約はコチラ→http://pr2.work/0/rockytamachi）


■日本栄光酒場 ロッキーカナイ　有楽町


　東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂングB1


（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/691yurakucho）


■　日本栄光酒場　ロッキーカナイ　神楽坂


　東京都新宿区神楽坂3-2


（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/rocky.kagurazaka）





■日本栄光酒場　ロッキーカナイ　大塚（2/４～）　　豊島区北大塚2丁目27－5


　　　（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/rocky.otsuka）


【　提供時間：　17:00-19:00　】


■日本栄光酒場　ロッキーカナイ　高円寺


　東京都杉並区高円寺北三丁目22番5号


（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/rocky_koenji）