冬本番！牡蠣の季節がやってきた！1月30日より、其々の店舗で”牡蠣放題”・”ハッピーカキアワー”と牡蠣にまみれる「牡蠣まつり」を開催！！こんなにお得でいいの？？

株式会社スパイスワークスホールディングス

株式会社スパイスワークスホールディングス（代表取締役社長：下遠野亘、本社：千代田区）が運営する7店舗において、冬の味覚「牡蠣」に因んだお得なキャンペーンを1月30日より開催いたします。以下に詳細をお知らせいたします。

【期間限定、月曜から金曜に開催オープンから18時30分まで】 4種の牡蠣が90分間食べ放題！1499円（税込1649円）

牡蠣放題対象メニューは以下の通りです。

＊兵庫県 室津産 生牡蠣

＊炙り牡蠣

＊牡蠣フライ

＊牡蠣のオイル漬け

【牡蠣放題ルール】

- 事前ご予約でも当日でも、1名様より承ります。

- ご予約以外のお客様は、最終入店は18時まででございます。

- 1名様につき1ドリンク制となります。

- 最初に食べ放題の4種類をお出しいたします。こちらを召し上がっていただいた後に追加をご承ります。

- 生牡蠣、炙り牡蠣、牡蠣フライの追加は1人様5個までとさせていただきます。

- 食べ残しに関しましては、各メニュー1個につき299円（税込329円）をお支払いいただきます。

◆マサユメ 新宿3丁目 東京都新宿区新宿3-2-2

（ご予約はコチラ→ http://pr2.work/3/reserve_sushinjyuku）

詳細はコチラで→ https://www.instagram.com/sushinjyuku_3chome

◆スシンジュク・マサユメ ほぼ新宿のれん街 渋谷区千駄ヶ谷5-20-10 ほぼ新宿のれん街FG

(ご予約はコチラ → https://www.instagram.com/hoboshin_sushinjyuku）

【期間限定ほぼ毎日・終日牡蠣放題】ロッキーカナイ 浅草 兵庫県産 室津牡蠣90分食べ放題 1,999円(税込2,199円）

毎日開催、オープンから20時まで。生牡蠣、カキフライ、蒸し牡蠣（カンカン焼き）をご用意しております。お一人様につき、チャージ及びワンドリンクのご注文が必要です。ラストオーダーはスタートから60分です。また、ご注文は6ピースが最大数となります。

◆日本栄光酒場 ロッキーカナイ 浅草横町

東京都台東区浅草2-6-7 東京楽天地浅草ビル4階

（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/rocky.kanai.asakusa）

◆ ◆ ハッピーカキアワー ◆ ◆ 2月3日より開始

日本栄光酒場ロッキーカナイでは、冬の時期になると登場する、牡蠣盛り（4個～）1個通常330円（税込）の牡蠣が、ハッピーカキアワーの時間帯において40％OFFの199円（税込）でお楽しみいただけます。

参加店舗は以下の通りです。

【 提供時間： OPEN-18:00 】

■日本栄光酒場 ロッキーカナイ 田町

東京都港区芝浦3-6-1 ふじやビル

（ご予約はコチラ→http://pr2.work/0/rockytamachi）

■日本栄光酒場 ロッキーカナイ 有楽町

東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂングB1

（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/691yurakucho）

■ 日本栄光酒場 ロッキーカナイ 神楽坂

東京都新宿区神楽坂3-2

（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/rocky.kagurazaka）

■日本栄光酒場 ロッキーカナイ 大塚（2/４～） 豊島区北大塚2丁目27－5

（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/rocky.otsuka）

【 提供時間： 17:00-19:00 】

■日本栄光酒場 ロッキーカナイ 高円寺

東京都杉並区高円寺北三丁目22番5号

（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/rocky_koenji）