人気作品『ハイスクールD×D HERO』より、バニー姿の「塔城小猫」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリーイング」より、『ハイスクールD×D HERO 塔城小猫 バニーVer. 2nd 1/4スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●ハイスクールD×D HERO 塔城小猫 バニーVer. 2nd 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197246&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ハイスクールD×D HERO 塔城小猫 バニーVer. 2nd 1/4スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：39,600円(税込)

□発売日：2026年7月予定

□ブランド：フリーイング

【スケール】1/4

【サイズ】全高：約410mm ※金属ポール含む

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：FREEing

人気作品『ハイスクールD×D HERO』より「塔城小猫」がバニー姿で登場です。

今度の「小猫」はバニースタイル+ポールダンスであなたを誘惑！

彼女が持つ唯一無二のプロポーションはポールダンスと合わせることで更に輝きます。

別売りの「ゼノヴィア バニーVer.」、「リアス・グレモリー バニーVer. 2nd」＆「姫島朱乃 バニーVer. 2nd」と合わせて彼女達のダンスをお楽しみください！

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C)石踏一榮・みやま零／株式会社KADOKAWA刊／ハイスクールＤ×Ｄ HERO製作委員会

