人気作品『ハイスクールD×D HERO』より、バニー姿の「塔城小猫」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリーイング」より、『ハイスクールD×D HERO 塔城小猫 バニーVer. 2nd 1/4スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



●ハイスクールD×D HERO 塔城小猫 バニーVer. 2nd 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197246&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■ハイスクールD×D HERO 塔城小猫 バニーVer. 2nd 1/4スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：39,600円(税込)


□発売日：2026年7月予定


□ブランド：フリーイング


【スケール】1/4


【サイズ】全高：約410mm ※金属ポール含む


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：FREEing

















人気作品『ハイスクールD×D HERO』より「塔城小猫」がバニー姿で登場です。


今度の「小猫」はバニースタイル+ポールダンスであなたを誘惑！


彼女が持つ唯一無二のプロポーションはポールダンスと合わせることで更に輝きます。



別売りの「ゼノヴィア バニーVer.」、「リアス・グレモリー バニーVer. 2nd」＆「姫島朱乃 バニーVer. 2nd」と合わせて彼女達のダンスをお楽しみください！



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●ハイスクールD×D HERO 塔城小猫 バニーVer. 2nd 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197246&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『ハイスクールD×D』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=15387&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C)石踏一榮・みやま零／株式会社KADOKAWA刊／ハイスクールＤ×Ｄ HERO製作委員会



【店舗情報】


