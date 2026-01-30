『列強戦線』作者・うるまなつこのサイン会がアニメイト池袋本店で開催決定　第7巻アニメイト限定セットには西苑蓮一の描き下ろしアクリルスタンドが登場

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）が発行する『列強戦線』第7巻（作者・うるまなつこ）を3月19日に発売いたします。アニメイトで「【コミック】列強戦線(7) アニメイトセット【描き下ろしアクリルスタンド(日本・西苑蓮一)付き】」を販売いたします。また、4月18日にアニメイト池袋本店にてサイン会を実施いたします。

3月19日に『列強戦線』待望の最新第7巻が発売となる。今回、うるまなつこ描き下ろしの“西苑蓮一”のイラストを使用したアクリルスタンドが登場。アニメイトで第7巻とセットになって発売される。この度、早速予約が開始となった。

▼商品情報▼

【コミック】列強戦線(7) アニメイトセット【描き下ろしアクリルスタンド(日本・西苑蓮一)付き】

価格（税込）：\2,442

発売日：2026年3月19日

アニメイトセットを購入する :https://www.animate-onlineshop.jp/pn/%E3%80%90%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91%E5%88%97%E5%BC%B7%E6%88%A6%E7%B7%9A%287%29+%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%90%E6%8F%8F%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%82%8D%E3%81%97%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89%28%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%BB%E8%A5%BF%E8%8B%91%E8%93%AE%E4%B8%80%29%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%80%91/pd/3381689/アニメイト池袋本店にて作者・うるまなつこのサイン会が開催決定！

【開催概要】

ゼノンコミックス「列強戦線」7巻発売記念 うるまなつこ先生サイン会

▼場所・日時

animate hall WHITE (アニメイト池袋本店 南館9F)

・2026年4月18日(土)

【1回目】開場 12:30／開演 13:00

【2回目】開場 14:30／開演 15:00

※密を避けるため、集合時間を分けてのご案内をさせていただく場合がございます。

▼申し込み期間

2026年1月30日(金)～2026年2月24日(火)

※ご応募・ご参加の際は、必ず各イベントの注意事項をご確認ください。

※詳細はアニメイト公式サイトおよび対象商品の商品ページをご確認ください。

応募方法等詳細はコチラ :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114739&cms_confirm=on&cms_key=guztimzuha2dcmjugaydambugmya