諏訪市と甲府市でみそ仕込み体験会　「甲州みそ」に「十二割味噌」山梨の食文化を利用者が伝授　2月6日（金）・16日(月)〔山梨 長野〕

生活協同組合パルシステム山梨 長野（本部：山梨県甲府市、理事長：古家滋子）は2月6日（金）と16日(月)の両日10時30分から12時30分まで、配送拠点の諏訪センター（長野県諏訪市）と南公民館（山梨県甲府市）で手作りみそを仕込む体験会を開催します。パルシステム利用者が講師を務め、伝統食作りの魅力を伝えます。

麹で変わるみその味わい

体験会では、諏訪センターで「甲州みそ」、南公民館で「十二割味噌」をそれぞれ仕込みます。大豆を水戻しし煮込む工程を短縮するため、パルシステムオリジナル商品の「産直大豆ドライパック」(https://item.pal-system.co.jp/canned-bottled-food/daizu-drypack/)を活用します。産直提携を結ぶ北海道十勝地方の産地、有限会社大牧農場（北海道音更町）が土づくりから力を入れ、甘み豊かに育てた大豆「ユキホマレ」を蒸し上げ、手軽に使えるドライパックに詰めた商品です。

「甲州みそ」は、米麹と麦麹を合わせて仕込むことで、米の甘みと麦の芳醇な香りが調和したみそに仕上がる山梨県の郷土食です。米が貴重だった時代に麦麹を混ぜたのが始まりと言われ、全国的にも珍しい山梨ならではの家庭の味わいです。



「十二割味噌」は、麹の分量を大豆の1.2倍にして仕込みます。多くのみそが大豆と同量以下の麹で仕込む中、麹由来の自然な甘みが前面に出る仕上がりとなります。発酵と熟成が進みやすいため、みその醍醐味をいち早く味わえます。

▲昨年度開催の手作りみそ仕込み体験会

仕込み体験の講師を務めるのは、パルシステムの商品づくりの考え方に共感し、独自の講習を修了した「PLA（パルシステム・ライフアシスタント）」の資格を持つ利用者です。

日本の食文化を大切にし、国産原料の消費拡大で国内生産者を応援するパルシステムの姿勢を理解し、消費者の視点から利用者同士の教え合いに生かします。山梨ならではの食文化を伝える、地域交流型の食育企画として開催します。

「手作り甲州みそ講習会」開催概要

【日時】2026年2月6日（金）10時30分～12時30分

【会場】パルシステム山梨 長野 諏訪センター（長野県諏訪市中洲字曾根田4836）

【内容】米麹と麦麹を合わせた「甲州みそ」仕込み体験

「手作り十二割味噌講習会」開催概要

【日時】2026年2月16日（月）10時30分～12時30分

【会場】南公民館（山梨県甲府市下今井町15）

【内容】麹を贅沢に仕込む甘口みそ「十二割味噌」仕込み体験

▼イベントチラシはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d6976-1065-937a4d8df7c186aee9960709aaa91c9e.pdf

パルシステム山梨 長野はこれからも、地域の食文化や利用者の同士のつながりを大切にし、持続可能な生産と消費を目指していきます。

生活協同組合パルシステム山梨 長野

所在地：山梨県甲府市古上条町225-1、理事長：古家滋子

出資金：26.5億円、組合員数：5.9万人、総事業高：82.3億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-yamanashi.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/