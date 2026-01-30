富士薬品、「スポーツエールカンパニー2026」ブロンズに認定

株式会社富士薬品

医薬品の開発から製造・販売までを行う複合型医薬品企業の株式会社富士薬品（本社：埼玉県さいたま市 代表取締役社長：高柳 昌幸、以下「富士薬品」）は2026年1月30日（金）、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の支援や促進に積極的に取り組む企業として、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー」に5年連続で認定されました。これにより、「スポーツエールカンパニー2026」ブロンズ認定を獲得しました。

背景と取り組み

富士薬品は「とどけ、元気。つづけ、元気。」のスローガンのもと、人々の元気な毎日を支え続けることを使命に事業活動を展開しています。そして、お客様の健康的で元気な毎日を支えるためには、まずは従業員の健康が不可欠と考え、健康経営の取り組みに力を入れています。

この度、健康経営の一環で行っている従業員の運動促進の取り組みが評価され、2022年から5年連続で「スポーツエールカンパニー」に認定され、通算5回以上の認定実績を持つ企業に付与される「スポーツエールカンパニー2026」ブロンズ認定を獲得しました。

引き続き、運動を促進する取り組みの継続および実際の参加人数を増加させることに、PDCAサイクルを回しながら取り組んでまいります。

・富士薬品の健康経営について URL：https://www.fujiyakuhin.co.jp/diversity-healthmanagement/

◆全従業員対象のウォーキングイベント開催

従業員の健康増進を目的に、埼玉県の健康増進事業「コバトンALKOOマイレージ」に参画し、労働組合と共同でウォーキングイベントを定期的に開催しています。全従業員からエントリーを募り、期間内の歩数をアプリ上で競う企画です。2021年に開始し、2026年で6年目となりますが、「いつも楽しんで参加している」、「期間中は特に健康意識が高まる」といったポジティブな声が寄せられています。今後もより多くの従業員の健康を促進する企画を実施していく予定です。

◆提携ジムの活用促進やセミナーの開催

従業員向けに福利厚生サービスを導入しており、同サービスの提携ジムの活用を促しています。2025年の福利厚生サービス利用人数は前年比179％に増加し、それに呼応する形で提携ジムの利用人数も延びています。また、長く健康に働き続けるためのセミナーなど、健康に関するセミナーを開催し、個々人で健康増進に取り組むよう働きかけています。

◆社内サークル活動の支援

有志による野球部やフットサル部、ソフトテニス部など、7つの運動サークルが活動しています。 これらの活動をサポートするため、福利厚生の一環として、毎年各サークルの活動をサポートするために補助金を支給しています。

「スポーツエールカンパニー」について

「スポーツエールカンパニー」とは、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の支援や促進に向けて積極的な取り組みを行っている企業をスポーツ庁が認定する制度です※。認定された企業の取り組みを周知することで、他企業への横展開を促し、ビジネスパーソンのスポーツ実施率の向上を目指すとともに、従業員の健康管理を考え戦略的に取り組んでいる企業の社会的評価の向上を図ることを目的としています。

この度の「スポーツエールカンパニー2026」には、1,635社が認定されています。

※スポーツ庁ホームページ https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/houdou/jsa_00226.html?_fsi=rEU3U8NL

富士薬品について

富士薬品は、1930年富山県富山市における配置薬販売業の創業からスタートし、現在では配置薬販売事業に加えて、ドラッグストア・調剤薬局事業、医薬品製造事業、医療用医薬品販売事業を展開する複合型医薬品企業です。スローガン「とどけ、元気。つづけ、元気。」のもと、富士薬品グループ全体で日本全国に1,273店（2025年3月末時点）を展開する「セイムス」ブランドを中心としたドラッグストアと、全国に広がるラストワンマイルを埋める配置薬販売ネットワークを生かし、誰もが豊かな人生を送れる社会の実現に向けて、人々の暮らしのあらゆる場面で寄り添い、元気な生活を支え続けてまいります。

株式会社富士薬品 会社概要 URL：https://www.fujiyakuhin.co.jp

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62253/table/237_1_34ff87c8a72c0b4a6677c1e0560cebee.jpg?v=202601300251 ]