マリアージュによる没入体験を味わうレストラン「CRAZY GRANDE MAISON」が横浜みなとみらいに1月31日（土）グランドオープン

株式会社CRAZY（東京都渋谷区／代表取締役社長 森山和彦）は、2026年1月31日、横浜・みなとみらいにて、CRAZY初となるレストラン「CRAZY GRANDE MAISON（クレイジー グランメゾン）」をグランドオープンいたします。

CRAZY GRANDE MAISONは「Immersive Table（イマーシブ・テーブル）」をコンセプトに掲げたレストランです。2025年8月に予約受付を開始後、2週間で2026年3月末まで予約が満席となりました。現在は、2026年4月・5月の予約を受け付けております。

食事への没入体験を施す「マリアージュ」を追求

CRAZY GRANDE MAISONでは、イノベーティブ料理で構成したフルコースとドリンクのペアリングを通じた「マリアージュ」を追求しています。

「マリアージュ」とは、フランス語で「結婚」を意味する言葉。

異なる要素が出会い、互いの良さを引き出しながら、新たな調和を生み出すことを指します。

その考え方を前提に、CRAZY GRANDE MAISONのペアリングは、いわゆる「料理に合うドリンクを選ぶ」という発想からはじまっていません。時には料理に寄り添い、あるときはソースのように輪郭を変え、またあるときはスープのように、ひと皿の世界観を拡張していく存在です。

料理とドリンクが響き合うその一瞬に、感覚がひらかれ、食事への没入体験が静かに深まっていきます。

空間すべてが、食事への没入を促す設計に

CRAZY GRANDE MAISONでは、空間すべてが食事への没入を施すために設計されています。

外光を遮断した空間や料理を照らすライティング。そして、料理の過程で立ち上る炭の煙が揺らぎと香りをもたらすことで、空間と食事が一体となり、深く感覚がひらかれていきます。

全12席のカウンターテーブル。この場に集うゲストの一体感が自然と生まれる空間レストラン空間まで続くスロープ

婚礼業界初の全席カウンターテーブルで行うレストランウェディング

CRAZY GRANDE MAISONでは、「食事」を中心に据えた、新たな結婚式をご提案します。

パーティールームは、婚礼業界初※となる全席カウンターテーブル式。

各カウンターには専任のサービスマンがつき、すべてのお料理にペアリングドリンクをご提供します。

料理とドリンクがマリアージュする一瞬に没入することで、感覚がひらかれ、この場に集う人とのつながりを、より深く味わえる。そんな体験をお届けします。

横浜港と臨港パークの緑に囲まれたパーティールーム（最大収容人数：90名）挙式会場「Celebration Hall」（最大収容人数：90名）

※業界初：2025年7月 自社調べ（日本国内における婚礼会場において調査）

店舗情報

店名：CRAZY GRANDE MAISON（クレイジー グランメゾン）

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-5 横浜ティンバーワーフ 2階・3階

アクセス：「みなとみらい駅」または「新高島駅」より徒歩約14分

レストラン定休日：月曜・火曜日 ※祝日の場合は営業

公式サイト：

[レストラン予約サイト] https://www.tablecheck.com/ja/crazy-grande-maison/reserve/message

※完全予約制。現在は2026年5月31日までのご予約を受け付けております。

[ウェディング公式HP] https://crazygrandemaison-wedding.crazy.co.jp/

※ウェディングサービスは、2026年4月より提供を開始いたします。現在、ご予約を受け付けております。

公式Instagram：

[レストラン公式Instagram] https://www.instagram.com/crazygrandemaison/

[ウェディング公式Instagram] https://www.instagram.com/crazygrandemaison_wedding/

臨港パークでアクティビティを楽しむ方へのご案内

同館には、この臨港パークで過ごす方々の日常に寄り添う場所として、カフェ「PARKSIDE CAFE」およびランナーやウォーカーをはじめとしたアクティビティを楽しむ方々をサポートする野外レクリエーション支援機能を備えています。

「PARKSIDE CAFE」では、テイクアウトし、公園内でも楽しめる和牛ブレンドのハンバーガーをはじめ、パスタやフォー、食後のパフェなど、さまざまなジャンルのお料理をご用意しています。

また、手荷物の預け入れが可能なロッカーやアクティビティ前後に着替えができる更衣室を完備し、臨港パークでの活動をより快適にお楽しみいただけます。

詳細ページ：https://www.crazy.co.jp/news/parksidecafe

株式会社CRAZYについて

「IWAI OMOTESANDO」を拠点にウェディング事業「CRAZY WEDDING」を展開。

2012年に創業。当時はパッケージ化された結婚式が当たり前の中で「オーダーメイドウェディング」という新たな選択肢を社会に普及させる。

現在は、高砂や豪華な装飾、ケーキ入刀といった、結婚式の定番を無くし、ゲストと結婚するおふたりの会話を楽しむスタイルを提供し、3年間大手業界クチコミサイト「ウエディングパーク」にて東京都852会場中1位を継続。結婚式を挙げない「なし婚層」が広がる中、毎年予約は完売している。

URL：https://www.crazy.co.jp/

