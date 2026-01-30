【2月1日(日)より上映開始】那覇空港「ファミンチュシアター」作品ラインナップを発表！甘酸っぱいバレンタイン作品から祖父と少年の大冒険を描くショート映画6本を上映！

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永 祐一、共同代表：遠山 孝行）は、有限会社チャオジャパントレーディング（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：洲鎌 一馬）が那覇空港で展開する「ファミンチュシアター」において2月1日より、新たな作品を公開することをお知らせいたします。今月は『その一歩が運命を変える。バレンタイン・ショート映画特集』『涙をチカラに変えて進め！勇気をくれるショート映画特集』 『心をぽかぽかにしよう。冬の癒やしショート映画特集』の3パッケージ、計6本を公開。

◆作品紹介

１.その一歩が運命を変える。バレンタイン・ショート映画特集(25分58秒)

『マッチ』(11分58秒)

あらすじ：

マッチングアプリで出会った2人の男女。どこにでもいる男女のように、それとなく出会い、それとなくドライブデートをし始める。だが、それぞれの抱える意外な秘密が、2人を思わぬ展開へと導いていく！

『サイ』(14分0秒)

あらすじ：

たまたま公園のベンチで隣り合った、彼氏と喧嘩中のイングリッドと、内気なトマス。お互いの話す言語が違うことで言葉は通じないが、共に過ごした1日を通して、心の絆が生まれ始めるー。

２.涙をチカラに変えて進め！勇気をくれるショート映画特集(29分48秒)

『フェアウェル・ファイア』(14分8秒)

あらすじ：

父とキャンプにやってきたジェームズ。焚き火を前に親子の時間を楽しんでいたが、ジェームズは父から思いもよらない話を聞く。動揺するジェームズだったが、この日のキャンプは彼の人生の1ページに深く刻まれることになる。





『ペラペラトーストとたっぷりバター』(15分40秒)

あらすじ：

新しい学校でイジメに苦しんでいるクロエ。あまりの過酷さに、橋から飛び降りようとするも、後ろから誰かに声をかけられる。落ち込んでいる時、辛くて何もかも投げ出したいあなたに見てほしい作品。

３.心をぽかぽかにしよう。冬の癒やしショート映画特集

『エロディー危機一髪』(16分43秒)

あらすじ：

エステティシャンの資格を取るための試験が近づくエロディー。試験までに脱毛モデルを用意しなければならないのに、全く見つからないし、実家で肉屋を営む父親にもこの苦労を全く理解してもらえない... 果たしてエロディーは試験を通過することができるのか??

『グレート・アドベンチャーズ』

あらすじ：

なんの変哲もない普通の小さな家。しかし、そこでは少年とおじいちゃんの大冒険が繰り広げられていた！実話に基づいた感動の作品。自分のおじいちゃんやおばあちゃんに会いたくなるはず！

◆ファミンチュシアター概要

2025年10月1日グランドオープン。ファミンチュシアターでは、沖縄を舞台にした映画や地域の文化を描いた映像作品など、短時間でも鑑賞できる世界中のショートムービーを上映します。旅の途中、ふと立ち寄った映画が心に残り、「あの場所に行ってみたい」「次はあの風景を探しに来よう」と思いを巡らせるーそれはまさに、ガイドブックには載らない”心の旅程”のはじまり。観る人のそれぞれの「私だけのロードムービー」が、ここから始まります。映画は、形のない”心のお土産”那覇空港から新しい沖縄体験をお届けします。





《ファミンチュシアター》

公式サイト：tabinchu-cinema.com

※上映スケジュールは公式サイトよりご確認ください

住所：〒901-0142 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港旅客ターミナルビル 国内線エリア３F

営業時間：6:30～20:30（※月ごとに変更の可能性あり）

利用方法：

劇場窓口からご購入いただけます。

＜窓 口＞ご鑑賞日の当日受付オープン時間から受付

（クレジットカード決済可・ムビチケ以外の前売券等利用不可）

*作品によって先行販売のない上映回もございます。

*舞台挨拶がある回のチケットは別途専用チケットを販売する場合もございます。





◆SAMANSAとは



SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。







名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa





◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samansa.com