名文を味わうひまがない。シェイクスピア四大悲劇を”高速で分類する“文学カードゲームが新発売

株式会社TRYBE

アナログメーカーの株式会社TRYBEは、株式会社キッズプロジェクトと、知育から大学・研究レベルまで“あらゆるジャンルの“勉強”で対決するカードゲームシリーズ『勉ゲー』より、「現代文学スピード2」と「シェイクスピア四大悲劇スピード」を2026年2月4日（水）に発売いたします。

また一般発売に先駆け、2026年1月31日（土）・2月1日（日）に開催される「BGBE2026」にて各シリーズ限定50個の先行販売を行います。

■「現代スピード文学2」について

１. 第1弾人気No.1の「現代文学スピード」が、新たな名作となって登場

スピード × 文学という異色の組み合わせで話題を呼んだ「現代文学スピード」が、

名作ラインナップを一新してパワーアップ。

より遊びやすく、より盛り上がる第二弾として登場しました。

２. トランプのスートが、すべて文学作品名に

ゲームの基本はトランプのスピード。ただし、ハートやスペードなどの「スート」は存在しません。

代わりに登場するのは日本文学の名作、坊ちゃん／蜘蛛の糸／人間失格／銀河鉄道の夜。カードにかかれた名セリフを物語ごとに素早く分けましょう！

■「シェイクスピア四大悲劇スピード」について

１. 舞台は日本から世界へ。シェイクスピアの「四大悲劇」でスピードバトル！

「現代文学スピード」は、日本の文学から世界へ。カードに書かれているのは「世界最高の劇作家」のひとり、シェイクスピアの名セリフたちです。それらをハムレット／リア王／オセロー／マクベス

の4作品に、すばやく振り分けていきます。

２. 全部「悲劇」だから、おもしろい。

シェイクスピアでよく知られるのは「四大悲劇」

裏切り、嫉妬、狂気、権力欲--

どの作品にも共通するテーマばかりだから、どのセリフがどの悲劇なのかすぐに混ざってしまう。

考えている暇はなく、反射神経と記憶を総動員したスピード勝負が展開されます。

■「勉ゲー」とは？

3つの特徴

１.ルールはすべてトランプゲームをもとに構成

国語・算数・理科・社会・英語など、さまざまな科目が、ババ抜き・神経衰弱・スピード・ポーカーなど、だれもが知っているトランプゲームのルールで遊べます。覚えたい知識や身につけたい力が、遊んでいるうちに自然と定着。みんな知ってる遊び方なのでルール説明が不要。すぐに楽しめます。

２. 知育から大学・研究レベルまで、あらゆるジャンルを網羅

5教科はもちろん、文学や数IIIなど専門分野にも広がるラインナップ。

天文学、心理学などの大学・研究レベルの内容から、検定対策、司法試験等まで展開予定です。

３. 得意分野で対決できる楽しさ

遊んでいるうちに覚えられ、知っているほどゲームに勝ちやすくなる。

そして勝てるから好きになる、好きだからもっと得意になるという好循環が生まれます。

苦手な分野も、気づけばちょっと好きになっているかも。

公式ECサイトはこちら :https://bengame.base.shop/

■商品情報

現代文学スピード2

♦︎内容物：カード32枚

♦︎価格： 1500円（税込）

♦︎プレイ時間：約5分

♦︎プレイ人数： 2人

♦︎対象年齢： 12歳以上

♦︎発売日： 2026年2月4日

♦︎EC：https://bengame.base.shop/items/133297907

シェイクスピア四大悲劇スピード

♦︎内容物：カード32枚

♦︎価格： 1500円（税込）

♦︎プレイ時間：約5分

♦︎プレイ人数： 2人

♦︎対象年齢： 12歳以上

♦︎発売日： 2026年2月4日

♦︎EC：https://bengame.base.shop/items/133299087

■監修者・協力パートナー募集中

特定の学問領域や専門分野に精通した方々による、監修および販売協力を募集しております。

研究者・専門家の皆さま、法人様・個人様を問わず、幅広く歓迎いたします。

ご関心をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは下記まで：

株式会社キッズプロジェクト開発担当 藤田

E-mail: info@kids-project

■先行販売情報

イベント名：Board Game Business Expo Japan 2026

会場：インテックス大阪 3号館

期日：2026年1月31日（土）、2月1日（日）

ブース番号：B-7

HP：https://www.bgbe-j.com/

※各シリーズ50個限定販売



♦︎オンラインでも販売予約受付中！

URL：https://bengame.base.shop/

※数量には限りがございますので、あらかじめご了承ください。

■開発チーム

株式会社キッズプロジェクト

株式会社キッズプロジェクトは、キッズ・ファミリー向けコンテンツの企画・開発や地域と連携したイベント企画・運営を行う会社です。「難しいコトをカンタンに。おもしろいモノをもっとおもしろく。」を理念とし、エデュテインメント（楽しみながら学ぶ体験）を重視したコンテンツ開発を得意としています。



代表取締役：小林 一博

所在地 ：〒104-0033 東京都中央区新川1丁目11番6号

事業内容 ：

・子どもたちの「すごい！」が見つかるコトやモノの企画、

・ゲーム、PC等のソフトウェアの企画開発、

・商業デザイン（企業ロゴ、キャラクター、販促ツール、WEB、雑誌広告）の企画制作

・書籍/出版/映像/音楽/玩具/広告宣伝に関する企画制作

Webサイト：https://kids-project.jp/



株式会社TRYBE

株式会社TRYBEは、SNS世代を対象とするアナログゲームメーカーです。スマホやSNSが主流となった時代における若者のコミュニケーションに違和感を抱き創業しました。「タイパ至上主義シリーズ」等、現代的な視点でのゲームブランドを多数展開しています。

■ 会社概要

代表取締役：山口 ヒナタ

所在地：〒577-0027 大阪府東大阪市新家中町5-29

事業内容：アナログゲームの企画・開発・販売

HP：https://www.trybe.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社キッズプロジェクト

E-mail: info@kids-project

株式会社TRYBE

E-mail: h_yamaguchi@trybe.co.jp