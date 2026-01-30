人気料理家20人が考案したワンパン満足レシピ、全127品『新定番！フライパンごはん』が２月２日（月）に発売

株式会社婦人之友社

株式会社 婦人之友社（本社：東京都豊島区：代表取締役 入谷伸夫）は、2026年２月２日（月）『新定番！フライパンごはん』婦人之友社編を発売します。

雑誌『婦人之友』『かぞくのじかん』で好評だった、フライパンひとつでできるレシピに新しいレシピを加えてまとめた料理本です。

表紙の料理は、豚こま肉にスライスしたじゃが芋を混ぜて焼いた「ごちそうハッシュド豚ポテト」（Makoさん）。

洗い物が少なく、つくり方もシンプル。いつもの材料で20分を目安にできあがるごはんやおかずは、失敗知らず。子どもが食べやすい味つけや家計にやさしい材料で、子育て世代だけでなく、つくりおきをする人、家族の健康を支える人に役立つ一冊です。

炒める、焼く、煮る、揚げる、蒸すといったフライパンの活用術と時短のコツを提案します。

「包まないコーンしゅうまい」（新谷友里江さん）包まなくても肉汁がじゅわっ。たっぷりコーンの甘みと食感も楽しんで。「えびとマカロニのグラタン風」（舘野鏡子さん）フライパン１つで完成！ 生クリームも不要！小麦粉を牛乳で溶きのばす「魔法の粉牛乳」が失敗なしのヒミツです。パーティーメニューも充実！「クリスピーピザ・もちもちピザ」（舘野鏡子さん）など。

本書のレシピに協力してくださった方々（50音順／敬称略）

石田薫／石原洋子／上田淳子／門倉多仁亜／かのうかおり／きじまりゅうた／黒川愉子／コウケンテツ／近藤幸子／スズキエミ／舘野鏡子／堤人美／新谷友里江／野口真紀／飛田和緒／藤吉陽子／Mako／米花紀子／渡辺あきこ／ワタナベマキ

もくじより

１章 ごはんに混ぜる・かけるだけ

チキンステーキ＆スパイシーライス（Mako）

鶏むね明太クリームごはん（新谷友里江）

煮込まないポークカレー（きじまりゅうた）

２章 フライパンひとつの満足おかず

丸ごとピーマンの鶏ガーリック（ワタナベマキ）

鶏手羽のトロトロ昆布煮（石田薫）

包まないコーンしゅうまい（新谷友里江）

アレンジ自在！簡単プルコギ（コウケンテツ）

えびとマカロニのグラタン風（舘野鏡子）

サクサク海鮮＆野菜チヂミ（近藤幸子）

チキンとフジッリのトマト煮込み（Mako）

・料理家さんの”もうだめな日”のごはん

３章 あと1品のシンプル副菜

青菜／大根／じゃが芋／にんじん

生野菜の味変4種

すぐに役立つ！たれ・ドレッシング

４章 お楽しみパーティーメニュー

青菜たっぷり！シャキシャキ餃子（石田薫）

フライパンで中華おこわ（舘野鏡子）

とっておきのラザニア（野口真紀）

混ぜて焼くだけパンケーキ（スズキエミ）

しあわせレアチーズケーキ（かのうかおり） ほか

「みんなで串カツ」（舘野鏡子さん）フライヤーや卓上コンロで調理すればパーティーや休日ごはんにも。

担当編集者のコメント

私は小学３年生と５年生の男の子の母です。子どもたちが大きくなるにつれ、食べる量も好みもバラバラになり、毎日のごはんづくりに気持ちが追われていました。

「お母さん、今日ね」と話しかけてくる子どもの声を聞きながら、心はもうキッチンへ。

そんな自分の暮らしを見直したくてつくったのが、この本です。

簡単でおいしいのはもちろん、段取りがシンプルになると心に余白ができ、子どもたちの話を聞くゆとりもできる。

そんな時間が増えたことが、いちばんの変化です。私が本当に欲しかった本、自信を持っておすすめします！

書籍紹介

書名：新定番！フライパンごはん

価格：1,760円（税込）

サイズ：B5判 オールカラー

頁数：112ページ

ISBN：978-4-8292-1104-5

発売日：2026年２月２日

＜婦人之友社の雑誌＞

『婦人之友』

心豊かな毎日をつくるために、衣・食・住・家計などの生活技術の基礎や、子どもの教育、環境問題、世界の動きまでを取り上げます。読者のみなさんと、心地よいシンプルライフを楽しく実践。そして、家庭から社会や未来を共に考える雑誌です。

毎月12日発売

価格：890円（税込）

判型：A5判

2月号発売中

https://www.fujinnotomo.co.jp/magazine/fujinnotomo/f202602/

『明日の友』

定年や子どもの自立など、暮らしが大きく変わる高年期。自分で使える時間が増えて新しいことに挑戦する方が増えています。加齢に伴うからだの変化に考慮しつつ、いつまでも自分らしく暮らすための知恵、困っていることへの対策などを取り上げています。人生の滋味を味わう対談、創刊以来、毎号掲載している健康特集も好評。



発売日：隔月刊 2・４・６・８・10・12月 の５日発売

価格：840円（税込）

判型：B5判

279号 冬 発売中

https://www.fujinnotomo.co.jp/magazine/asunotomo/a0279/

