当社代表取締役社長 小塚英一郎が「ログミーFinance」個人投資家向けIRセミナーに登壇します

株式会社東京衡機

株式会社東京衡機（本社：東京都渋谷区、証券コード：7719）は、IRメディア「ログミーFinance」主催の個人投資家向けIRセミナーにおいて、代表取締役社長 小塚英一郎が登壇いたします。

本セミナーは、当社の事業内容や成長戦略について、より多くの皆様に直接ご理解いただくことを目的として実施するものです。

当日は、2026年2月期の業績見通しや新中期3ヶ年経営計画の考え方について、経営トップ自らが前提条件や背景も含め、分かりやすくご説明いたします。

当社にご関心をお持ちの個人投資家の皆様はもとより、当社の事業や中長期的な方向性を知りたいとお考えの方にも、ぜひご視聴いただきたい内容となっております。



参加は無料で、ログミーFinance公式サイトより事前登録のうえご視聴いただけます。

※本セミナーは情報提供を目的としたものであり、特定の投資行動の勧誘または推奨を目的とするものではありません。

開催概要

主催：ログミーFinance

開催日時：2026年2月10日（火）

19:00～20:00

登壇者： 株式会社東京衡機 代表取締役社長 小塚 英一郎

ゲスト／MC：塩谷 航平 氏（株式会社hands 代表取締役）

分林 理佳 氏

形式：オンライン開催

視聴方法：ログミーFinance公式サイトより事前登録

詳細URL：＜https://finance.logmi.jp/ir_live/902 ＞