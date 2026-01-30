自然エネルギー関連の事業を展開するネクストエナジー・アンド・リソース株式会社(本社：長野県駒ヶ根市、代表取締役社長：伊藤 敦)は、両面発電太陽電池モジュールを採用した産業向けソーラーカーポート「TM2 Dulight(ティーエムツーデュライト)」のラインナップを拡充し、新たに「積雪40cm以下仕様」を2026年1月30日(金)より販売開始いたします。





TM2 Dulight 製品イメージ





2026年現在、温室効果ガス削減目標の期限が目前に迫る中、企業にはより迅速かつ経済的な脱炭素化への対応が求められています。特に電気料金の継続的な高騰を背景に、オンサイトでの自家消費によるコスト削減効果が注目されています。





しかし、屋根上設置のみでは対応が難しいケースも多く、駐車場の有効活用が有力な選択肢として位置づけられています。





ソーラーカーポート「TM2 Dulight」シリーズは、2021年2月の販売開始以来、改良を重ね、高出力なN型両面発電モジュールの採用と優れた施工性により、シリーズ累計36.1MWを超える導入実績を積み上げてまいりました。これまでに培ってきた豊富な設計・施工実績を基に、実際の設置環境を精査することで、安全性を確保した上での合理的かつ経済的な最適設計を実現しています。





この度、「TM2 Dulight」は、公称最大出力625WのN型両面発電モジュールを採用し、設計条件の中でも特に案件数が多い「積雪40cm以下仕様」を新たに追加いたしました。これにより、現行の積雪60cm以下仕様と比較してコスト抑制を図るとともに、仕様も従来の10仕様から17仕様へと大幅に拡充いたしました。多様な現場環境に対応可能な選択肢を提供することで、お客さまの初期投資負担の軽減や設計自由度の向上に貢献するとともに、カーボンニュートラル社会の実現および持続可能な社会の構築に貢献してまいります。





TM2D4のラインナップ





従来の部材に比べ断面積を削減した部材「下桟PM」の採用や、従来の柱4本仕様と同等の積雪・風速条件に対応した柱3本仕様を実現することで、利便性のさらなる向上を図りました。









■TM2 Dulightの製品仕様

【定格出力(カーポート1基分)】

1列(片側)

＜4台＞18.75kW

＜6台＞28.125kW

＜8台＞37.50kW

2列(背合せ)

＜4台＞25.00kW

＜8台＞37.50kW





【サイズ(各高さは標準の数値)】

1列(片側)

＜4台/6台/8台＞

サイズ：奥行7156mm、パネル下端高さ2600mm※1、建物最高の高さ3010mm※1

2列(背合せ)

＜4台/8台＞

サイズ：奥行11934mm、パネル下端高2600mm※1、建物最高の高さ3260mm※1





【積雪40cm以下仕様】NEW

1列(片側)

＜4台/6台/8台＞

垂直積雪量：40cm以下(M仕様※2)

基準風速 ：地表面粗度区分III 34m/s以下(M仕様※2)、

地表面粗度区分II 適用外

2列(背合せ)

＜4台/8台＞

垂直積雪量：40cm以下(M/L仕様※2)

基準風速 ：地表面粗度区分III 34m/s以下(M/L仕様※2)、

地表面粗度区分II 適用外









【積雪60cm以下仕様】

1列(片側)

＜4台/6台/8台＞

垂直積雪量：54～55cm以下

基準風速 ：地表面粗度区分III 36m/s以下、地表面粗度区分II 30m/s以下

2列(背合せ)

＜4台/8台＞

垂直積雪量：60cm以下

基準風速 ：地表面粗度区分III 37m/s以下、地表面粗度区分II 30m/s以下





【積雪100cm未満仕様】

1列(片側)

＜4台/6台/8台＞

垂直積雪量：100cm未満

基準風速 ：地表面粗度区分III 42m/s以下、地表面粗度区分II 35m/s以下

2列(背合せ)

＜4台/8台＞

垂直積雪量：100cm未満

基準風速 ：地表面粗度区分III 40m/s以下、地表面粗度区分II 33m/s以下









■以下共通仕様

・駐車可能スペース芯々寸法： 5000mm、5200mm、5400mm(自由設計により特殊な柱間ピッチも対応可能)

・材質： 杭： 溶融亜鉛メッキ鉄、上桟・下桟： アルミニウム合金(A6005-T5)

・モジュール設置角度：3°

・製品保証：20年※3





※1 上記記載のパネル下端高さや建物最高の高さは参考値であり、設計条件により変動します。

※2 M仕様は下桟PMを、L仕様は下桟PLを採用しています。

※3 重塩害地域(海岸からの距離200m以上500m未満)に設置される場合は製品保証10年です。ただし、指定条件およびメンテナンス等保守条件遵守により20年に延長可能です。













■ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社について

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社は、「自然エネルギーを普及させ、永続できる社会の構築に貢献する」という志を胸に、自然エネルギーというフィールドで新しいスキームを生み出してきました。産業・住宅向け製品の開発・販売、EPC事業はもちろんのこと、リユース・リサイクル事業、オフグリッド(独立蓄電型)事業、O&Mサービス事業など、これからも新しいエネルギー利用の選択肢を提案し、社会が自然エネルギーシフトに向けて前進するよう、たゆまぬ努力を続けてまいります。





本社 ：長野県駒ヶ根市赤穂11465-6

東京本社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト14階

大阪営業所 ：大阪府大阪市淀川区西中島3-10-13 物産ビル9階

名古屋営業所 ：愛知県名古屋市中村区名駅2-45-14 東進名駅ビル4階

福岡営業所 ：福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階





ウェブサイト： https://www.nextenergy.jp/









■一般の方からのお問い合わせ先

インフォメーションセンター

TEL ： 0120-338647 ※営業時間10:00～17:00(土・日・祝日除く)

メール： cs-sec@nextenergy.jp

もしくは、コーポレートサイトの「お問い合わせページ」より送信ください。

( https://www.nextenergy.jp/contact/ )





＊記載されている会社名、商品名は、各社の商標および登録商標です。