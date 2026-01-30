公益財団法人 明治安田厚生事業団(東京都新宿区、理事長：生井 俊夫、以下「明治安田厚生事業団」)とＪＫＫ東京(東京都住宅供給公社：東京都渋谷区、理事長：浜 佳葉子、以下「ＪＫＫ」)は、ＪＫＫ住宅※やその地域にお住まいの方の健康増進とコミュニティ形成を目的とした共同研究に関する協定を令和8年1月30日(金曜日)に締結しました。

この協定に基づき、ＪＫＫ住宅や地域にお住まいの方等(以下「お住まいの方等」という。)を対象として、明治安田厚生事業団が有する知見を生かした運動プログラムをＪＫＫ住宅のコミュニティサロン(集会室)等を活用して実施し、お住まいの方等の健康づくりの促進とコミュニティ形成をめざします。

共同研究協定を締結した両団体のロゴマーク





■背景

ＪＫＫでは、お住まいの方同士のコミュニティ活動のきっかけづくりなどに取り組む専門スタッフ「ＪＫＫ住まいるアシスタント」を配置し、お住まいの方等が気軽に集える居場所づくりを進めてきました。

一方、明治安田厚生事業団は、高齢者向けオンライン運動プログラム「SOFT(Slow Online FiTness)」の開発をはじめ、長年にわたり健康づくり事業や研究を通じて地域保健福祉の向上に取り組んできました。

■協定の主な内容

(1)「SOFT」を活用した住民活動グループの立ち上げおよび継続支援

・ＪＫＫ住まいるアシスタントが中心となり、お住まいの方等が気軽に参加できる健康づくりグループを形成

・明治安田厚生事業団が専門知識やノウハウを提供し、講師手配や動画配信など運営面を支援

・ＪＫＫ住宅のコミュニティサロンで「SOFT」を継続的に実施

(2)コミュニティ形成および健康に関する事業評価

・アンケートやインタビュー調査を通じて、健康状態の変化やコミュニティ形成への効果を検証

■今後の展開

■「ＪＫＫ住まいるアシスタント」とは

■「SOFT(Slow Online FiTness)」の概要

「SOFT」は、準備体操、脳トレ、スロートレーニング、スローエアロビック(R)、整理体操で構成された45分間の軽体操プログラムです。シニアの健康づくりに効果的とされる筋力トレーニング・有酸素運動・バランス運動を組み合わせた複合的な内容で、運動指導の専門家が安全に配慮して開発し、プロの講師がオンラインで指導を行います。

オンライン運動教室「SOFT」の活動風景





■公益財団法人 明治安田厚生事業団 概要

設立 ： 昭和37年6月

事業内容 ： 体力医学研究事業(体力医学研究所)

(1) 国民の健康増進に資する調査研究および知見の普及啓発

(2) 若手研究者を対象とした健康科学研究助成

ウェルネス事業(ウェルネス開発室)

(1) 健康づくりをサポートするプログラムの開発・提供・相談

(2) 健康づくりに関する普及啓発

■ＪＫＫ東京(東京都住宅供給公社)概要

設立 ： 昭和41年4月

事業内容 ： (1) 賃貸住宅および関連施設の管理事業、建設事業

(2) 公営住宅等の管理受託事業

Webサイト： https://www.to-kousya.or.jp/