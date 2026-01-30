ブリタニカ・ジャパン株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大谷 卓也、以下 ブリタニカ)は、神奈川県 環境農政局 環境部 資源循環推進課の委託を受け、中高生を対象に「プラスチックごみ問題」をテーマとした、探究学習に特化した総合学習教材一式を制作しました。本教材は、1月30日から神奈川県ホームページより公開されます。





本教材は、「プラスチックごみ問題」を単なる知識の習得にとどめるのではなく、学習者一人ひとりが身近な生活との関わりに気づき、自ら問いを立て、考え、行動変容へとつなげることを目的として開発したものです。動画教材、テキスト、自主学習用ワークシート、教師向け参考資料を組み合わせた構成とし、学校現場での探究学習に対応した総合教材としています。





https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/sdgs/r7_gakusyukyouzai.html





ブリタニカ × 神奈川県 環境農政局 環境部 資源循環推進課





■探究プロセスを重視した動画教材(全20本)を制作

動画教材は、神奈川県ホームページでの公開に加え、神奈川県公式YouTubeチャンネル「かなチャンTV サブチャンネル」*での公開も想定し、合計20本を制作しました。

「課題の収集→情報収集→整理・分析→まとめ・表現」という探究学習の基本的な流れを、学習者が無理なく体験できる構成としています。





海編(全4章)

海洋プラスチック問題を、生活由来のごみの流出プロセスや地域事例を通して解説。目に見えないマイクロプラスチックや深海に蓄積するごみの実態を示し、問題の本質に気づく視点を提供します。





陸編(全4章)

神奈川県におけるリサイクルの仕組みや処理工程を可視化。マテリアル・ケミカル・サーマルリサイクルそれぞれの特徴や課題を整理し、改善の可能性を考える学びへとつなげます。





加えて、専門家へのインタビュー動画(4本)や、探究学習の進め方を補助する参考動画・探究の道しるべ(8本)を制作し、多角的な視点から学習を支援しています。





*「かなチャンTV サブチャンネル」 https://www.youtube.com/channel/UCgbP0Z6Tm8fIY5ILHarmzjQ









■動画×テキスト×ワークシートで探究学習を無理なく実現

動画教材と連動したテキストおよび自主学習用ワークシート(全16部)を制作しました。





●テキスト教材では、データや写真資料、具体的な事例を豊富に掲載し、学習者が内容を理解しながら段階的に探究を深められる構成としています。

●ワークシートはすべて自由記述式とし、正解を導き出すことを目的とするのではなく、生徒一人ひとりの考えや気づきを言語化できるよう設計しています。





これにより、「動画で全体像をつかみ、テキストで理解を深め、ワークシートで考えを表現する」という、探究学習のサイクルを自然に実践できます。









■教師の授業設計を支える参考資料も充実

授業現場での活用を見据え、神奈川県 環境農政局 環境部 資源循環推進課および県教育局 指導部 高校教育課と連携し、教師向け参考資料を制作しました。





●ワークシート解答例

●学習の手引き(授業の流れ・指導のポイント・留意点)

●レッスンスライド

●学習指導要領対応カリキュラム連携表

●カリキュラムスケジュール例





授業時数や学校の実情に応じて柔軟に導入できるよう、短時間型・完結型など複数の活用パターンを想定した設計としています。









■環境問題を「自分ごと」に変える学びを目指して

本事業では、プラスチックごみ問題を「知る」だけで終わらせるのではなく、学習者が自ら問いを立て、情報を読み解き、考えを表現する探究的な学びとして成立させることを重視しました。

ブリタニカは、250年以上にわたり培ってきた信頼性の高い情報コンテンツと、探究学習を支援してきた知見・ノウハウを生かし、さまざまな社会課題を身近な生活や地域社会と結び付けて捉えられる構成とすることで、学習者が主体的に考え続けるための学習環境づくりに取り組んでいます。

本教材が、神奈川県内における環境教育や探究的な学習の実践を支え、持続可能な社会の実現に向けて行動できる次世代の育成に寄与することを期待しています。









■ブリタニカ・ジャパンについて https://www.britannica.co.jp/

シカゴに本社を置く、グローバル企業として250年の歴史を持つブリタニカは、リサーチツールやデジタル教材を制作・提供するプロバイダーです。多彩なコンテンツを武器に、「信頼・安心・安全・発展」を掲げ、小学校から大学を含む教育機関で高く評価されてきました。今後も幅広い教育向けコンテンツや、教科横断学習用コンテンツを提供してまいります。