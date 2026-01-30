　伊賀鉄道株式会社と、そのサポーターズクラブである伊賀鉄道友の会では、伊賀・名張

地域の全蔵元のお酒を取り扱う株式会社菊野商店の協力を得て、伊賀鉄道の列車内で、

伊賀市の銘酒を召し上がっていただく『利き酒とれいん』を２年ぶりに運行します。伊賀

鉄道友の会が本イベントを主催するのは、今回で４回目となります。

　忍者市（上野市）駅～伊賀神戸駅を臨時列車で１往復する間（約１時間）に、伊賀市に

ある５つの酒蔵のお酒（８種類）を、伊賀の特産品の“伊賀焼”のおちょこに注ぎお楽しみ

いただきます。おちょこは、お一人様につき２個ご用意しますので、プレゼントとして終

了後そのままお持ち帰りいただけます。

　自然豊かな車窓を眺め、のんびりと走る列車の揺れを感じながら、伊賀の銘酒で心地よ

いほろ酔い気分を味わってみてはいかがでしょうか。なおご乗車には、事前のお申し込み

が必要となります。お申し込み方法等、詳しい内容は別紙のとおりです。


　　　　　　　　　　　　　　《前回の利き酒とれいんの様子》　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　《前回の８種類の銘柄》





別　紙


１．名　　称　　“伊賀焼おちょこ”で“伊賀の銘酒”を楽しむ！『利き酒とれいん』


２．運転日　　　２０２６年３月８日（日）


３．運転区間　　忍者市（上野市）駅～伊賀神戸駅　臨時列車１往復


４．運転時刻　　忍者市（上野市）駅１０時４５分集合、受付

　　　　　　　　《往路》

　　　　　　　　忍者市（上野市）駅１１時１３分発→伊賀神戸駅１１時５２分着

　　　　　　　　《復路》

　　　　　　　　伊賀神戸駅１１時５３分発→忍者市（上野市）駅１２時２３分着

　　　　　　　　※往復共、途中駅での乗降はできません。


５．募集人員　　５０名　（満員になり次第募集終了）

　　　　　　　　※２０歳未満のお客様はご乗車できません。当日受付で年齢を確認い

　　　　　　　　　たしますので、運転免許証等の年齢が確認できる公的書類をご持参

　　　　　　　　　願います。


６．旅行代金　　お一人様　６，０００円（税込）

　　　　　　　　※旅行代金には、一日フリー乗車券、利き酒代、おつまみ代等を含み

　　　　　　　　　ます。

　　　　　　　　　

７．申込方法　　（１）お電話での申込

　　　　　　　　　　　忍者市（上野市）駅へお電話ください。

　　　　　　　　　　　電話　0595-21-3231

　　　　　　　　　　　お申し込みの際、住所、名前、人数、連絡先をおたずねします。

　　　　　　　　（２）WEB（ホームページ）でのお申し込み

　　　　　　　　　　　以下のURLから、いがてつオンラインショップ内商品ページ

　　　　　　　　　　　へアクセスしてください。お支払いはクレジット決済のみと

　　　　　　　　　　　なります。なお他の商品との同時購入はできません。

　　　　　　　　　　　https://www.igatetsu.shop/

               　　　　　（下の２次元バーコードからもアクセスできます）　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　※伊賀鉄道忍者市（上野市）駅窓口、FAX、郵送、メールでは受付して

　　　　　　　　　いません。

　　　　　　　　※お申し込み開始は２０２６年２月９日（月）昼１２時００分です。

　　　　　　　　　申込締切は２０２６年２月２７日（金）１７時００分です。ただし満

　　　　　　　　　員になり次第で締切とさせていただきます。なおキャンセルにより再

　　　　　　　　　募集することがあります。　　　　

　　　　　　　　　

８．車内でお楽しみいただくお酒（５蔵８種、順不同）


　　　　　　　　※あらかじめご用意します“伊賀焼おちょこ”で８種類のお酒を１杯

　　　　　　　　  ずつ順にお楽しみいただきます。追加のお酒は１杯２００円（税込）

　　　　　　　　　で販売いたします。

　　　　　　　　※車内では、一部の蔵元のスタッフが解説をいたします。

　　　　　　　

９．車内でお楽しみいただく“おつまみ”について

　　　　　　　　野菜ソムリエ 前 淳子さんによる旬の食材をたくさん使った、特製

　　　　　　　　おつまみをご用意します。

　　 　　　　　 ※前 淳子さん・・・伊賀市上野西大手町「八百トモ」

　　　　　　　　　　　　　　　　 　２０１１年野菜ソムリエの資格を取得。

　　　　　　　　　　　　　　　　 　伊賀市を中心に活動。


１０．お土産の“伊賀焼おちょこ”について

　　　　　　　　伊賀焼の西沖窯の森里　正さん製作“伊賀焼おちょこ”を２個プレゼ

　　　　　　　　ントします。

　　　　　　　　※森里　正さん・・・伊賀市丸柱「うつわの西沖」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊賀焼の販売のほか、陶芸体験、陶芸教室も

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある。


１１．その他　内容は都合により変更する場合がございます。ご了承ください。


   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以　上　  