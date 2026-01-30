伊賀鉄道株式会社と、そのサポーターズクラブである伊賀鉄道友の会では、伊賀・名張

地域の全蔵元のお酒を取り扱う株式会社菊野商店の協力を得て、伊賀鉄道の列車内で、

伊賀市の銘酒を召し上がっていただく『利き酒とれいん』を２年ぶりに運行します。伊賀

鉄道友の会が本イベントを主催するのは、今回で４回目となります。

忍者市（上野市）駅～伊賀神戸駅を臨時列車で１往復する間（約１時間）に、伊賀市に

ある５つの酒蔵のお酒（８種類）を、伊賀の特産品の“伊賀焼”のおちょこに注ぎお楽しみ

いただきます。おちょこは、お一人様につき２個ご用意しますので、プレゼントとして終

了後そのままお持ち帰りいただけます。

自然豊かな車窓を眺め、のんびりと走る列車の揺れを感じながら、伊賀の銘酒で心地よ

いほろ酔い気分を味わってみてはいかがでしょうか。なおご乗車には、事前のお申し込み

が必要となります。お申し込み方法等、詳しい内容は別紙のとおりです。





《前回の利き酒とれいんの様子》





《前回の８種類の銘柄》

















別 紙





１．名 称 “伊賀焼おちょこ”で“伊賀の銘酒”を楽しむ！『利き酒とれいん』





２．運転日 ２０２６年３月８日（日）





３．運転区間 忍者市（上野市）駅～伊賀神戸駅 臨時列車１往復





４．運転時刻 忍者市（上野市）駅１０時４５分集合、受付

《往路》

忍者市（上野市）駅１１時１３分発→伊賀神戸駅１１時５２分着

《復路》

伊賀神戸駅１１時５３分発→忍者市（上野市）駅１２時２３分着

※往復共、途中駅での乗降はできません。





５．募集人員 ５０名 （満員になり次第募集終了）

※２０歳未満のお客様はご乗車できません。当日受付で年齢を確認い

たしますので、運転免許証等の年齢が確認できる公的書類をご持参

願います。





６．旅行代金 お一人様 ６，０００円（税込）

※旅行代金には、一日フリー乗車券、利き酒代、おつまみ代等を含み

ます。

７．申込方法 （１）お電話での申込

忍者市（上野市）駅へお電話ください。

電話 0595-21-3231

お申し込みの際、住所、名前、人数、連絡先をおたずねします。

（２）WEB（ホームページ）でのお申し込み

以下のURLから、いがてつオンラインショップ内商品ページ

へアクセスしてください。お支払いはクレジット決済のみと

なります。なお他の商品との同時購入はできません。

https://www.igatetsu.shop/

（下の２次元バーコードからもアクセスできます）

※伊賀鉄道忍者市（上野市）駅窓口、FAX、郵送、メールでは受付して

いません。

※お申し込み開始は２０２６年２月９日（月）昼１２時００分です。

申込締切は２０２６年２月２７日（金）１７時００分です。ただし満

員になり次第で締切とさせていただきます。なおキャンセルにより再

募集することがあります。

８．車内でお楽しみいただくお酒（５蔵８種、順不同）





※あらかじめご用意します“伊賀焼おちょこ”で８種類のお酒を１杯

ずつ順にお楽しみいただきます。追加のお酒は１杯２００円（税込）

で販売いたします。

※車内では、一部の蔵元のスタッフが解説をいたします。

９．車内でお楽しみいただく“おつまみ”について

野菜ソムリエ 前 淳子さんによる旬の食材をたくさん使った、特製

おつまみをご用意します。

※前 淳子さん・・・伊賀市上野西大手町「八百トモ」

２０１１年野菜ソムリエの資格を取得。

伊賀市を中心に活動。





１０．お土産の“伊賀焼おちょこ”について

伊賀焼の西沖窯の森里 正さん製作“伊賀焼おちょこ”を２個プレゼ

ントします。

※森里 正さん・・・伊賀市丸柱「うつわの西沖」

伊賀焼の販売のほか、陶芸体験、陶芸教室も

ある。





１１．その他 内容は都合により変更する場合がございます。ご了承ください。





以 上