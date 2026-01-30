シバハマ合同会社は、この度太平洋戦争末期に玉音放送のあとに始まった日ソの戦闘『占守島の戦い』を舞台に描いた作品『占守島からの帰還兵』をWEB小説として発表いたしました。





占守島からの帰還兵





この《占守島の戦い》は1945年8月17日未明から始まった日ソの戦闘である。占守島の竹田浜に上陸したソ連軍を1945年当時、幌筵島と占守島に駐屯していた第九十一師団が迎え撃った。

この戦闘がなければ北海道は分断されていたかもしれないと言われている。奇跡の日本兵の戦いである。









■作品概要

【タイトル】

『占守島からの帰還兵』

【あらすじ】

玉音放送のあとに起きた《占守島の戦い》。ロシアの遺骨収集により、日本兵〈山本大吉〉の認識票をつけた遺骨が発見される。七十四年ぶりに故郷へ戻ることになった《占守島からの帰還兵》――その遺族探しが始まった。だが、調査の先で明らかになる衝撃の事実。

〈山本大吉〉は、生きていた。では、この遺骨は誰なのか。

一九四五年、日本最北端の島で出会った少年と少女。友情と恋、そして戦争。すべてが明らかになったとき、この物語は未来への扉を開く。

【定価】

1,000円(税込)

【発売】

2026年2月7日(土)10時より発売開始

【公開サイト】

https://shibahama.work/entry/shumushu

【購入サイト】

https://note.com/shibahama2020/n/n5c5d8b2c6917





公開は2026年2月7日より、( https://shibahama.work/entry/shumushu )に正式発売を開始する。なお上記の期間までは無料公開をしているので、ぜひ興味ある人はお読みいただきたい。