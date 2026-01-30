淡路島の「青海波 -SEIKAIHA-」内にある洋食レストラン「海の舎」では、チョコレートをたっぷり使用した『贅沢ご褒美チョコのズコットケーキセット』を2月1日（日）から3月31日（火）までの期間限定で提供いたします。贅沢ご褒美チョコのズコットケーキセット：https://awaji-seikaiha.com/news/primary/chocolate-zuccotto/

チョコレートが街中にあふれる、心ときめくこの季節。海の舎ではバレンタインとホワイトデーにぴったりな選べる特別なケーキセットをご用意いたしました。高さ12cm×横12cmの毎年大人気のショコラのズコットケーキは、たっぷりと閉じ込めた濃厚なショコラが、ひと口ごとに心まで満たしてくれる贅沢な一品。そして、雪をまとったかのように輝くホワイトチョコレートズコットケーキは、口に運ぶたび、やさしく広がる上品な甘さを味わえます。ケーキとともにお愉しみいただくのは、世界中の一流ホテルで愛され続ける紅茶「ロンネフェルトティー」と、一杯ずつ丁寧に抽出する「サイフォンコーヒー」。上質なひとときにふさわしい一杯を、お好みに合わせてお選びいただけます。今だけの特別なケーキセット。優雅なひとときと、穏やかに満ちていく幸せをお届けします。

青海波 海の舎『贅沢ご褒美チョコのケーキドリンクセット』 概要

提供期間：2月1日（日）～ 3月31日（火）メニュー：ケーキ（1種）とドリンク（1種）セット通常価格：\2,080～\2,480 → 特別価格：\2,000（税込） ＜ケーキ＞ショコラのズコットケーキ又はホワイトチョコレートズコットケーキ ＜ドリンク＞サイフォンコーヒー又はロンネフェルトティー詳細：https://awaji-seikaiha.com/news/primary/chocolate-zuccotto/Instagram：https://www.instagram.com/uminoya_awaji/お問合せ：海の舎（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9110

https://awaji-seikaiha.com/uminoya/