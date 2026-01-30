琵琶湖汽船株式会社（本社：滋賀県大津市浜大津、代表取締役社長：金澤 一徳）は、2026年2月7日（土）から3月1日（日）までの期間の土・日・祝日、外輪船「ミシガン」のドックでの定期検査に伴い、客船「ビアンカ」による代船運航を実施いたします。 びわ湖最大級の客船である「ビアンカ」は、通常、貸切パーティーや企画クルーズを中心に運航しており、乗船の機会が限られています。今回、より多くの方にビアンカのゆったりとした船内と、冬のびわ湖の美しさを知っていただける特別な機会として、「ビアンカに乗ろう！」キャンペーンを開催いたします。期間中は、冬のビアンカをデザインした「限定御船印」の販売や、お食事をご予約の方限定で「ビアンカオリジナル缶バッジ」のプレゼントをご用意しています。 また、「ビアンカ」は「ミシガン」とともに「恋人の聖地サテライト」に認定されております。バレンタインシーズンのデートコースとしても、ぜひご利用ください。

＜キャンペーン概要＞

実施期間

2026年2月7日（土）～ 3月1日（日）の土・日・祝（計10日間）

運航船

客船「ビアンカ」

発着港

大津港※事前予約により「柳が崎湖畔公園港」および「におの浜観光港」に寄港します

時間・料金

11:00発（90分クルーズ／乗船料・大人 3,200円(中学生以上) 小学生 1,600円）13:00発（90分クルーズ／乗船料・大人 3,200円(中学生以上) 小学生 1,600円）15:00発（60分クルーズ／乗船料・大人 2,600円(中学生以上) 小学生 1,300円）

＜キャンペーン内容＞

【限定】ビアンカ「限定御船印」発行

ビアンカの代船運航を記念した特別な御船印（500円）を販売します。イタリア語で「白」を意味するビアンカと雪化粧した山々を描いた特別なデザイン。ビアンカにご乗船のお客様限定販売です。ご乗船の記念にぜひお買い求めください。販売場所：大津港チケットカウンター

【特典】お食事予約で「オリジナル缶バッジ」をプレゼント

期間中、ビアンカでの、ランチブッフェ、ランチボックス、アフタヌーンティーセットのいずれかをご予約いただいたお客様全員に、非売品の「ビアンカオリジナル缶バッジ」をプレゼントいたします。

【体験】冬の思い出を彩る「フォトプロップス」の設置

船内には、ビアンカ、鳥（ユリカモメ）、ハートなどをモチーフにした特製フォトプロップスを設置。特別な記念写真を撮影いただけます。設置場所：ビアンカ4Fルームブリーズ

外輪船ミシガンと客船ビアンカの両船は、2014年1月より“恋人達のプロポーズにふさわしいロマンティックな場所”として「恋人の聖地」サテライトに認定されています。恋人の聖地⇒ https://www.seichi.net/

ご予約方法

当社公式ホームページより期間中の「ミシガンクルーズ」各便をご予約ください。WEB予約はこちら ⇒ https://www.biwakokisen.co.jp/cruise/michigan/

お問い合わせ・電話予約

琵琶湖汽船㈱ 予約センター TEL 077-524-5000（9:00～17:00）

大津港までのアクセス

京阪電車・びわ湖浜大津駅より徒歩約3分ＪＲ大津駅よりバス約5分（浜大津バス停下車）

【ご参考】

客船ビアンカ 定員458名 全長66.0Ｍ 幅12.0ｍ 総トン数1,216ｔ 進水年月1990年1月びわ湖最大級の客船であるビアンカ。「Reflected Landscapes（びわ湖の景観を映し出す）」をデザインコンセプトにした上品・優雅な船体で、婚礼や各種パーティーなどでご利用いただけるチャーター船として運航しています。https://www.biwakokisen.co.jp/ship/bianca/

