「『写真アルバム尼崎市の100年』刊行＆ 執筆者が語る！私の推しはこの１枚」を開催します
１ 概 要
令和７年(2025年)８月、株式会社樹林舎より『写真アルバム尼崎市の100年』が刊行されました。
本書は、園田学園大学の大江篤学長が監修し、尼崎市の昭和100年の歩みや懐かしい町並み、祭礼、市民の日常の営みなどの写真約600枚を掲載した歴史写真集であり、大江学長・尼崎市立歴史博物館職員５名を含む10名の執筆者が各章の説明や写真のキャプションの執筆を担当しました。
本書の刊行と、本年が尼崎市制110周年を迎えることを記念して開催する本トークセッションは、執筆者が一堂に会し、それぞれが執筆の過程で気に入った、あるいは気になった「推し」の写真を紹介することにより、尼崎の歴史や魅力を再発見することを目的に開催します。
２ 日 時
令和８年(2026年）２月15日（日） 午後２時～４時
３ 会 場
園田学園大学 ４号館（欅和館）4201教室
４ 次 第
(1) 開会あいさつ
本書監修者 大江篤 園田学園大学学長
(2) 推しの１枚紹介
・江田政亮／貴布禰神社宮司
・大江篤／園田学園大学学長
・香山明子／尼崎南部再生研究室研究員
・久保庭萌／尼崎市立歴史博物館あまがさきアーカイブズ
・高野那菜／尼崎市立歴史博物館あまがさきアーカイブズ
・高見彰彦／鉄道史愛好家
・谷口雅美／作家
・西村豪／尼崎市立歴史博物館あまがさきアーカイブズ
・三和田勇真通／尼崎市立歴史博物館学芸員
・桃谷和則／尼崎市立歴史博物館学芸員 （登壇予定者・50音順）
(3) 閉会あいさつ
尼崎市教育委員会代表者
５ 定員・受付
先着定員100名
園田学園大学ではＷＥＢフォームより受付中（２月12日まで）
https://forms.gle/QBxhTC2q1Xwjm5bK9
尼崎市立歴史博物館では２月５日（木）から電話・ファクスでの先着順受付
６ 参加費
無料
７ 主催等
主催 園田学園大学
共催 尼崎市教育委員会
後援 尼崎市
協力 株式会社樹林社
８ 問い合わせ先
・園田学園大学 社会連携センター 担当：小林 理恵子
〒661-8520 兵庫県尼崎市南塚口町7-29-1
TEL:06-6429-9908(直通) FAX:06-6421-7009
・尼崎市立歴史博物館 担当：桃谷和則
〒660-0825 兵庫県尼崎市城内10-2
TEL:06-6489-9801(直通) FAX:06-6489-9800