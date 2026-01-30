株式会社ヤマネコワークス(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:藤原岳志)は、LINEミニアプリにて新作パズルゲーム「ラッキーどうぶつサメガメ」の提供を、2026年1月30日(金)に正式に開始いたしました。

ゲーム概要

どうぶつたちと楽しくユカイなサメガメゲーム！ランキングでともだちと競いあおう！「ラッキーどうぶつサメガメ」は、かわいいどうぶつブロックを消して高得点を目指すパズルゲームです。分かりやすいシンプルなルールと、大量のブロックをまとめて消す爽快感を併せもち、世界中のプレイヤーや友達とスコアを競い合える、カジュアルで楽しいゲーム体験を提供します。

🎮 シンプルで直感的なゲームプレイ• タップするだけの簡単操作: 同じ色のブロックが2つ以上隣接している場所をタップするとブロックが消えます• 連鎖ボーナス: まとめて多くのブロックを消すほど高得点！• 60秒の制限時間: スピーディーで緊張感のあるゲームプレイ💣 スペシャルブロック大きなグループを消すと強力なスペシャルブロックが出現！スペシャルブロック 効果 生成条件• ボム 周囲3×3マスのブロックを消す 5個以上繋げて消す• ラインボム 横一列のブロックをすべて消す 6個以上繋げて消す• レインボー 盤面で最も多い色のブロックをすべて消す 8個以上繋げて消す🏆 競争を楽しむモード■週間ランキング毎週月曜日にリセットされるランキングで、世界中のプレイヤーや友達とハイスコアを競い合おう■デイリーチャレンジ毎日変わる固定の盤面で、全プレイヤーが同じ条件でスコアを競うモード。運要素を排除した純粋な実力勝負が楽しめます💬 ソーシャル機能• ハイスコアを出したら、Messengerで友達に挑戦状を送信• 友達をゲームに招待• スコアをシェアして自慢しよう■ 攻略のコツ1. 大きなかたまりを優先的に消す → 一度に多く消すほど高得点2. スペシャルブロックを積極的に狙う → 爆弾・ライン・レインボーで大量消し3. コンボを繋げる → 2秒以内の連続消しで得点が大幅アップ4. スペシャルブロック同士を連鎖させる → 超強力な破壊力

日本語タイトル

英語タイトル

ジャンル

配信開始日

プラットフォーム

価格

対応言語

開発・配信

ラッキーどうぶつサメガメ

Lucky Animal SAMEGAME

パズル

2025年1月30日

LINEミニアプリ

基本プレイ無料

日本語、英語

https://miniapp.line.me/2008748836-8XDmGUWj

株式会社ヤマネコワークス

会社概要

株式会社ヤマネコワークス (Yamaneko Works Inc.)自然の豊かさのように、デジタルの世界に彩りを。「誰かのそばで寄り添い生きる」を合言葉に、AI技術とゲーム開発の専門知識を融合したオンラインサービスを提供しています。所在地東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2F代表者代表取締役 藤原 岳志公式Webサイトhttps://yamaneko.works© 2026 Yamaneko Works Inc. All rights reserved.