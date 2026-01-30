近畿大学病院（大阪府堺市）は、令和8年（2026年）2月27日（金）、肝疾患相談支援センター主催の市民公開講座「肝炎・肝がんについて知ろう！」を開催します。「肝内胆管がんに対する内科・外科治療の統合的アップデート～分子標的・免疫療法から外科的戦略まで～」をテーマに、肝臓に関わる病気を専門医がわかりやすく解説します。【本件のポイント】●近畿大学病院の消化器内科および外科の専門医が、肝内胆管がんについてわかりやすく解説●肝内胆管がんの治療について、広く一般の方の理解を深める機会を提供●令和7年（2025年）11月に移転した新病院で開催し、参加者の疑問や質問に専門医が直接回答【本件の内容】肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど病気の症状が出にくいため、肝炎が進行していても自覚症状がないことが珍しくありません。だからこそ、早期発見・早期治療につながる正しい知識と、相談・受診のきっかけづくりが重要です。近畿大学病院は、研修会・講演会の開催や肝疾患に関する相談支援などを行うことで、平成20年（2008年）に肝疾患診療連携拠点病院に指定されました。今回の市民公開講座は、令和7年（2025年）11月に移転した堺市泉ケ丘駅前のおおさかメディカルキャンパスを会場に、対面形式で開催します。専門医が肝臓に関わる病気をわかりやすく解説し、参加者に肝疾患や治療について理解を深め、考える機会を提供します。また、参加者から寄せられる疑問や質問に対して専門医が直接お答えします。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）2月27日（金）14：00～15：00（13：30開場）場所 ：近畿大学おおさかメディカルキャンパス 3号館3階 多目的ホール （大阪府堺市南区三原台1丁14番1号、南海泉北線「泉ケ丘駅」から徒歩約6分）対象 ：一般の方（定員300名、参加無料、事前申込不要）お問合せ：近畿大学病院 肝疾患相談支援センター TEL（072）288-7222（内線1278）【プログラム】「肝内胆管がんに対する内科・外科治療の統合的アップデート～分子標的・免疫療法から外科的戦略まで～」14：00 開会挨拶 萩原智（近畿大学病院 消化器内科 特命准教授）14：05 講演① 講師：竹中完（近畿大学病院 消化器内科 特命准教授）14：30 講演② 講師：武部敦志（近畿大学病院 肝胆膵外科 講師）14：55 閉会挨拶 萩原智（近畿大学病院 消化器内科 特命准教授）※講演終了後、講師が参加者からの疑問・質問に回答します。【関連リンク】医学部 医学科 特命准教授 萩原智（ハギハラサトル）https://www.kindai.ac.jp/meikan/1577-hagihara-satoru.html医学部 医学科 特命准教授 竹中完（タケナカマモル）https://www.kindai.ac.jp/meikan/2247-takenaka-mamoru.html医学部 医学科 講師 武部敦志（タケベアツシ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/2159-takebe-atsushi.html医学部https://www.kindai.ac.jp/medicine/近畿大学病院https://www.med.kindai.ac.jp/